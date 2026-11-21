Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ το μεσημέρι θα επηρεαστεί πρόσκαιρα και η Θράκη. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Παράλληλα, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια και τους 22 με 24 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες τιμές στη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η πρόγνωση ανά περιοχή