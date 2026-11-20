Διευκρινίσεις έδωσε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καλογερόπουλος για τη δήλωσή του «η ΝΔ, αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει πιο Δεξιά;». Μια δήλωση που προκάλεσε «αναταράξεις» με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει σήμερα ότι «δεν είναι θέση της ΝΔ».

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη εξήγησε τι ακριβώς και πώς το εξέφρασε και ανέφερε ότι πρόκειται για «προσωπική γνώμη» και ότι «δεν είναι γραμμή της ΝΔ».

Ο ίδιος περιέγραψε αρχικά: «Ήμουν σε τηλεοπτική εκπομπή με τρεις συντρόφους. Όχι δικούς μου, μεταξύ τους: ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Και στην ανάλυση που έκαναν να τα βρουν μεταξύ τους γιατί δεν βρίσκουν άκρη, κάποια στιγμή είπαν ότι “εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία”- ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- και είναι γνωστό αυτό. Όπως είναι γνωστό ότι το πρώτο κόμμα που παίρνει την εντολή είναι εκείνος που καθορίζει και γίνεται και Πρωθυπουργός. Όπως είναι γνωστό και ότι η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένη ιδεολογία από τις παρυφές της Αριστεράς, γι’ αυτό λέγεται Κεντροδεξιά και δεν αλλάζουμε τη φυσιογνωμία μας, όπως και την ιδεολογία μας.

Και κάποια στιγμή όταν με ρώτησαν και μου έλεγαν σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να κάνετε αυτοδυναμία τι θα κάνετε αφού «Το ΠΑΣΟΚ δεν δέχεται». Και απαντώ και εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθεί μετά τις εκλογές η διαδικασία, ποια κόμματα θα υπάρχουν, τι θα γίνει και τι δυναμική θα υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αφού δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ, ας πάει στο καλό γιατί να μη δούμε και τα δεξιά κόμματα που θα βγουν ποια είναι…».

Στη συνέχεια είπε: «Προσωπική μου άποψη εξέφρασα. Τώρα τι να κάνουμε, να μην εκφράζουμε την προσωπική μας άποψη, να το βουλώσουμε; Εγώ δεν είπα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη γραμμή. Την προσωπική μου άποψη είπα. Υπάρχει περίπτωση να πάει να κάνει κυβέρνηση η ΝΔ – ο μη γένοιτο και δεν έχει αυτοδυναμία – και εμείς να πούμε “δεν σας θέλουμε;”».

Επιπροσθέτως απέκλεισε συνεργασία με τη «Συμμαχία Ελλήνων» και τη Λατινοπούλου.

«Το είπα χαριτολογώντας. Δεν μπορείς να μου λες το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ…» επανέλαβε και πρόσθεσε:

«Ο Καλογερόπουλος είναι εκείνος που ρυθμίζει τη διαδικασία και την κατάσταση; Με γεια μου με χαρά μου, δεν το ήξερα».

«Η θητεία μου σαν άνθρωπος, στην κοινωνία και σαν εκλεγμένος δήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο, έχει αποδείξει τι σημαίνει Δεξιός, τι σημαίνει ανάπτυξη και πρόοδο. Με την έννοια που το λέω εγώ, έτσι. Όχι την έννοια που εννοούν οι άλλοι. Γιατί οι άλλοι «απεταξάμην τη Δεξιά και μας κάνουν και κριτική και μας βάζουν και στην διαδικασία να απολογηθούμε ιδεολογικά» υποστήριξε ο κ. Καλογερόπουλος.

Χαρακτήρισε «τενεκέδες» εκείνους που είναι απέναντι και έσπευσε να διευκρινίσει, «τενεκέδες, με την έννοια ότι οι απέναντι που έχουν άλλο ιδεολογικό υπόβαθρο, θέλουν να σου υποδείξουν γιατί πρέπει να πιστεύεις. Με αυτήν την έννοια το είπα».

« Οι εποχές είναι πονηρές, εγώ δεν είμαι πονηρός», κατέληξε ο κ. Καλογερόπουλος.

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