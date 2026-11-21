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«Ο καρκίνος σε αλλάζει» παραδέχεται ανοικτά η Κέιτ Μίντλετον, στο ντοκιμαντέρ με τίτλο Heal που θα προβληθεί στο BBC τις επόμενες ημέρες. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας μιλά για την εμπειρία της στη μάχη κατά του καρκίνου και τα όσα βίωσε κατά την ανάρρωσή της.

Το ντοκιμαντέρ, θα κάνει πρεμιέρα στο BBC στις 29 Νοεμβρίου προτού προβληθεί στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά, με το βρετανικό δίκτυο να δίνει στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ.

«Υπάρχει μια βαθύτερη διάσταση στις αλλαγές»

«Ο καρκίνος σε αλλάζει», εκμυστηρεύεται η Κέιτ και συμπληρώνει πως «Αλλάζει το σώμα σου, σε αλλάζει σωματικά, όμως υπάρχει και μια πολύ, πολύ βαθύτερη διάσταση στις αλλαγές που επιφέρει μέσα σου μια διάγνωση καρκίνου».

Η Κέιτ, σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Γουίλιαμ, ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, αφού εξετάσεις που είχε κάνει ύστερα από μια σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα είχαν εντοπίσει καρκίνο.

«Είναι σαφές ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της ζωής μόνοι μας», ακούγεται να λέει η Κέιτ, συνοδευόμενη από εικόνες άλλων καρκινοπαθών, με την πριγκίπισσα να αγκαλιάζει την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πριγκίπισσα καθώς ολοκληρώνει το National Three ⁠Peaks Challenge, την ανάβαση των ψηλότερων βουνών στη Σκωτία, την Αγγλία και την Ουαλία μέσα σε 24 ώρες, για να συνδράμει το φιλανθρωπικό έργο του The Royal Marsden Cancer Charity.

Το παλάτι του Κένσιγκτον επισημαίνει σε μια ανακοίνωση πως η ταινία εξετάζει τον αντίκτυπο μιας σοβαρής νόσου στους ασθενείς και το περιβάλλον τους, βασιζόμενο στην εμπειρία της Κέιτ και τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.