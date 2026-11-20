Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Αφορμή στάθηκε το γεγονός πως το «Όλα αυτά που φοβάμαι» ακούγεται στο GTA 6.

«Το πιο δυνατό συναίσθημα ήταν ότι στην αρχή δεν το πίστευα, νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, μιλώντας για την επιτυχία που βιώνει αυτή την στιγμή.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει 100%»

Περιγράφοντας το πώς το έμαθε, η καταξιωμένη ερμηνεύτρια είπε πως: «Ήμουν στην πρόβα στο Gazarte και μόλις γύρισα στο σπίτι δέχτηκα ένα μήνυμα. Μετά ήρθε καταιγισμός μηνυμάτων και αντιλήφθηκα ότι τελικά αυτό που είχε προτείνει ο CEO της Heaven, ο Σπύρος Σταμούλης στην εταιρεία που έχει το παιχνίδι, προκρίθηκε και το “Όλα αυτά που φοβάμαι” μπήκε σε αυτό το συγκλονιστικό, παγκόσμιο παιχνίδι».

Συνεχίζοντας, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εξήγησε ότι: «Είμαι πολύ ψύχραιμη και πολύ κουλ, έχω χαρεί πάρα πολύ και για την προσπάθεια του Ομίλου ANT1 και για την προσπάθεια της Heaven και ότι τελικά προκρίθηκε ένα τραγούδι σε μία γλώσσα που δεν είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό.

Είναι μόνο τα αγγλικά και τα ισπανικά και ξαφνικά ξεπετάγεται και ένα τραγούδι με ελληνικά. Αυτό για εμένα ίσως είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να σκεφτώ, το τι συμβαίνει, το τι γίνεται. Έχω χαρεί πραγματικά πάρα πολύ, απλώς δεν το έχω συνειδητοποιήσει 100%».