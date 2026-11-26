Νέες δικαστικές ενέργειες δρομολογούν οι οικογένειες των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, στα Τρίκαλα, ζητώντας τη διερεύνηση των ευθυνών προσώπων που είχαν συμμετοχή στη λειτουργία και την αδειοδότηση της βιομηχανικής μονάδας. Δέκα μήνες μετά το δυστύχημα, συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενοι καταγγέλλουν περιστατικά που αφορούν τόσο το διάστημα πριν από την έκρηξη όσο και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά από αυτή.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο δικηγόρος των οικογενειών, Χρήστος Πατούνας, ανέφερε ότι αναμένεται η άσκηση συμπληρωματικών διώξεων σε βάρος και άλλων προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση. Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να εξεταστεί ο ρόλος όσων υπέγραψαν τα σχετικά έγγραφα, καθώς και εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Το ξέρω, βάλε να καθαρίσουν τις τουαλέτες»

Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας εξετάζονται καταθέσεις σχετικά με την έντονη οσμή υγραερίου ή προπανίου που, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης πριν από την έκρηξη.

Η Ανδρονίκη Κατσαρού, μητέρα της Ελένης Κατσαρού, η οποία ήταν μία εκ των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους, κατέθεσε τον Οκτώβριο του 2026 στην ανακρίτρια, περιγράφοντας, μεταξύ άλλων, την επικοινωνία που είχε με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κώστα Τζιωρτζιώτη.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, όταν ενημέρωσε τον επιχειρηματία για τη μυρωδιά που γινόταν αντιληπτή στον χώρο του εργοστασίου, εκείνος της απάντησε: «Το ξέρω, βάλε να καθαρίσουν τις τουαλέτες, έχεις καθαρίστριες, είναι η αποχέτευση».

Η Ανδρονίκη Κατσαρού υποστήριξε, επίσης, ότι μετά την ενημέρωση του επιχειρηματία, συνεργάτης του τής απευθύνθηκε σε έντονο ύφος, λέγοντάς της: «Τι είναι αυτά που λες; Δεν μυρίζει τίποτα. Τι πήγες και του είπες!».

Οι καταγγελίες για απειλές σε εργαζομένους

Στην κατάθεσή της η μητέρα της Ελένης Κατσαρού αναφέρθηκε και σε περιστατικά εκφοβισμού εργαζομένων μετά το δυστύχημα.

Όπως υποστήριξε, εργαζόμενος απευθύνθηκε με απειλητικό τρόπο σε δύο συναδέλφισσές του, αποδίδοντάς τους ευθύνες για την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, λόγω των αναφορών τους για την οσμή στο εργοστάσιο.

«Εσείς φταίτε που μπήκε μέσα το αφεντικό. Αυτά που είπατε ότι μύριζε, τα βγάλατε από το κεφάλι σας. Σας πληρώνουμε και μας βάζετε φυλακή. Κάτσε να βγει ο μεγάλος και θα δείτε τι θα πάθετε», ήταν τα λόγια του εργαζομένου, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η Ανδρονίκη Κατσαρού.

Η γυναίκα υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν στις Αρχές, καθώς ανησυχούν για το ενδεχόμενο να χάσουν τη δουλειά τους.

«Έβαλα τα χέρια μου στα μάτια μου, γιατί ένιωθα ότι καίγομαι»

Τις συνθήκες υπό τις οποίες επιχείρησαν να απεγκλωβιστούν οι εργαζόμενες από τις εγκαταστάσεις της Βιολάντα περιέγραψε στην κάμερα των «Αποκαλύψεων» η Ελένη Μπουλογεώργου, η οποία επέζησε από την έκρηξη.

Η εργαζόμενη, μητέρα δύο παιδιών ηλικίας 15 και 20 ετών, αναφέρθηκε στις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη και στην προσπάθεια που κατέβαλαν μαζί με τις συναδέλφισσές της για να απομακρυνθούν από το εργοστάσιο.

«Έγινε το μπαμ, έσβησαν όλα, έβαλα τα χέρια μου στα μάτια μου, γιατί ένιωθα ότι καίγομαι και προσευχόμουν να μπορέσω να ξαναδώ τα παιδιά μου. Μπουσουλούσαμε όλες και τους έλεγα ότι πρέπει να βγούμε από εδώ, γιατί έχουμε τα παιδιά μας», ανέφερε η Ελένη Μπουλογεώργου.

Οι αντιδράσεις για την αποφυλάκιση του Κώστα Τζιωρτζιώτη

Στην πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση μετά τον θάνατο της κόρης του, ο Χαρίσης Μπουκουβάλας, πατέρας της 47χρονης Βούλας Μπουκουβάλα, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή του για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, Κώστα Τζιωρτζιώτη, ο οποίος την 1η Σεπτεμβρίου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

«Πόσο μακριά είναι τα Τρίκαλα και το Μαυρομμάτι; Αύριο, αν τον βρω μπροστά μου αυτόν τον άνθρωπο, ξέρω πώς θα μου ανάψουν τα λαμπάκια; Μπορεί να πάω εγώ φυλακή κι αυτός να πάει στο χώμα! Έτσι όπως είναι η Δικαιοσύνη σήμερα στην Ελλάδα: με σκότωσες, θα σε σκοτώσω! Δεν βρίσκουμε άλλο δίκιο», δήλωσε στις «Αποκαλύψεις».

Συνεχίζοντας, ο πατέρας της 47χρονης άσκησε κριτική στη Δικαιοσύνη για την αντιμετώπιση της υπόθεσης.

«Εγώ, αν πάρω μια καραμπίνα και τουφεκίσω πέντε σκυλιά, πάω κατευθείαν μέσα! Ούτε δικαστήριο ούτε τίποτα, μέσα κατευθείαν! (…) Άρα, γεια σας, οι ανθρώπινες ζωές στην Ελλάδα δεν αξίζουν τίποτα μπροστά στη Δικαιοσύνη!», πρόσθεσε.

Ο Χαρίσης Μπουκουβάλας αναφέρθηκε και στην ψυχολογική κατάσταση του 15χρονου εγγονού του, ο οποίος, όπως είπε, αντιμετωπίζει κατάθλιψη μετά την απώλεια της μητέρας του, με την οποία διατηρούσε ιδιαίτερα στενή σχέση.

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«Δεν ήταν η κακιά στιγμή» – Καταγγελίες για απόπειρες εξωδικαστικού συμβιβασμού

Για επανειλημμένες προσπάθειες προσέγγισης της οικογένειάς της μετά το δυστύχημα έκανε λόγο η Περσεφόνη Μπουκουβάλα, αδελφή της 47χρονης Βούλας, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο γαμπρός και ο ανιψιός της δέχονταν τηλεφωνήματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση, στην οποία, ωστόσο, η οικογένεια αρνήθηκε να συμμετάσχει.

Η Περσεφόνη Μπουκουβάλα υποστήριξε ότι ο θάνατος των πέντε γυναικών δεν μπορεί να αποδοθεί σε μια «κακιά στιγμή», επικαλούμενη τις μαρτυρίες για την οσμή που υπήρχε στο εργοστάσιο πριν από την έκρηξη.

Από την πλευρά του, ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Βούλας Μπουκουβάλα, κατήγγειλε ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις οικογένειες άρχισαν αμέσως μετά το δυστύχημα.

Όπως υποστήριξε, σκοπός των επανειλημμένων τηλεφωνημάτων δεν ήταν να ζητηθεί συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά να αποτραπεί η πρόσληψη δικηγόρων και να επιτευχθεί οικονομική συμφωνία. Ο Άγγελος Λιάκος χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες ενέργειες «δωροδοκία».

Ισοπεδώθηκε το εργοστάσιο – Πού μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια

Την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο της βιομηχανικής μονάδας κατέγραψε στα Τρίκαλα η εκπομπή «Αποκαλύψεις». Σύμφωνα με τα πλάνα που καταγράφηκαν με drone, το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν το εργοστάσιο έχει ισοπεδωθεί, ενώ τα συντρίμμια και τα μπάζα έχουν απομακρυνθεί από το σημείο της έκρηξης και έχουν μεταφερθεί σε υπαίθρια έκταση απέναντι από τις παλιές εγκαταστάσεις, δίπλα στη νέα μονάδα της επιχείρησης.