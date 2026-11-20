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Ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων καταγράφει το Grand Theft Auto VI (GTA 6). Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι εισπράξεις από το πολυαναμενόμενο βιντεοπαιχνίδι της Rockstar, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη (19/11), ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια σε μόλις 24 ώρες, υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις που είχε σημειώσει ο προκάτοχός του το 2013.

Η επιστροφή των gamers στη θρυλική Vice City, μέσα από τις περιπέτειες του εγκληματικού διδύμου Λουσία και Τζέισον, εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στην ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Η Take-Two Interactive, μητρική εταιρεία της Rockstar Games, βρίσκεται μπροστά στην προοπτική να καταγράψει πρωτοφανείς εισπράξεις, έπειτα από χρόνια ανάπτυξης και τεράστιες επενδύσεις στην παραγωγή και προώθηση του παιχνιδιού. Παρότι η Take-Two δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό όσο οι τίτλοι που εκδίδει, διαθέτει μερικές από τις δημοφιλέστερες σειρές βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως, όπως το Red Dead Redemption και το NBA 2K.

24,5 εκατομμύρια αντίτυπα και έσοδα 2,36 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων, μέχρι στιγμής έχουν πωληθεί περίπου 24,5 εκατομμύρια αντίτυπα του GTA 6.

Οι πωλήσεις αυτές αντιστοιχούν σε εκτιμώμενα έσοδα 2,36 δισ. δολαρίων για την Take-Two, ποσό υπερδιπλάσιο από τα περίπου 800 εκατ. δολάρια που είχε συγκεντρώσει το GTA V την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το 2013. Το GTA V θεωρούνταν μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά επιτεύγματα στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, έχοντας σημειώσει εξαιρετικές πωλήσεις κατά το πρώτο 24ωρο.

Η Take-Two, ωστόσο, παραμένει προσεκτική στις δημόσιες τοποθετήσεις της. Από τον Ιούνιο, όταν άρχισαν οι προπαραγγελίες, έχει περιοριστεί να χαρακτηρίζει τη ζήτηση «πρωτοφανή» και «πολύ μεγαλύτερη από τις προσδοκίες».

«Ο τίτλος αναμένεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι καταναλωτές φαίνονται εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και η μέχρι στιγμής δημοσιότητα είναι καθολικά θετική. Ωστόσο, δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να ανακηρύξουμε τη νίκη», είχε δηλώσει νωρίτερα τον Νοέμβριο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στράους Ζέλνικ. «Συνηθίζουμε να αποφεύγουμε να μιλάμε για επιτυχία πριν αυτή πραγματοποιηθεί», είχε προσθέσει.

Πάνω από 1 δισ. δολάρια το κόστος παραγωγής

Το GTA 6 συγκαταλέγεται στα ακριβότερα εγχειρήματα στην ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Take-Two έχει δαπανήσει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια για την παραγωγή του παιχνιδιού, επενδύοντας παράλληλα σε μια εκτεταμένη διεθνή διαφημιστική εκστρατεία.

Η προώθηση του τίτλου περιλάμβανε μεγάλες συνεργασίες και εκδηλώσεις που ξεπέρασαν τα όρια της παραδοσιακής αγοράς βιντεοπαιχνιδιών. Η Sensor Tower εκτιμά ότι η προβολή του διαφημιστικού βίντεο «GTA VI: Extended Look» στο Netflix τον Αύγουστο συνέβαλε στον εξαπλασιασμό των προπαραγγελιών.

Στο Μαϊάμι, την πόλη που αποτέλεσε την έμπνευση για τη φανταστική Vice City, η τοπική ομάδα του NBA γιόρτασε την κυκλοφορία με έναν αγώνα αφιερωμένο στο παιχνίδι.

Παράλληλα, στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, θαυμαστές συμμετείχαν σε μουσική εκδήλωση για την κυκλοφορία του «GTA VI: The Album», ενώ στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης καταγράφηκε έντονη κινητικότητα σε χώρους ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Μουσικό φεστιβάλ με Cardi B, Travis Scott και Metro Boomin

Οι εορτασμοί για την κυκλοφορία του GTA 6 συνεχίζονται και το Σαββατοκύριακο, με τη διοργάνωση του «GTA VI: The Festival». Πρόκειται για μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών της διεθνούς χιπ χοπ σκηνής.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται η βραβευμένη με Grammy Cardi B, ο μουσικός παραγωγός Metro Boomin και ο ράπερ Travis Scott. Η σύνδεση του παιχνιδιού με τη μουσική βιομηχανία, τον αθλητισμό και τη δημοφιλή κουλτούρα αναδεικνύει τη θέση που έχει αποκτήσει η σειρά Grand Theft Auto ως παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα: GTA 6 για PC και online παιχνίδι

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται ήδη στα επόμενα βήματα της Take-Two.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία του GTA VI σε προσωπικούς υπολογιστές (PC) ή για τη διάθεση της διαδικτυακής έκδοσης πολλών παικτών (online multiplayer).

Ορισμένοι αναλυτές της βιομηχανίας εκτιμούν ότι και οι δύο εκδόσεις θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν μέσα στο 2027.

Η διαδικτυακή λειτουργία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να εξασφαλίσει στην εταιρεία συνεχή έσοδα από αγορές και πρόσθετο περιεχόμενο για πολλά χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία TD Cowen έχει συμπεριλάβει την Take-Two στις επενδυτικές επιλογές που ξεχωρίζει για το 2027. Ο αναλυτής της, Νταγκ Κρόιτς, εκτιμά ότι οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες εσόδων από το GTA VI είναι εξαιρετικά μεγάλες.

«Το δυνητικό ανώτατο όριο των μακροπρόθεσμων επαναλαμβανόμενων καταναλωτικών δαπανών για το GTA VI είναι πολύ υψηλό», ανέφερε. Όπως εξήγησε, το σημαντικότερο ερώτημα για τη χρηματιστηριακή πορεία της Take-Two δεν είναι τόσο ο αριθμός των αντιτύπων που θα πουληθούν, όσο το πότε θα κυκλοφορήσει το επόμενο GTA Online και πόσο μεγάλη επιτυχία θα σημειώσει.

Στο χρηματιστήριο, η μετοχή της Take-Two υποχωρούσε περίπου 1% την Πέμπτη, μετά την άνοδο 6% που είχε καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Με τις πρώτες εκτιμήσεις να τοποθετούν ήδη τις πωλήσεις σε επίπεδα ρεκόρ, το GTA VI επιβεβαιώνει την τεράστια εμπορική δυναμική της σειράς. Η επόμενη πρόκληση για την Take-Two είναι να μετατρέψει τον αρχικό ενθουσιασμό σε μια μακροχρόνια πηγή εσόδων.

Αποθεωτικές κριτικές για το GTA VI – Τι εντυπωσίασε και τι απογοήτευσε

Η υποδοχή του GTA VI από τους κριτικούς είναι σχεδόν ομόφωνα ενθουσιώδης, με το πολυαναμενόμενο παιχνίδι της Rockstar Games να συγκεντρώνει βαθμολογία 99 στα 100 στο Metacritic, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του The Legend of Zelda: Ocarina of Time του 1998.

Οι πρώτες αξιολογήσεις κάνουν λόγο για ένα από τα πιο φιλόδοξα βιντεοπαιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί, με ιδιαίτερους επαίνους για τον τεράστιο ανοιχτό κόσμο του, τον ρεαλισμό των περιβαλλόντων και την ελευθερία εξερεύνησης.

Η νέα Vice City, εμπνευσμένη από το Μαϊάμι, παρουσιάζεται ως μια ζωντανή πόλη, με χαρακτήρες που αντιδρούν στις κινήσεις του παίκτη, παράλληλες δραστηριότητες και λεπτομέρειες που ενισχύουν την αίσθηση μιας πραγματικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερα θετικά σχόλια συγκεντρώνει και η σχέση των δύο πρωταγωνιστών, της Λουσία και του Τζέισον, με αρκετούς κριτικούς να εκτιμούν ότι η Rockstar επέλεξε αυτή τη φορά μια περισσότερο προσωπική και συναισθηματική αφήγηση.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις. Ορισμένοι θεωρούν ότι, παρά την ελευθερία που προσφέρει ο ανοιχτός κόσμος, οι βασικές αποστολές παραμένουν υπερβολικά προκαθορισμένες, περιορίζοντας τις επιλογές των παικτών. Άλλοι επικρίνουν τον αργό ρυθμό των πρώτων κεφαλαίων, τις συχνές κινηματογραφικές σκηνές και ορισμένα τεχνικά προβλήματα απόδοσης.

Παρά τις επιμέρους αδυναμίες, η γενική εικόνα των πρώτων κριτικών είναι ότι το GTA VI ανταποκρίθηκε στις τεράστιες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί κατά τη 13ετή αναμονή από την κυκλοφορία του προηγούμενου τίτλου.

πηγή: Reuters, BBC, ΕΡΤ