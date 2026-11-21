Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, όπως γνωστοποίησε ο γιος του, Κάρλος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 71χρονος πρώην ηγέτης αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα υγείας, τα οποία συνδέονται με την επίθεση με μαχαίρι που είχε δεχθεί το 2018, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Ο Μπολσονάρου έχει υποβληθεί έκτοτε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, εξαιτίας των επιπλοκών που προκάλεσε ο τραυματισμός του. Η νέα διακομιδή του σε νοσοκομείο έρχεται να προστεθεί στο ιστορικό των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

«Στόχος παραμένει η εξόντωση του Ζαΐχ Μπολσονάρου, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», έγραψε ο Κάρλος Μπολσονάρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γνωστοποιώντας πως μετέβαινε στο νοσοκομείο προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κάνει δεκτό τον Μάρτιο αίτημα του Μπολσονάρου να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση για λόγους υγείας.

🚨🇧🇷 URGENTE: JAIR BOLSONARO É TRANSFERIDO PARA UM HOSPITAL APÓS SENTIR DORES ABDOMINAIS https://t.co/itOPrwwhAl — Ramon A. Lage 🥊 (@Ramon4lan) November 20, 2026