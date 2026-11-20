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Σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση στη νοτιοανατολική Πολωνία συμμετέχουν 2.800 στρατιωτικοί από 11 ευρωπαϊκές χώρες, προετοιμάζοντας το ενδεχόμενο ανάπτυξης πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική δοκιμή της επιχειρησιακής ετοιμότητας της «Συμμαχίας των Προθύμων», με τη Γαλλία και τη Βρετανία να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο και να στέλνουν μήνυμα στη Μόσχα ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα του πολέμου.

Σύμφωνα με το Associated Press, η άσκηση με την ονομασία KOALICJA 26.2 πραγματοποιείται από τις 9 έως τις 22 Νοεμβρίου στην περιοχή Νόβα Ντέμπα της Πολωνίας. Στόχος της είναι να δοκιμαστούν στην πράξη οι διαδικασίες μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων, η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εθνικών στρατών και η δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης προσωπικού και εξοπλισμού στην Ουκρανία, εφόσον επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Η άσκηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτει με τις νέες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε την πτώση ρωσικού πυραύλου κοντά στα ουκρανικά σύνορα πιθανή σκόπιμη πρόκληση της Μόσχας, συνδέοντας χρονικά το περιστατικό με την παρουσία των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων.

Ποιες χώρες συμμετέχουν και ποιος είναι ο ρόλος τους

Η πολυεθνική άσκηση πραγματοποιείται υπό κοινή γαλλοβρετανική διοίκηση, στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Δύναμης για την Ουκρανία (Multinational Force-Ukraine, MNF-U).

Στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει στην Πολωνία το Βέλγιο, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Πολωνία συμμετέχει αναλαμβάνοντας κυρίως την υποδοχή και την υλικοτεχνική υποστήριξη των δυνάμεων, ενώ η Τουρκία συμμετέχει εξ αποστάσεως από την Κωνσταντινούπολη, μέσω επιχειρησιακής προσομοίωσης για το ναυτικό σκέλος της αποστολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, οι συμμετέχουσες χώρες δοκιμάζουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία θα μπορούσαν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνατότητες στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη (19/11) ότι η Γαλλία έχει διαθέσει 1.100 στρατιωτικούς στην άσκηση, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία καλύπτει χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές επιχειρήσεις.

Ασκήσεις με drones, μαχητικά και πολεμικά σενάρια

Οι στρατιωτικές δυνάμεις έφτασαν στην Πολωνία από ξηρά, θάλασσα και αέρα και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τη Νόβα Ντέμπα με οδικά και σιδηροδρομικά μέσα.

Στη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιούνται επιχειρήσεις μεταφοράς προσωπικού και στρατιωτικού εξοπλισμού, δοκιμές συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, καθώς και συντονισμένες αεροπορικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού, ενώ εκπαιδεύονται στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης και στην αντιμετώπιση επιθέσεων με drones.

Παράλληλα, διεξάγονται ασκήσεις μάχης χαρακωμάτων σε δασικές περιοχές, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ στρατιωτικών μονάδων διαφορετικών χωρών.

Ο Βρετανός ταξίαρχος Καμπέλ Κλόουζ, ο οποίος υπηρετεί ως υποδιοικητής επιχειρήσεων της 1ης Μεραρχίας του γαλλικού στρατού, εξήγησε ότι η άσκηση αποτελεί αποτέλεσμα προετοιμασίας διάρκειας 12 μηνών.

Όπως ανέφερε, οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη δοκιμάσει τη διαδικασία εισόδου στο επιχειρησιακό θέατρο και την άφιξη χιλιάδων στρατιωτικών, προτού περάσουν στο στάδιο της κοινής εκπαίδευσης.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σχεδιαζόμενη δύναμη έχει αμυντικό χαρακτήρα.

Τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία

Η Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία δεν προορίζεται να συμμετάσχει στον σημερινό πόλεμο, αλλά να αναλάβει συγκεκριμένες αποστολές μετά την παύση των εχθροπραξιών, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία και αίτημα της ουκρανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον διοικητή της, αντιστράτηγο Τομ Μπέιτμαν, η αποστολή θα έχει τρεις βασικούς στόχους: την ανασυγκρότηση και ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας για την επαναλειτουργία του ουκρανικού εναέριου χώρου και την υποστήριξη επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να αναπτύξουν στρατιωτικούς εκπαιδευτές στην Ουκρανία, συμβάλλοντας στην αναδιοργάνωση και την εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού.

Η δύναμη δεν θα λειτουργεί ως παραδοσιακή ειρηνευτική αποστολή και δεν θα έχει αρμοδιότητα επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, δεν θα υπάγεται στη διοίκηση του ΝΑΤΟ.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή στρατιωτική πρωτοβουλία της «Συμμαχίας των Προθύμων», στην οποία συμμετέχουν συνολικά 37 χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Η προειδοποίηση Πούτιν για τους ξένους στρατιώτες

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα στις συζητήσεις για την ασφάλεια της χώρας μετά τον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προειδοποιήσει το 2025 ότι οποιεσδήποτε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις αναπτυχθούν στην Ουκρανία θα θεωρούνται «νόμιμοι στόχοι» για τον ρωσικό στρατό.

Η προειδοποίηση αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε μια ευρωπαϊκή αποστολή, ακόμη και αν είχε αποκλειστικά αμυντικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα.

Ο Εντ Άρνολντ, ανώτερος συνεργάτης του βρετανικού ινστιτούτου στρατηγικών μελετών RUSI, σημείωσε ότι μια τέτοια δύναμη, παρά τον αμυντικό προσανατολισμό της, θα πρέπει να διαθέτει πραγματικές δυνατότητες μάχης ώστε να μπορεί να προστατεύσει το προσωπικό της.

Η αρχική επιδίωξη της «Συμμαχίας των Προθύμων» ήταν να προσφέρει στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη δέσμευση του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στον σχεδιασμό μιας χωριστής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας.

Η σύνοδος του Βερολίνου και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Η στρατιωτική άσκηση στην Πολωνία πραγματοποιείται παράλληλα με τις διπλωματικές διαβουλεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας.

Την Πέμπτη (19/11), ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε σε συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, μαζί με εκπροσώπους σχεδόν 40 αντιπροσωπειών.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια νέα ρωσική εισβολή μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι εκτιμά πως η Ρωσία θα μπορούσε να αποδεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με εκείνες του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποια ακριβώς μορφή θα είχαν αυτές οι εγγυήσεις και εάν θα γίνονταν αποδεκτές τόσο από το Κίεβο όσο και από τη Μόσχα.

Στις συνομιλίες συμμετείχε επίσης ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με τους συμμετέχοντες.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε ότι η άσκηση στην Πολωνία αποδεικνύει την ετοιμότητα της «Συμμαχίας των Προθύμων» να συμβάλει, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη διασφάλιση μιας μελλοντικής ειρήνης.

Ρωσικός πύραυλος έπεσε κοντά στην περιοχή της άσκησης

Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω την Παρασκευή (20/11), όταν οι πολωνικές αρχές ανέφεραν την πτώση ρωσικού πυραύλου κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το σημείο του περιστατικού βρίσκεται περίπου 75 χιλιόμετρα από την περιοχή όπου πραγματοποιείται η πολυεθνική άσκηση.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς, εκτίμησε ότι το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο, αλλά συνδεόταν με τη στρατιωτική δραστηριότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί από μόνη της οριστική απόδειξη ότι η Μόσχα σχεδίασε σκόπιμα την παραβίαση.

Ωστόσο, η χρονική σύμπτωση της μαζικής ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία με τη διεξαγωγή της άσκησης ενισχύει τις ανησυχίες της Βαρσοβίας για τον κίνδυνο νέων περιστατικών ασφαλείας.

Η άσκηση KOALICJA 26.2 ολοκληρώνεται στις 22 Νοεμβρίου και αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να συντονίσουν στρατιωτικές δυνάμεις εκτός του πλαισίου διοίκησης του ΝΑΤΟ.

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει εάν οι στρατιωτικές αυτές προετοιμασίες θα μετατραπούν τελικά σε πραγματική αποστολή στην Ουκρανία και υπό ποιες πολιτικές και στρατιωτικές προϋποθέσεις.