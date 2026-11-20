Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τις οδικές συνοριακές διελεύσεις της με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου 2026, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας και την αυξανόμενη απειλή δολιοφθορών και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση της χώρας της Βαλτικής αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των συνοριακών περασμάτων για τουλάχιστον έξι μήνες, ενώ μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος θα επανεξετάσει την κατάσταση και θα αποφασίσει εάν θα παρατείνει το μέτρο.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή (20/11), λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες των εσθονικών αρχών ότι οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονταν πίσω από απόπειρα εμπρησμού σε εταιρεία της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας.

«Δεν πρόκειται για αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάχκνα, υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν συνδέεται αποκλειστικά με την πρόσφατη καταγγελία για την απόπειρα εμπρησμού, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αντιμετώπισης των απειλών που, σύμφωνα με το Ταλίν, προέρχονται από τη Μόσχα.

«Το κλείσιμο των συνοριακών σημείων διέλευσης δεν αποτελεί αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το επόμενο βήμα μετά την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την αυξανόμενη συχνότητα δολιοφθορών και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», ανέφερε ο Τσάχκνα σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Την Κυριακή (15/11), οι εσθονικές αρχές είχαν κατηγορήσει τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι οργάνωσαν απόπειρα εμπρησμού εναντίον εσθονικής αμυντικής εταιρείας. Σύμφωνα με το Ταλίν, επρόκειτο για το δεύτερο περιστατικό αυτού του είδους μέσα στο 2026.

Απορρίπτει τις κατηγορίες το Κρεμλίνο

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες της Εσθονίας περί εμπλοκής ρωσικών υπηρεσιών στην απόπειρα εμπρησμού.

Τη Δευτέρα (16/11), ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ταλίν, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν μέρος μιας σειράς ψευδών κατηγοριών που, κατά τη ρωσική πλευρά, διατυπώνουν ευρωπαϊκές χώρες εναντίον της Μόσχας.

Η ρωσική πρεσβεία στο Ταλίν δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για πρόσθετο σχόλιο σχετικά με τη νέα απόφαση της εσθονικής κυβέρνησης.

Πέντε συνοριακά περάσματα και εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες

Η Εσθονία, η οποία είναι μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκαταλέγεται στους σταθερούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, διαθέτει σήμερα πέντε σημεία συνοριακής διέλευσης από τα οποία οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν στη Ρωσία ή να εξέλθουν από αυτήν, σύμφωνα με την κυβέρνησή της.

Το κλείσιμο των οδικών διελεύσεων αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό αριθμό ανθρώπων που μετακινούνται μεταξύ των δύο χωρών, είτε για οικογενειακούς είτε για άλλους προσωπικούς λόγους.

Χιλιάδες κάτοικοι της Εσθονίας διατηρούν συγγενικούς δεσμούς με ανθρώπους που ζουν στη Ρωσία και αντίστροφα, ως αποτέλεσμα των ιστορικών σχέσεων που διαμορφώθηκαν κατά τη σοβιετική περίοδο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το συνοριακό πέρασμα στη Νάρβα, μια πόλη της Εσθονίας με κυρίως ρωσόφωνο πληθυσμό, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία. Το συγκεκριμένο πέρασμα χρησιμοποιείται επίσης από ταξιδιώτες που ξεκινούν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατευθύνονται προς την Αγία Πετρούπολη, η οποία απέχει λίγες ώρες οδικώς.

Σύμφωνα με στοιχεία της εσθονικής αστυνομίας που επικαλείται το Reuters, 760.000 άνθρωποι διέσχισαν τα σύνορα Εσθονίας και Ρωσίας μέσα στο 2026, έως την περίοδο στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία.

Από αυτούς, 307.000 ήταν Ρώσοι υπήκοοι, 175.000 Εσθονοί πολίτες και 54.000 κάτοχοι φινλανδικών διαβατηρίων.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημασία των συνοριακών διελεύσεων για τις μετακινήσεις πολιτών, παρά την επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και τις χώρες της Βαλτικής.

Η Φινλανδία έχει ήδη κλείσει τα σύνορά της με τη Ρωσία

Η απόφαση της Εσθονίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές ως προς τη λειτουργία των συνοριακών τους περασμάτων.

Η Φινλανδία έκλεισε τις συνοριακές διελεύσεις της με τη Ρωσία το 2023 και τις διατηρεί κλειστές έκτοτε.

Αντίθετα, η Λετονία και η Λιθουανία, οι άλλες δύο χώρες της Βαλτικής, εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτά συνοριακά περάσματα.

Η εσθονική κυβέρνηση θα αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση μετά την αρχική εξάμηνη περίοδο, προκειμένου να αποφασίσει εάν οι συνθήκες ασφαλείας επιτρέπουν την επαναλειτουργία των οδικών διελεύσεων ή επιβάλλουν την παράταση του κλεισίματός τους.