Φονική έκρηξη στη «Βιολάντα»: Ετοιμάζουν προσφυγή στον Άρειο Πάγο

Τι ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων μέχρι να ξεκινήσει η δίκη για τον τραγικό θάνατο των πέντε εργατριών. Στα ανώτατα κλιμάκια της ελληνικής Δικαιοσύνης μεταφέρεται η σκληρή δικαστική και κοινωνική μάχη για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Η τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου 2026, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς τριγμούς, με τις οικογένειες των θυμάτων να περνούν στην αντεπίθεση μετά την πρόσφατη απόφαση να παραμείνει ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η πλευρά των θυμάτων αναμένεται να προσφύγει τις αμέσως επόμενες ημέρες στον Άρειο Πάγο. Στόχος είναι η προσβολή του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, το οποίο αντικατέστησε την προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η δικαστική έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και η μάχη για την απόδοση ευθυνών για τον θάνατο των πέντε γυναικών αναμένονται μακροχρόνιες.

Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις, ο λόγος ανήκει πλέον στους ανώτατους δικαστές του Αρείου Πάγου, οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν αν ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης ή αν θα επιστρέψει στη φυλακή, όπως ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Βάσω Πανταζή, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια της αδικοχαμένης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, οι συγγενείς ζητούν την επιστροφή του Κ. Τζιωρτζιώτη στη φυλακή αλλά και την απομάκρυνσή του από τη διοικητική θέση στην επιχείρηση, στην οποία επέστρεψε μετά την αποφυλάκισή του. Όπως δηλώνει η Β. Πανταζή στη Realnews, «θα προσβάλουμε το επίμαχο βούλευμα διότι στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, όπως ρητά απαιτεί ο νόμος. Η δε άμεση επιστροφή του κατηγορουμένου στα καθήκοντά του αποτελεί πρόκληση και τον καθιστά ύποπτο για την τέλεση νέων αδικημάτων».

«Δεν μας τρομοκρατείτε»

Η απόφαση να παραμείνει ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας, σε συνδυασμό με τη στάση του εισαγγελέα Εφετών Λάρισας (ο οποίος πρόσφατα απέρριψε το αίτημα των συγγενών για άσκηση έφεσης κατά της αποφυλάκισης για τυπικούς, δικονομικούς λόγους), πυροδότησε την οργισμένη αντίδραση των οικογενειών.

Σε μια κοινή, δημόσια παρέμβαση, οι πέντε οικογένειες εξαπέλυσαν δριμύτατη επίθεση κατά της διοίκησης της εταιρείας, απαντώντας στις προειδοποιήσεις της για προσφυγή στα ένδικα μέσα λόγω «ζημιάς στη φήμη της».

«Η προκλητική ανακοίνωση περί «ζημιάς στη φήμη» αποτελεί το άκρον άωτον του κυνισμού και της ασέβειας προς τις πέντε νεκρές γυναίκες μας», τονίζει στην επιστολή του ο Απόστολος Καραγιάννης, σύζυγος της άτυχης Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, εκπροσωπώντας το κοινό μέτωπο των συγγενών. «Σταματήστε να μετράτε οικονομικές ζημιές εκεί που εμείς μετράμε πέντε φέρετρα. Καμία εταιρική φήμη δεν εξαγοράζει ούτε αναπληρώνει τις ζωές των μανάδων, των συζύγων και των παιδιών μας που χάθηκαν στον βωμό του κέρδους σας».

Οι οικογένειες διαμηνύουν σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να καμφθούν από νομικά τελεσίγραφα ή οικονομική ισχύ, ενώ ως πάγιο αίτημά τους παραμένει η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. «Το «εύλογο όριο» το ξεπεράσατε τη νύχτα της έκρηξης. Μέχρι να αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη, θα μας βρίσκετε μπροστά σας», καταλήγει το μήνυμά τους.

Απολύσεις

Την ίδια ώρα, η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με δύο πρόσφατες καταθέσεις εργαζομένων (η πρώτη στις 10 και η δεύτερη στις 22 Σεπτεμβρίου) να προσθέτουν νέα δεδομένα στη δικογραφία. Οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή και περιέγραψαν ένα βαρύ κλίμα εκφοβισμού εντός της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για «εκδικητικές απολύσεις» σε βάρος όσων προσπάθησαν να αναδείξουν τα κενά ασφαλείας.

Η πρώτη εργαζόμενη, η σύμβαση της οποίας λύθηκε αιφνιδίως στις 31 Αυγούστου, κατήγγειλε επίσημα ότι η απόλυσή της ήταν ξεκάθαρα αντίποινα. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, η ίδια είχε διαμαρτυρηθεί προς στελέχη της εταιρείας για έντονη οσμή από διαρροή αερίου στο εργοστάσιο λίγο πριν σημειωθεί η μοιραία έκρηξη. Μάλιστα, μετέφερε στον ανακριτή μια άκρως απειλητική φράση που φέρεται να ειπώθηκε από διοικητικό στέλεχος προς το προσωπικό: «Τώρα που θα βγει το αφεντικό, θα δείτε τι θα πάθετε».

Η δεύτερη εργαζόμενη, η οποία είχε μιλήσει στις προανακριτικές Αρχές για τη διαρροή υγραερίου, επιβεβαίωσε την ύπαρξη τρομοκρατικού κλίματος, αν και η ίδια παραμένει προς το παρόν στη θέση της.

Απέναντι στις σοβαρές αυτές καταγγελίες, ο συνήγορος υπεράσπισης του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Μιχάλης Δημητρακόπουλος, παρενέβη δημόσια, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό περί αντιποίνων ή προσπάθειας φίμωσης του προσωπικού. Ο γνωστός ποινικολόγος υποστήριξε ότι συνολικά 37 εργαζόμενοι έχουν δώσει καταθέσεις στις Αρχές χωρίς να υποστούν την παραμικρή ενόχληση ή επίπληξη από τη διοίκηση. Αναφερόμενος ειδικά στην εργαζόμενη που απολύθηκε στα τέλη Αυγούστου, ο Μ. Δημητρακόπουλος ισχυρίστηκε ότι η απομάκρυνσή της δεν σχετίζεται με την υπόθεση της έκρηξης.

Όπως ανέφερε, η απόλυση εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο κύμα αποχωρήσεων που έγιναν με «κοινωνικά κριτήρια», καθώς η καταστροφή του εργοστασίου επέφερε αναγκαστική μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας και ανάγκη περιορισμού του προσωπικού.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της εταιρείας άφησε αιχμές για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης υπαλλήλου, ισχυριζόμενος ότι είχαν καταγραφεί προβλήματα συνεργασίας και έντονες προστριβές με άλλους συναδέλφους της. Οσο για τη δεύτερη εργαζόμενη που κατήγγειλε πιέσεις για να αλλάξει την κατάθεσή της, ο Μ. Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός αυτός δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία, συμπληρώνοντας ότι η γυναίκα συνεχίζει να εργάζεται κανονικά στην επιχείρηση.

Επιχειρηματικό παρασκήνιο

Πέρα από το αμιγώς ποινικό σκέλος, η τοποθέτηση του Μ. Δημητρακόπουλου «φώτισε» το σκληρό επιχειρηματικό παρασκήνιο που εκδηλώθηκε αμέσως μετά την τραγωδία. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τη δυσχερή θέση της βιομηχανίας και την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της, προκειμένου να αποκτήσουν τον έλεγχό της σε εξευτελιστική τιμή.