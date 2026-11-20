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Ένα αν μη τι άλλο πρωτοφανές περιστατικό συνέβη σε ειδικό σχολείο με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα τόσο το υπουργείο Παιδείας όσο και η αστυνομία. Όλα έγιναν όταν ένας βοηθός εκπαιδευτικού κατέβασε το παντελόνι του και φίλησε τη δασκάλα, στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου.

Ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση, μπήκε την ώρα του μαθήματος μέσα στην τάξη, κατέβασε παρουσία των μικρών μαθητών το παντελόνι του και έσκυψε και φίλησε τα πόδια της δασκάλας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.

Αρχικά το περιστατικό καταγγέλθηκε στο υπουργείο Παιδείας, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη διεύθυνση του σχολείου μετά τις σχετικές οδηγίες που δόθηκαν από το υπουργείο.

Αναμένεται να ακολουθήσει και διοικητική έρευνα από την αρμόδια αρχή.

Ο δράστης συνελήφθη και με εισαγγελική εντολή οδηγήθηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Άμεση παρέμβαση της ηγεσίας του υπουργείου

Με εντολή της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ο Γενικός Γραμματέας A’θμιας και Β΄θμιας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, κινητοποιήθηκαν άμεσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης, να ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να παρασχεθεί η αναγκαία υποστήριξη στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες παιδαγωγικής και ψυχολογικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η σχολική μονάδα ενημέρωσε άμεσα τον αρμόδιο Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος μετέβη στο σχολείο, ενώ πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Από τη προσεχή Δευτέρα 23/11, προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής θα προχωρήσει σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διοικητική και πειθαρχική ενέργεια σε βάρος του εμπλεκόμενου μέλους ΕΒΠ, με γνώμονα την προστασία των μαθητών και την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου.