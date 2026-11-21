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Μια 29χρονη κομμώτρια δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν στη Λίμα του Περού, την ώρα που ίσιωνε τα μαλλιά πελάτισσας. Ο ένοπλος εισέβαλε στο κομμωτήριο, την πυροβόλησε δύο φορές και διέφυγε με τη βοήθεια συνεργού του, ο οποίος τον περίμενε σε μοτοσικλέτα.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Μάιρα Αλεξάντρα Μούτσα Λάντσα, ηλικίας 29 ετών. Σύμφωνα με το περουβιανό ειδησεογραφικό δίκτυο RPP, το έγκλημα σημειώθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, περίπου στις 18:45 τοπική ώρα, σε κομμωτήριο στην οδό Μπελισάριο Φλόρες, στην περιοχή Λίνσε της πρωτεύουσας.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό μεταδόθηκε από την εκπομπή «24 Horas» του τηλεοπτικού σταθμού Panamericana TV.

Μπήκε στο κομμωτήριο και πυροβόλησε χωρίς προειδοποίηση

Η 29χρονη εργαζόταν στο κομμωτήριο May Biury και εκείνη τη στιγμή περιποιούνταν τα μαλλιά μιας πελάτισσας, έχοντας γυρισμένη την πλάτη προς την είσοδο.

Σύμφωνα με το América Noticias, ο δράστης φορούσε μαύρα ρούχα, γάντια και κράνος μοτοσικλέτας, ώστε να καλύπτει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Ο άνδρας πλησίασε το κατάστημα και άνοιξε πυρ εναντίον της κομμώτριας, χωρίς να προηγηθεί κάποια συνομιλία ή αντιπαράθεση. Η νεαρή γυναίκα δέχθηκε δύο πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο πρόσωπο και έχασε τη ζωή της.

Η πελάτισσα που εξυπηρετούσε η 29χρονη έτρεξε προς το εσωτερικό του καταστήματος για να προστατευτεί.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην Panamericana TV ότι, αφού ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός, ο δράστης επέστρεψε και πυροβόλησε ξανά τη γυναίκα.

Η διαφυγή με μοτοσικλέτα και το στοιχείο που εξετάζει η αστυνομία

Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο ένοπλος εγκατέλειψε το κομμωτήριο και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου τον περίμενε δεύτερος άνδρας πάνω σε μαύρη μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με το América Noticias, κατά τη διαφυγή του ο δράστης τοποθέτησε στην πλάτη του ένα κουτί διανομής προϊόντων, ενώ κάμερες γειτονικών κτιρίων κατέγραψαν τους δύο άνδρες να απομακρύνονται μέσω της οδού Κονοκότσα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο προσχεδιασμένης δολοφονίας, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο ένοπλος κατευθύνθηκε απευθείας προς τη συγκεκριμένη εργαζόμενη.

Παράλληλα, ερευνάται εάν η επίθεση συνδέεται με προσωπικές διαφορές, εκβιασμό ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα, χωρίς να έχει εξακριβωθεί το κίνητρο.

Η γυναίκα που μισθώνει το κατάστημα δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα ή απαιτήσεις για καταβολή χρημάτων κατά το διάστημα λειτουργίας της επιχείρησης.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, στελέχη της εγκληματολογικής υπηρεσίας και εκπρόσωπος της εισαγγελίας, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο και να συγκεντρώσουν αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ερευνητές περισυνέλεξαν κάλυκες και εξετάζουν τις καταγραφές από τις κάμερες του κομμωτηρίου και των γειτονικών επιχειρήσεων, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δύο ανδρών.

Η δολοφονία προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Εργαζόμενοι και γείτονες περιέγραψαν το κομμωτήριο ως μια επιχείρηση με σταθερή πελατεία, εκφράζοντας την έκπληξή τους για την επίθεση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η σύλληψη των δραστών, ενώ οι περουβιανές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τη διαλεύκανση της δολοφονίας.