Μια μυστική επιχείρηση κυβερνοασφάλειας, που διεξήχθη χωρίς να λάβει δημοσιότητα, αποσκοπούσε στην προστασία δεκάδων χιλιάδων ψυγείων και καταψυκτών σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αποθήκες, εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων και αθλητικά στάδια σε ολόκληρη τη Βρετανία, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Τα πρόσφατα κύματα κυβερνοεπιθέσεων σε ψυγεία σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη είχαν ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τόνοι τροφίμων, προκαλώντας ζημιές εκατομμυρίων ευρώ. Η Γαλλία απέδωσε στο Ιράν την ευθύνη για ένα από τα κύματα επιθέσεων που έπληξαν τα σούπερ μάρκετ της χώρας, έναν ισχυρισμό που η Τεχεράνη αρνείται.

Αρχικά, όλα έδειχναν ότι η Βρετανία είχε αποφύγει ανάλογες επιθέσεις, καθώς ο κλάδος της ψύξης χρησιμοποιεί διαφορετικού τύπου συσκευές. Ωστόσο, υπήρχε στην πραγματικότητα ένα πιθανό κενό ασφαλείας, το οποίο ο κλάδος έσπευσε να διορθώσει. Όπως αναφέρει το BBC, στα τέλη Οκτωβρίου, ερευνητές κυβερνοασφάλειας εντόπισαν ένα σοβαρό κενό ασφαλείας, το οποίο, εάν το ανακάλυπταν χάκερ, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές στη χώρα. Έκτοτε, ερευνητές, ομάδες πληροφορικής και το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) εργάζονται αδιάκοπα, προκειμένου να προειδοποιήσουν δεκάδες επιχειρήσεις.

Το BBC δεν είχε δημοσιοποιήσει μέχρι σήμερα τη μεγάλης κλίμακας και άκρως απόρρητη επιχείρηση, προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών από χάκερ που ενδεχομένως θα εντόπιζαν την ευπάθεια.

Χιλιάδες ψυγεία αποσυνδέθηκαν από το διαδίκτυο

Το κενό ασφαλείας το εντόπισαν εργαζομένοι της εταιρείας συμβούλων ψυκτικών συστημάτων Omega Solutions. Στη συνέχεια, ειδικοί της Pen Test Partners επιβεβαίωσαν και διερευνησαν το πρόβλημα και συνέβαλαν στην έγκαιρη προειδοποίηση των αρμόδιων φορέων. Στην εκστρατεία για την αντιμετώπιση των κενών ασφαλείας συμμετείχαν στη συνέχεια το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC), το υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) και η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA) της Βρετανίας. Οι αρμόδιοι πραγματοποίησαν τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους του κλάδου και ανέθεσαν σε ειδικές ομάδες να επικοινωνήσουν με τις επιχειρήσεις που διέτρεχαν κίνδυνο.

Χιλιάδες συσκευές που ελέγχουν δεκάδες χιλιάδες ψυκτικές μονάδες αποσυνδέθηκαν από το δημόσιο διαδίκτυο, είτε εξ αποστάσεως είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, με φυσική παρέμβαση. Στο προσωπικό δόθηκε η εντολή να αποσυνδέσει τα καλώδια δικτύου και να παρακολουθεί τις θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το BBC, οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναγκάστηκαν να ανακατευθύνουν τις ομάδες πληροφορικής τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους. Εργαζόμενος σε μία από τις μεγάλες αλυσίδες ανέφερε ότι εκατοντάδες συσκευές αποσυνδέονταν καθημερινά από το διαδίκτυο επί μία ολόκληρη εβδομάδα.

«Η κατάσταση έμοιαζε πραγματικά με αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, καθώς περιμέναμε να ακολουθήσει ένα ακόμη κύμα τέτοιων επιθέσεων στα ψυγεία», δήλωσε ο εργαζόμενος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Από επιχειρηματική σκοπιά, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι δυνητικά καταστροφικές, προκαλώντας διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στις αποθήκες μας βρίσκονται τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να καταστραφούν εάν οι χάκερ ανακάλυπταν αυτό το κενό ασφαλείας», πρόσθεσε.

Τρία κύματα κυβερνοεπιθέσεων σε ψυκτικά συστήματα το 2026

Μέχρι στιγμής, μέσα στο τρέχον έτος έχουν καταγραφεί τρία κύματα κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας ψυκτικών μονάδων:

Τον Αύγουστο επηρεάστηκαν ψυγεία σε μικρό αριθμό στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ.

Στις 11 και 12 Οκτωβρίου, εκατοντάδες σούπερ μάρκετ και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων στη Γαλλία δέχθηκαν επίθεση, με τους χάκερ να στοχεύουν συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας της εταιρείας Danfoss.

Στις 1 και 2 Νοεμβρίου, δεκάδες σούπερ μάρκετ σε επτά ευρωπαϊκές χώρες βρέθηκαν στο στόχαστρο, με το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο να πλήττονται περισσότερο. Επηρεάστηκε επίσης ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεων τραπεζών αίματος στη Γαλλία.

Μετά από τα διαδοχικά κύματα επιθέσεων, ένας ειδικός της Omega Solutions αποφάσισε να εξετάσει την ασφάλεια των πιο δημοφιλών συστημάτων ελέγχου ψυκτικών μονάδων στη Βρετανία, τα οποία κατασκευάζει η βρετανική εταιρεία Resource Data Management (RDM). Η εταιρεία αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ευπαθειών που αποκαλύφθηκαν, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, συνεργάζεται για την αντιμετώπιση των ανησυχιών.

Πέρα από τα σούπερ μάρκετ, προειδοποιήσεις για την ανάγκη λήψης μέτρων λόγω των κινδύνων απευθύνθηκαν και σε πολλούς άλλους τομείς της βρετανικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα καταστήματα ψιλικών και τα μικρά παντοπωλεία, τα πρατήρια καυσίμων, τα εστιατόρια και οι αλυσίδες ταχυφαγείων, τα αθλητικά στάδια, τα ξενοδοχεία, οι μονάδες επεξεργασίας τροφίμων και οι εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης.

«Αυτές οι συνδεδεμένες συσκευές έχουν πλέον τραβήξει τόσο πολύ την προσοχή, που ήταν μάλλον θέμα ημερών μέχρι να το ανακαλύψουν εγκληματίες ή χάκερ που ενεργούν για λογαριασμό κρατών», δήλωσε ο Κεν Μανρό της Pen Test Partners.

Από την πλευρά της, ωστόσο, η RDM υποστηρίζει ότι η σύγκριση με τις μονάδες που αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων στην ηπειρωτική Ευρώπη, δεν είναι δίκαιη, καθώς για να παραβιαστούν τα ψυγεία και οι καταψύκτες τους θα έπρεπε οι χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο υλικό (hardware). Ωστόσο, οι ειδικοί που πραγματοποιούν ελέγχους ασφαλείας με σκοπό τον εντοπισμό ευπαθειών (ethical hackers) υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό, καθώς το συγκεκριμένο υλικό μπορεί να αγοραστεί φθηνά μέσω διαδικτύου, σε ιστοσελίδες όπως η eBay.

«Η συγκεκριμένη ευπάθεια εντοπίστηκε σε ένα δοκιμαστικό περιβάλλον», δήλωσε ο Γκεντ Έβανς, διευθύνων σύμβουλος της RDM.

Όπως ανέφερε, η δοκιμή «ξεπέρασε τα όρια» όσων περιλαμβάνουν συνήθως τέτοιου είδους έλεγχοι, καθώς «περιλάμβανε την αποσυναρμολόγηση του υλικού μας».

«Σε κάθε περίπτωση, κινηθήκαμε γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Έχουμε ήδη διαθέσει τις πρώτες ενημερώσεις ασφαλείας και έχουμε επικοινωνήσει προληπτικά με τους πελάτες μας, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τυχόν προβλήματα και να τους συστήσουμε τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού των κινδύνων», πρόσθεσε.

Πηγή: BBC