Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπερασπιζόμενος τις προσωπικές του σχέσεις με τον ηγέτη του Κρεμλίνου και χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους» όσους τον επικρίνουν για την προσέγγισή του με τη Μόσχα. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο Πούτιν τού εκμυστηρεύτηκε πως δεν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία το 2022, εάν ο ίδιος βρισκόταν τότε στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας την Παρασκευή (20/11) σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, μετά την επιστροφή του από την Ασία, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εκπληκτική» την τριμερή συνάντηση που είχε την προηγούμενη ημέρα με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υποστηρίζοντας ότι οι τρεις ηγέτες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις διαφορές τους.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο, τον οποίο είχε αποκαλέσει «φίλο» του, ενώ υποστήριξε ότι η προσωπική επικοινωνία με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας αποτελεί πλεονέκτημα για την αμερικανική διπλωματία.

«Οι ηλίθιοι, μερικοί βρίσκονται και σε αυτή την αίθουσα»

Σύμφωνα με το Sky News, ο Τραμπ απάντησε στις αντιδράσεις που προκάλεσε ο χαρακτηρισμός του Βλαντίμιρ Πούτιν ως «φίλου» του, επιμένοντας ότι οι καλές σχέσεις με τη Ρωσία είναι κάτι θετικό.

«Έχουμε μια πραγματικά εξαιρετική σχέση. Και αυτό είναι θετικό, παρεμπιπτόντως», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση στους επικριτές του, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για εκπροσώπους του Τύπου που βρίσκονταν στην αίθουσα.

«Οι ηλίθιοι, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, λένε: “Είναι τρομερό. Τα πάει καλά μαζί τους”», ανέφερε.

«Τα πάω καλά με τη Ρωσία. Τα πάω καλά με την Κίνα. Τα πάω καλά με πολλούς ανθρώπους. Με ορισμένους δεν τα πάω καλά», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι η δυνατότητα συνεννόησης με τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα, αλλά ως θετική εξέλιξη για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο Πούτιν μού είπε ότι δεν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία αν ήμουν πρόεδρος»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν τού δήλωσε, κατά τη συνάντησή τους αυτή την εβδομάδα, πως δεν θα είχε εξαπολύσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, εάν ο ίδιος ήταν τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι η σύγκρουση θα είχε αποφευχθεί εάν δεν είχε χάσει τις προεδρικές εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν.

«Ο Πούτιν το είπε χθες το βράδυ. Είπε: “Δεν θα είχε συμβεί ποτέ”», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε μάλιστα ότι έθεσε ο ίδιος ευθέως το ερώτημα στον Ρώσο ομόλογό του.

«Τον ρώτησα πραγματικά. Του είπα: “Θα είχες εισβάλει αν ήμουν εγώ πρόεδρος;” Και μου απάντησε: “Όχι, δεν θα είχε συμβεί ποτέ”», δήλωσε.

Πρόκειται για τον ισχυρισμό του Τραμπ σχετικά με όσα φέρεται να του είπε ο Πούτιν, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της συγκεκριμένης συνομιλίας.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες επίλυσης του πολέμου στην Ουκρανία, αποδίδοντας το συνεχιζόμενο αδιέξοδο στην προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχει τεράστιο μίσος μεταξύ τους και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο», υποστήριξε.

«Είναι ένα επίπεδο μίσους που δεν βλέπεις συχνά», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του επαναφέρουν στο προσκήνιο τον επανειλημμένο ισχυρισμό του ότι η πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν θα είχε πραγματοποιηθεί εάν ο ίδιος είχε παραμείνει στην προεδρία μετά τις εκλογές του 2020.

«Ο Πούτιν περνά δύσκολα – Ο πόλεμος θα έπρεπε να έχει τελειώσει σε μία ημέρα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα υποστηρικτικός απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η καλή προσωπική σχέση του με τον Ρώσο πρόεδρο προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες «πρόσθετη ισχύ», ενώ αναγνώρισε ότι ο ηγέτης του Κρεμλίνου αντιμετωπίζει δυσκολίες στον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας.

«Τον θεωρώ κάποιον με τον οποίο έχω πολύ καλή σχέση. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ καλό. Έχει πολλά πυρηνικά όπλα, είναι δεύτερος μετά από εμάς στα πυρηνικά όπλα. Είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη πρόσθετη ισχύ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πορεία της ρωσικής εισβολής, τονίζοντας: «Και περνά δύσκολα αυτή τη στιγμή, επειδή βρίσκεται σε έναν πόλεμο που θα έπρεπε να έχει διαρκέσει μία ημέρα και έχει διαρκέσει πέντε χρόνια».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τον Πούτιν «πολύ ευγενικό» απέναντί του αναφορικά με αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «ρωσική απάτη», αναφερόμενος στις καταγγελίες περί συνεννόησης της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 με τη Μόσχα.

Απευθυνόμενος στους Αμερικανούς, υποστήριξε ότι η δυνατότητά του να συνομιλεί με τους ηγέτες των ισχυρότερων χωρών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

«Είστε πολύ τυχεροί που έχετε κάποιον ο οποίος διατηρεί σχέσεις με τους ηγέτες των ισχυρότερων χωρών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ, μετά την αναχώρηση του Πούτιν από τις συναντήσεις στην Κίνα, η Ρωσία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι η Μόσχα επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Τα πάω εξαιρετικά με αυτούς τους δύο ανθρώπους»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (19/11), χαρακτηρίζοντάς την την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους μεταξύ των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας.

«Απλώς πήγα λέγοντας ότι τα πάω εξαιρετικά με αυτούς τους δύο ανθρώπους και ότι θα επιλύσουμε τις διαφορές μας», δήλωσε.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι διαφωνίες αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Καταφέραμε να τις επιλύσουμε. Και τότε συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Ήταν ένα εκπληκτικό γεγονός. Θέλω να πω, ήταν πραγματικά εκπληκτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη συνάντηση ως σημαντική διπλωματική επιτυχία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προσωπικές του σχέσεις με τους δύο ηγέτες.

«Η Ρωσία και η Κίνα εντυπωσιάστηκαν από το Air Force One»

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στις διπλωματικές επαφές του, αλλά αναφέρθηκε και στο προεδρικό αεροσκάφος, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε εντύπωση στη ρωσική και την κινεζική πλευρά.

«Χθες το βράδυ επιστρέψαμε από μία από τις πιο επιτυχημένες προεδρικές επισκέψεις στην Ασία στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε κατά την έναρξη της τοποθέτησής του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δυνατότητες του νέου Air Force One, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να πραγματοποιεί ιδιαίτερα μεγάλες πτήσεις χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό.

«Είναι καλύτερο από τον παλιό εξοπλισμό», είπε, προσθέτοντας: «Η Κίνα εντυπωσιάστηκε πολύ και η Ρωσία εντυπωσιάστηκε πολύ».

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την υποδοχή που του επιφύλαξε ο Σι Τζινπίνγκ, επισημαίνοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος τον υποδέχθηκε προσωπικά κατά την άφιξή του.

Από τον Πούτιν και τον Σι μέχρι το Νόμπελ Ειρήνης

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, έχοντας στο πλευρό του τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε σειρά ζητημάτων, από τις σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα μέχρι τον πόλεμο με το Ιράν, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αμερικανική οικονομία.

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έναν αριθμό που, όπως επισημαίνει το Sky News, είναι υπερβολικός και δεν αποτυπώνει με ακρίβεια την κατάσταση όλων των συγκρούσεων στις οποίες αναφέρεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε και στο ζήτημα του Νόμπελ Ειρήνης, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά τη δυσαρέσκειά του επειδή δεν του απονεμήθηκε.

«Αλλά δεν πειράζει. Έσωσα πολλές ζωές», δήλωσε.

Οι αναφορές του στον Πούτιν αποτέλεσαν, πάντως, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της τοποθέτησής του, με τον Τραμπ να υπερασπίζεται ανοιχτά την προσωπική του σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο και να υποστηρίζει ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα είχε αποφευχθεί εάν εκείνος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο το 2022.