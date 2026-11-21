Για κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας σε ευρωπαϊκό έδαφος έκανε λόγο ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδικάζοντας σειρά σοβαρών περιστατικών που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, κυρίως στην Πολωνία και τη Δανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές «ανεύθυνο στοίχημα» από την πλευρά της Μόσχας, εκτιμώντας ότι το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η περαιτέρω διεθνής απομόνωσή της και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μακρόν ανέφερε ότι τα πρόσφατα περιστατικά καταδεικνύουν μια νέα κλιμάκωση της ρωσικής δραστηριότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Όπως ανέφερε, η συνέχιση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, σε συνδυασμό με τις ενέργειες που αποδίδονται στη Ρωσία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Πολωνία, μετά την πτώση δύο πυραύλων και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλέστηκε, από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα.

Παράλληλα, δήλωσε τη στήριξή του προς τη Δανία, η οποία κατηγορεί τη Μόσχα για υποκίνηση απόπειρας δολοφονίας Ουκρανού ράπερ στο έδαφός της.

Αναφορά έκανε και στην Εσθονία, σημειώνοντας ότι η χώρα αποφάσισε να διακόψει την οδική διέλευση από τα σύνορά της με τη Ρωσία. Η απόφαση του Ταλίν συνδέεται, σύμφωνα με τις εσθονικές αρχές, με την αποτροπή σχεδίου εμπρησμού σε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών, το οποίο φέρεται να είχε οργανωθεί από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

Την ανησυχία για τη δραστηριότητα των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή της ανατολικής Ευρώπης μετέφερε, σύμφωνα με τον Μακρόν, και η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου.

Όπως αποκάλυψε ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της συνόδου των συμμάχων της Ουκρανίας στο Βερολίνο, την Πέμπτη, η Μολδαβή ομόλογός του ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για επανειλημμένες παραβιάσεις του μολδαβικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μακρόν υποστήριξε ότι η συνέχιση της ρωσικής επιθετικής πολιτικής δεν πρόκειται να αποδυναμώσει την ευρωπαϊκή συνοχή, αλλά αντιθέτως θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών που επιδιώκουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.