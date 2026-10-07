Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα: Οι συμφωνίες, τα F-35, η ενέργεια και η υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνύκα

Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Τρίτης (6/10) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σήμερα θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Τον Αμερικανό ΥΠΕΞ υποδέχθηκε στις 21:20 στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον οποίο αντήλλαξαν θερμή χειραψία και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί.

Στην υποδοχή του Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκε και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τους δύο αξιωματούχους να ανταλλάσσουν θερμό χαιρετισμό και εναγκαλισμό.

Σε ανάρτησή της στο X η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ καλωσορίζοντας τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών υπογράμμισε ότι «η σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη».

Το πρόγραμμα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αρχίζει σήμερα το πρωί στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, της ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας.

Το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο

Στις 09:00 ο Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις και μετά, θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στην συνέχεια μετά τις 11:00 ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.

Στις 12:00 το μεσημέρι μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη θα παρευρεθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο για τις εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου.

Στη συνέχεια μαζί με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Η υπογραφή θα λάβει χώρα στις 12:30 στο Conrad Athens The Ilisian.

Στις 18:00 θα εκφωνήσει μία υψηλού συμβολισμού ομιλία στην Πνύκα και στις 19:00 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 20:00 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Στην Πνύκα θα μιλήσει για την «αναγέννηση του δυτικού πνεύματος»

Την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα, προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά ΗΠΑ και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«O υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τζόνσον.

Όπως σημείωσε, με φόντο την Ακρόπολη ο κ. Ρούμπιο «θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσουν τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών θα προειδοποιήσει ότι «μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει λησμονήσει αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά» και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση «να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής μας κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ – Ελλάδας

«Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια,» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο ίδιος από τη Διακλαδική Βάση Άντριους, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την περιοδεία του στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.

Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών θα ζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17:00

Σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

Το διπλό επίπεδο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα πρέπει να έχει αναγνώσεις σε δύο επίπεδα. To ένα είναι στο διμερές επίπεδο και το άλλο στο ευρύτερο γεωπολιτικό, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση αρχικά δεν ήθελε να εμπλακεί στην περιοχή, όμως τώρα έχει εμπλακεί σε μια βαθιά κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου την υποχρεώνει να είναι παρούσα.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Στις συζητήσεις στρατηγικού διαλόγου, θα δοθεί η ευκαιρία να γίνει μια αποτίμηση της μέχρι τώρα υλοποίησης των όσων είχαν συμφωνηθεί στις προηγούμενες συναντήσεις, αλλά και ένας σχεδιασμός για το μέλλον με νέα πρότζεκτ που θα μπουν σε εφαρμογή.

Από εκεί και πέρα, είναι σημαντικό να εμπεδωθεί στην αμερικανική πλευρά ότι οι στρατηγικές επιδιώξεις της και τα συμφέροντά της συμπίπτουν και συναντώνται με το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ERTNews, αυτό το κλίμα θα αποτυπωθεί και στο κοινό ανακοινωθέν που θα εκδοθεί μετά τις συναντήσεις.

Οι αμυντικές συμφωνίες και οι ενεργειακές συμφωνίες είναι τα δύο μεγάλα κεφάλαια – στο στρατηγικό διάλογο δεν είναι τα μόνα, αλλά είναι τα βασικά.

Στο αμυντικό κεφάλαιο θα υπάρξουν συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων του υπουργείου Άμυνας και ενός εκ των τριών αναπληρωτών υφυπουργών που συνοδεύουν τον κ. Ρούμπιο.

Εκεί θα εξεταστεί όλο το φάσμα των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.

Υπάρχουν εξοπλιστικά τα οποία ζητάει η Ελλάδα από τους Αμερικανούς, ενώ υπάρχει και η λίστα από τους Αμερικανούς που θέλουν να προωθήσουν στην Ελλάδα.

Κορυφαίο ζήτημα βεβαίως είναι τα F-35, τα οποία οσονούπω έρχονται και η αναβάθμιση των F-16.

Από κει και πέρα, στην ενέργεια η αμερικανική κυβέρνηση έχει θέσει ως βασικό στόχο την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών για την Ευρώπη.

Τα πρότζεκτ, τα οποία είναι σε εφαρμογή στην Ελλάδα, συμβαδίζουν με αυτούς τους στόχους. Δεν είναι μόνο οι προσπάθειες για εξορύξεις και για έρευνες από την ExxonMobil και τη Chevron. Είναι ο κάθετος διάδρομος και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, αλλά και την Κύπρο και το Ισραήλ.

Από ελληνικής πλευράς θα τεθούν προφανώς τα ελληνοτουρικά και οι δυνατότητες για ειρηνική σχέση μεταξύ των δύο χωρών στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Όμως θα εκτεθούν και οι προκλήσεις που θέτει ο τουρκικός αναθεωρητισμός για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Θα εξεταστεί το Ιράν, αλλά και το θέμα του Ορμούζ, όπου εκεί πέρα η Ελλάδα έχει ειδικό λόγο και ρόλο, καθώς είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο.