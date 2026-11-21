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Το ματς ανάμεσα στην Καλαμάτα και την ΑΕΚ, για την 11η αγωνιστική της Super League, τα παιχνίδια της Greek Basketball League με κορυφαίο το clasico της Θεσσαλονίκης, οι κατατακτήριες δοκιμές σε Formula 1 και Moto GP και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:35 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:20 Magenta Sport 5 | Moto2 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:05 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Super Cup Μπάσκετ με Αμαξίδιο – Τελικός (Super Cup)

12:45 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (1ος Ημιτελικός Διπλού)

13:30 Novasports Premier League | Premier League Kick-off (Premier League)

14:30 Novasports Premier League | Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ (Premier League)

14:30 Magenta Sport 3 | Μίλγουολ – ΚΠΡ (Championship)

14:40 Magenta Sport 5 | Moto3 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης Β (Super League 2)

15:00 Magenta Sport 3 League | Αλαβές – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (LaLiga)

15:30 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (1ος Ημιτελικός Μονού)

15:35 Magenta Sport 5 | Moto2 – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

16:00 Novasports Prime | Matchday Live (Minute by Minute)

16:00 Magenta Sport 1 | Κόμο – Κάλιαρι (Serie A)

16:00 Magenta Sport 2 | Λάτσιο – Λέτσε (Serie A)

16:30 Novasports Extra 2 | Έλβερσμπεργκ – Φράιμπουργκ (Bundesliga)

16:30 Novasports Extra 1 | Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία (Bundesliga)

16:30 Novasports 6HD | Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)

16:30 Novasports 5HD | Λεβερκούζεν – Πάντερμπορν (Bundesliga)

16:30 Novasports 3HD | Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ (Bundesliga)

16:45 Magenta Sport 5 | MotoGP – Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)

17:00 Novasports Premier League | Τσέλσι – Λιντς (Premier League)

17:00 Novasports Start | Τότεναμ – Ίπσουιτς (Premier League)

17:00 Novasports News | Κόβεντρι – Κρίσταλ Πάλας (Premier League)

17:00 Novasports 4HD | Άστον Βίλα – Σάντερλαντ (Premier League)

17:00 Novasports 2HD | Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ (Premier League)

17:00 Magenta Sport 4 | Γουλβς – Τσάρλτον (Championship)

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός (Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών)

17:00 Magenta Sport 3 | Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)

17:15 Magenta Sport 4 League | Ράγιο Βαγιεκάνο – Βαλένθια (LaLiga)

17:30 Novasports Extra 3 | Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν (Eredivisie)

17:30 ΣΚΑΪ | ΠΑΟΚ – Άρης (GBL)

19:00 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (2ος Ημιτελικός Διπλού)

19:00 Magenta Sport 1 | Πάρμα – Ρόμα (Serie A)

19:30 Novasports 1 League | Καλαμάτα – ΑΕΚ (Super League)

19:30 Novasports Premier League | Νιουκάστλ – Άρσεναλ (Premier League)

19:30 Novasports Prime | Σάλκε – Στουτγκάρδη (Bundesliga)

19:30 Magenta Sport 3 League | Σεβίλλη – Μπέτις (LaLiga)

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ (Volley League)

19:45 Novasports 2HD | Φέγενορντ – Εξέλσιορ (Eredivisie)

20:00 Magenta Sport 4 | Φιλαδέλφεια 76ερς – Μιλγουόκι Μπακς (NBA)

20:00 Magenta Sport 8 | Γίρι Προτσάσκα – Νάβαχο Στίρλινγκ (UFC Fight Night)

21:30 Novasports Start | Ζανκτ Πάουλι – Μπόχουμ (Bundesliga 2)

21:30 Magenta Sport 6 | Nitto ATP Finals (2ος Ημιτελικός Μονού)

21:45 Magenta Sport 1 | Νάπολι – Τορίνο (Serie A)

22:00 Magenta Sport 3 League | Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα (LaLiga)

22:00 Action 24 | Αρχεντίνος Τζούνιορς – Ιντεπεντιέντε (Liga Profesional Clausura)

22:00 Magenta Sport 3 | Μάδεργουελ – Ρέιντζερς (Scottish Premiership)