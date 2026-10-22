Δημήτρης Καλογερόπουλος για την ατάκα «τον ήπιαμε»: «Ατυχής έκφραση»

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καλογερόπουλος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η φράση «τον ήπιαμε» που χρησιμοποίησε το πρωί για να σχολιάσει την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

«Σε πρωινή εκπομπή, χρησιμοποίησα μία ατυχή έκφραση, αναφερόμενος στο παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο. Δεν αποτυπώνει ούτε την εθνική μας θέση ούτε την πεποίθησή μου ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook o βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Η εθνική μας θέση είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη: το ψευδεπίγραφο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι αντίθετο προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, τη γεωγραφία και τη λογική. Η κυβέρνηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα σε διπλωματικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις διεθνείς συμμαχίες και τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων» προσθέτει.

«Μετά από πολλές δεκαετίες ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις μας όσο ποτέ άλλοτε και είναι σήμερα σε θέση να αποτρέψουν οποιαδήποτε απειλή. Επίσης, η υπογραφή συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο υπερκάλυψε την περιοχή του τουρκολιβυκου μνημονίου. Οι συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς των ΗΠΑ για έρευνες το ανατρέπουν στην πράξη. Στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής κυριαρχίας έχουμε σοβαρότητα, θεσμική υπευθυνότητα και καθαρός λόγος. Η ατυχής διατύπωσή μου δεν αναιρεί τη σταθερή προσήλωσή μου στην εθνική γραμμή, στην προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και στην υπεράσπιση των συμφερόντων της πατρίδας μας» καταλήγει ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.

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