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Έκρηξη σημειώθηκε σε θαλαμηγό, η οποία βρισκόταν στη μαρίνα Σάνη Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοναδικού επιβάτη της.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εισροή υδάτων στο σκάφος, σημαίας Βουλγαρίας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απάντλησής τους.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα γύρω από το σκάφος, για την αποτροπή ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης.