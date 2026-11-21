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Με τίτλο: «Το σχέδιο θωράκισης για τις γεωτρήσεις» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Νέα προμήθεια πλοίων ανοιχτής θαλάσσης από το Λιμενικό για την προστασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης και των ερευνών για υδρογονάνθρακες.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Το 2029 θα παραδοθεί η πρώτη, μήκους 80 μέτρων, από τις 2+2 κορβέτες που θα θωρακίσουν τα έργα. Η συνολική αξία τους ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ.

– Αρση των εμποδίων για το έργο του καλωδίου βλέπουν Αθήνα και Λευκωσία. Ερωτηματικό η στάση της Τουρκίας όταν οι έρευνες βυθού περάσουν στην κυπριακή ΑΟΖ. Χαμηλοί τόνοι στη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν.

– Ο χρόνος παράδοσης συμπίπτει με τις εργασίες πόντισης και την έναρξη των γεωτρήσεων σε Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Πυρετός για μια θέση στα ψηφοδέλτια. Ποια ονόματα έχουν «κλειδώσει» και ποια ακούγονται σε Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες στα κομματικά επιτελεία.

– Στο τραπέζι νέο πακέτο 800 εκατ. ευρώ. Το δημοσιονομικό περιθώριο που ανοίγει τον δρόμο για πρόσθετες ελαφρύνσεις το πρώτο εξάμηνο του 2027. Τα σενάρια που εξετάζονται για το μείγμα των μέτρων στήριξης, αλλά και οι επτά ψηφισμένες παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες. Πότε έρχεται ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων και πότε αναμένεται η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης (ΜΙΔΑ). Η έναρξη του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ» και τα νέα δάνεια έως 5 δισ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

– Εξεταστική για τα «κόκκινα» δάνεια: Ποιοι και γιατί έβαλαν στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Η επιτροπή της Βουλής θα διερευνήσει και την περίοδο 2015 – 2019.

– Πόσο και για ποιους μειώνονται οι δόσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. ΟΙ 17.000 οφειλέτες που θα κερδίσουν από τη μείωση του επιτοκίου στο 3% μετά τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Αδωνις Γεωργιάδης, Κώστας Σκανδαλίδης.

– Η παράσυρση της Χριστίνας Βακάκη: Το τροχαίο της κόρης του ”Mr Jumbo” ξύπνησε μνήμες από την τραγωδία του 2017. «Τη χτύπησε και την πέταξε στον αέρα…». Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες για το ατύχημα στη Βούλα. Πριν από σχεδόν 10 χρόνια ο αδελφός της Γιώργος Βακάκης οδηγώντας την Porsche του έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

– Υπόθεση Μαζωνάκη: Ροή χρημάτων στο εξωτερικό. Τα πρώτα ευρήματα της Αρχής για το ξέπλυμα που αφορούν το ζεύγος Γάκα – Θεοδωρόπουλου και οι απαντήσεις που αναμένονται από ευρωπαϊκές χώρες.

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