Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, όπως γνωστοποίησε ο γιος του, Κάρλος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 71χρονος πρώην ηγέτης αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα υγείας, τα οποία συνδέονται με την επίθεση με μαχαίρι που είχε δεχθεί το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.
Ο Μπολσονάρου έχει υποβληθεί έκτοτε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, εξαιτίας των επιπλοκών που προκάλεσε ο τραυματισμός του. Η νέα διακομιδή του σε νοσοκομείο έρχεται να προστεθεί στο ιστορικό των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
«Στόχος παραμένει η εξόντωση του Ζαΐχ Μπολσονάρου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», έγραψε ο Κάρλος Μπολσονάρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γνωστοποιώντας πως μετέβαινε στο νοσοκομείο προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.
Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.
É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente.
O objetivo ainda é matar Jair Bolsonaro. De um jeito ou de outro. E o pior: o único filho que Moraes permite que chegue perto, duas vezes por semana somente por duas horas, sou eu, e não posso estar ao seu lado nesse momento. Não tenho palavras nem sentimentos para descrever esse sujeito!
— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026
Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτό τον Μάρτιο αίτημα του Μπολσονάρου να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για λόγους υγείας.
🚨🇧🇷 URGENTE: JAIR BOLSONARO É TRANSFERIDO PARA UM HOSPITAL APÓS SENTIR DORES ABDOMINAIS https://t.co/itOPrwwhAl
— Ramon A. Lage 🥊 (@Ramon4lan) November 20, 2026
🚨URGENTE🚨| Jair Bolsonaro é internado em hospital de Brasília após sentir fortes dores e apresentar distensão abdominal. https://t.co/VkIXiFuKrX
— FUTRIKEI (@futrikeiof) November 20, 2026