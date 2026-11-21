Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την επιθυμία για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημειώνοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε την καλύτερη εγγύηση ασφάλειας για τη χώρα του.

Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με δημοσιογράφους και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως «Ασφαλώς, η Ουκρανία επιθυμεί διακαώς να εισέλθει στο ΝΑΤΟ», επαναλαμβάνοντας πως η ένταξη της χώρας θα συνιστούσε μία «από τις προφανέστερες εγγυήσεις ασφαλείας».

Παρότι η Ουάσινγκτον έχει αποκλείσει ήδη από το 2025, το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, το ζήτημα έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο τη στιγμή, μάλιστα που βρίσκονται συνομιλίες σε εξέλιξη για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή.

Όπως σημειώνουν τα ουκρανικά μέσα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σημειώσει σε πρόσφατη συνομιλία του με δημοσιογράφους, πως εάν οι εταίροι της Ουκρανίας προτείνουν την αποχώρησή της από το Ντονμπάς με αντάλλαγμα πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, θα θέσει το θέμα στο ουκρανικό κοινό.

Η στάση ΗΠΑ και Ρωσίας για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Μετά από την τριμερή σύνοδο της περασμένης Πέμπτης (19/11) στη Σεντζέν της Κίνας, με τη συμμετοχή του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο Πούτιν κάλεσε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους να αποδεχθούν «συμβιβασμούς» και τις «πραγματικότητες» που έχουν διαμορφωθεί. Στις βασικές ρωσικές απαιτήσεις περιλαμβάνεται η παραχώρηση εδαφών στη Μόσχα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντονμπάς, η απαγόρευση μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η επιβολή περιορισμών στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να παράσχουν στην Ουκρανία «εγγύηση ασφαλείας ανάλογη με εκείνη που προβλέπει το άρθρο 5» της συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού. Το συγκεκριμένο άρθρο, προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον του συνόλου των συμμαχικών χωρών.