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Στην εξιχνίαση 15 υποθέσεων κλοπών και απατών σε βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από έρευνα για τη δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας προσποιούνταν τους λογιστές, αποσπώντας χρήματα και τιμαλφή από τα θύματά τους. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της συμμορίας ανέρχεται σε 70.000 ευρώ.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά συνέλαβαν το απόγευμα της Παρασκευής (20/11) στις Αχαρνές έναν 41χρονο Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική ομάδα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα (συμμορία) με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απατών, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ληστεία. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται από τις Αρχές.

Πώς δρούσε η συμμορία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και απατών σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική.

Τα μέλη της συμμορίας εντόπιζαν ηλικιωμένους που κινούνταν πεζοί και τους προσέγγιζαν, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως λογιστές. Με το πρόσχημα της διευθέτησης οικονομικών εκκρεμοτήτων στενών συγγενικών τους προσώπων, έπειθαν τα θύματα να επιβιβαστούν σε όχημά τους και τα συνόδευαν στις κατοικίες τους, από όπου αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή.

Κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων, οι κατηγορούμενοι λάμβαναν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας, χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, γυαλιά, ενώ διέθεταν και οχήματα για τη δράση τους.

Σε μία από τις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 41χρονος άσκησε σωματική βία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, την οποία έριξε στο έδαφος προκειμένου να διατηρήσει στην κατοχή του τα κλοπιμαία.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του 41χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Ρουχισμό που είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων.

Το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ .

. Μεγάλο αριθμό τιμαλφών και ρολογιών.

Τρία κινητά τηλέφωνα.

Τρία ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας.

Ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.