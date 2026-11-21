Σσαφείς προϋποθέσεις για την επίτευξη ενδεχόμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό αποκλειστικά και μόνο για να ξεπεραστεί το υφιστάμενο διπλωματικό αδιέξοδο.

Σε συνέντευξή του στην κρατική εφημερίδα «Ιράν», ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και αξιόπιστες εγγυήσεις ότι δεν θα ακολουθήσει νέα πολεμική σύγκρουση.

«Ποιο είναι το νόημα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα, αν αυτή παραβιαστεί δύο μήνες αργότερα και ο πόλεμος ξαναρχίσει;», διερωτήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν μόλις 15 ημέρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Ιουνίου.

«Δεν αξίζει κάθε συμφωνία να την αποδεχθούμε απλώς και μόνο για να ξεφύγουμε από την τρέχουσα κατάσταση», τόνισε.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά, ο Αραγτσί επισήμανε ότι μία από τις βασικές κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης είναι να μην απομακρυνθεί από το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Όπως δήλωσε, οι μεσολαβητές έχουν παρουσιάσει αρκετές προτάσεις σχετικά με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας, ωστόσο επέμεινε ότι το ζήτημα του πυρηνικού εμπλουτισμού δεν μπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά από τις υπόλοιπες απαιτήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι των συνομιλιών.

Παρά τις διαφωνίες, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι μπορεί να επιτευχθεί «μια δίκαιη λύση», εφόσον ληφθούν υπόψη οι θέσεις της Τεχεράνης.

Iran’s FM Abbas Araghchi says Tehran still hopes diplomacy can end the war with US, but insists its red lines include keeping enriched uranium inside the country https://t.co/b8m7ZlSXHE — TRT World (@trtworld) November 21, 2026

Παράλληλα, ο Αραγτσί υπογράμμισε ότι το Ιράν χρειάζεται διαβεβαιώσεις πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν σοβαρά την προοπτική των διαπραγματεύσεων, προτού υπάρξει περαιτέρω πρόοδος.

Όπως ανέφερε, η ιρανική πλευρά έχει ήδη συζητήσει με τους μεσολαβητές τη μορφή και τη φύση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση μιας συμφωνίας.

Ο Ιρανός υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί θα εξεταστούν από την επιτροπή διαπραγματεύσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα κληθεί να δώσει την τελική έγκρισή του, προτού ληφθούν αποφάσεις για την αποδοχή ή μη των προτεινόμενων συμφωνιών.