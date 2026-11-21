Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ το μεσημέρι θα επηρεαστεί πρόσκαιρα και η Θράκη. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και τους 22 με 24 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες τιμές στη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.
Η πρόγνωση ανά περιοχή
- Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Θράκη ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς, ανάλογα με την περιοχή.
- Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς.
- Ήπειρος – Νησιά Ιονίου: Πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών τις πρωινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς στην Ήπειρο και τους 21 στα νησιά του Ιονίου.
- Θεσσαλία: Σχεδόν αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.
- Στερεά Ελλάδα – Εύβοια: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στη δυτική Στερεά και τους 23 στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.
- Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά το πρωί, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς.
- Κυκλάδες – Κρήτη: Σχεδόν αίθριος καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ το πρωί στα νότια θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς.
- Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχές το πρωί, με βελτίωση στη συνέχεια. Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς.
- Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.