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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (20/11) στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Στο σημείο του τροχαίου, σύμφωνα με το evia online, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τριών επιβατών από το όχημα.

Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα ζευγάρι 65χρονων και μια άλλη, 56χρονη, συγγενή τους.

Το ζευγάρι τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου. Το ίδιο συνέβη και με την 56χρονη, η οποία, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε.