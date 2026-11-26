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«Πάρτε με από αυτό το σπίτι». Με αυτά τα λόγια, η 15χρονη από το Παναιτώλιο Αγρινίου ζήτησε να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον, καταγγέλλοντας μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης, στην οποία κατηγορούνται ότι εμπλέκονται οι γονείς της και άνδρες της ευρύτερης περιοχής.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης άρχισε όταν το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε σε πρόσωπο της εμπιστοσύνης του όσα καταγγέλλει ότι βίωνε επί σειρά ετών. Ο άνθρωπος αυτός την προέτρεψε να απευθυνθεί στην Αστυνομία και τη συνόδευσε προκειμένου να καταγγείλει τα περιστατικά.

Την περασμένη Κυριακή, η ανήλικη πέρασε το κατώφλι της Ασφάλειας Αγρινίου, όπου, παρουσία παιδοψυχολόγου, κατονόμασε περίπου 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των γονέων της. Στην κατάθεσή της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εμπλοκή τουλάχιστον δέκα συγχωριανών της.

Μετά την καταγγελία, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου ζήτησε και από τους γιατρούς να το απομακρύνουν από το σπίτι του.

Ο ρόλος της μητέρας, ο «μεταφορέας» και τα 10 έως 15 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας sinidisi.gr, η μητέρα της 15χρονης κατηγορείται ότι διευθετούσε τις συναντήσεις της κόρης της με ηλικιωμένους άνδρες, οι οποίοι κατέβαλλαν χρηματικά ποσά από 10 έως 15 ευρώ.

Στις καταγγελίες της ανήλικης περιλαμβάνεται και ένας άνδρας, ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του «μεταφορέα». Αποστολή του, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, ήταν να μεταφέρει το παιδί στις κατοικίες των ανδρών με τους οποίους η μητέρα του είχε προηγουμένως κανονίσει τις συναντήσεις.

Η 15χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς συγκεκριμένα σπίτια στα οποία είχε οδηγηθεί παρά τη θέλησή της και όπου, όπως κατήγγειλε, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση.

Οι αποκαλύψεις για τη φρικιαστική υπόθεση έχουν προκαλέσει αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία, με κατοίκους του Παναιτωλίου να αναφέρουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί όσα συνέβαιναν.

Κάτοικος του χωριού, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης, αναφέροντας ότι το κορίτσι περνούσε μεγάλο μέρος της ημέρας μόνο του.

«Το παιδί ήταν σε μια κατάσταση… Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν ήταν εντάξει. Απεριποίητο, απεριποίητο εντελώς. Με αγορίστικα ρούχα και ένα ποδήλατο. Μόνο του με το ποδήλατο όλη μέρα, όλη μέρα. Στο σχολείο μπορεί να τσακωνόταν μερικές φορές. Τι να μεγαλώσει, σε τι περιβάλλον; Δεν είναι καθόλου καλές οι συνθήκες στο σπίτι».

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Καταγγέλλει ότι την εξέδιδαν από την ηλικία των 8 ετών

Επτά χρόνια πίσω τοποθετεί η 15χρονη την έναρξη της σεξουαλικής εκμετάλλευσής της. Όπως κατέθεσε στις αστυνομικές Αρχές, η μητέρα της την εξανάγκαζε από την ηλικία των 8 ετών να υπομένει ασελγείς πράξεις από άνδρες της ευρύτερης περιοχής του Αγρινίου.

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Γιαννάκος: Είχε καταγγείλει από το 2020 ότι την ξυλοκοπούσαν οι γονείς της

Η ανήλικη είχε καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης από τους γονείς της ήδη από το 2020, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, το κορίτσι είχε καταγγείλει ότι οι γονείς του το ξυλοκοπούσαν, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει τότε οποιαδήποτε παρέμβαση.

Κατά την εξέταση της 15χρονης στο νοσοκομείο, εντοπίστηκαν εκχυμώσεις στην πλάτη της. Η ανήλικη μεταφέρθηκε και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, με τις πληροφορίες του tempo24 να αναφέρουν ότι από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα βιασμού.

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Οκτώ συλλήψεις και 15 εντάλματα – Στον εισαγγελέα την Παρασκευή οι κατηγορούμενοι

Σε οκτώ έχουν ανέλθει, σύμφωνα με το tempo24, οι συλλήψεις για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης, ενώ συνολικά έχουν εκδοθεί 15 εντάλματα σύλληψης. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για επτά συλληφθέντες.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται οι γονείς του κοριτσιού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και άνδρες των οποίων η εμπλοκή στην υπόθεση εξετάζεται, είτε ως προαγωγών είτε ως «πελατών».

Οι γονείς της ανήλικης είχαν απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές και πριν από λίγες ημέρες, καθώς είχαν συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και στη συνέχεια είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Παρασκευής (27/11) ενώπιον του εισαγγελέα Αγρινίου. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την εκτέλεση των υπόλοιπων ενταλμάτων, την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου.

Η 15χρονη έχει πλέον απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον και βρίσκεται υπό την προστασία των αρμόδιων Αρχών.