Για κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας σε ευρωπαϊκό έδαφος έκανε λόγο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδικάζοντας σειρά σοβαρών περιστατικών που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, κυρίως στην Πολωνία και τη Δανία.
Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές «ανεύθυνο στοίχημα» από την πλευρά της Μόσχας, εκτιμώντας ότι το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η περαιτέρω διεθνής απομόνωσή της και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν ανέφερε ότι τα πρόσφατα περιστατικά καταδεικνύουν μια νέα κλιμάκωση της ρωσικής δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Όπως ανέφερε, η συνέχιση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.
Au cours des 24 dernières heures, plusieurs de nos partenaires européens et de nos alliés ont été de nouveau confrontés à des incidents graves qui dénotent une agressivité nouvelle de la part de la Russie.
Je tiens d’abord à marquer ma solidarité avec la Pologne, dont l’espace aérien a été violé, hier, par deux missiles et un drone russes qui sont ensuite tombés sur son territoire.
Hier à Berlin, la Présidente Maia Sandu nous a également rendu compte des violations incessantes, par des drones russes, du ciel moldave.
Je tiens également à apporter le soutien de la France au Danemark, qui vient officiellement d’attribuer à la Russie une tentative d’assassinat, sur son territoire, contre un ressortissant américano-ukrainien.
J’en fais de même au Premier ministre Kristen Michal qui vient d’annoncer que l’Estonie avait pris la décision de restreindre le transit routier par sa frontière avec la Russie.
En intensifiant sa guerre d’agression contre l’Ukraine et en poursuivant également un agenda agressif sur le territoire européen, la Russie fait un pari irresponsable qui ne peut que l’isoler davantage et renforcer la détermination et l’unité des Européens, et de tous ceux qui veulent travailler à la paix et à la stabilité sur notre continent.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2026
Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Πολωνία, μετά την πτώση δύο πυραύλων και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε, από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.
Παράλληλα, δήλωσε τη στήριξή του προς τη Δανία, η οποία κατηγορεί τη Μόσχα για υποκίνηση απόπειρας δολοφονίας Ουκρανού ράπερ στο έδαφός της.
Αναφορά έκανε και στην Εσθονία, σημειώνοντας ότι η χώρα αποφάσισε να διακόψει την οδική διέλευση από τα σύνορά της με τη Ρωσία. Η απόφαση του Ταλίν συνδέεται, σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές, με την αποτροπή σχεδίου εμπρησμού σε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο φέρεται να είχε οργανωθεί από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.
Την ανησυχία για τη δραστηριότητα των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης μετέφερε, σύμφωνα με τον Μακρόν, και η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου.
Όπως αποκάλυψε ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συνόδου των συμμάχων της Ουκρανίας στο Βερολίνο, την Πέμπτη, η Μολδαβή ομόλογός του ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για επανειλημμένες παραβιάσεις του μολδαβικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μακρόν υποστήριξε ότι η συνέχιση της ρωσικής επιθετικής πολιτικής δεν πρόκειται να αποδυναμώσει την ευρωπαϊκή συνοχή, αλλά αντιθέτως θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών που επιδιώκουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.