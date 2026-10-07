Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σέιντ, η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ και του Καζάν

Πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 102 ετών η Αμερικανίδα ηθοποιός Εύα Μαρί Σέιντ, γνωστή για τις ερμηνείες της σε σημαντικές ταινίες του Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1950, όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός της πράκτορας.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια, στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τους οικείους της. Η καριέρα της σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο διήρκεσε περίπου επτά δεκαετίες.
Breaking News: Eva Marie Saint, who won an Oscar for “On the Waterfront” and starred in “North by Northwest,” has died. She was 102. https://t.co/j6uBpEkKhp
— The New York Times (@nytimes) October 6, 2026
Η Σέιντ έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Το λιμάνι της αγωνίας» του Ελία Καζάν, το 1954, ερμηνεία που της χάρισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Πέντε χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε στο θρίλερ του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων», στο πλευρό του Κάρι Γκραντ.
Παράλληλα με τον κινηματογράφο, είχε σημαντική παρουσία στο θέατρο, με παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ, στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον, ενώ εργάστηκε και στην τηλεόραση.
Το 1990 τιμήθηκε με βραβείο Έμι για τη συμμετοχή της στη σειρά του NBC «People Like Us», έπειτα από πέντε υποψηφιότητες.
Η Εύα Μαρί Σέιντ παρέμεινε ενεργή στον χώρο της υποκριτικής για πολλές δεκαετίες, αφήνοντας το αποτύπωμά της σε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση.
Eva Marie Saint, who starred in memorable classic films such as “North by Northwest” and “On the Waterfront,” has died at 102.
https://t.co/EQJP9J9nV7 https://t.co/82RRMv7t4M
— Variety (@Variety) October 6, 2026