Καλογερόπουλος για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Τον ήπιαμε – Υπήρξαν αστοχίες στους χειρισμούς»

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Αίσθηση έχει προκαλέσει η ατάκα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καλογερόπουλου, για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τους χειρισμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Μιλώντας στο MEGA, ο βουλευτής της ΝΔ σχολίασε την απόφαση της Βουλής της ανατολικής Λιβύης να επικυρώσει τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Τουρκία, λέγοντας: «Τον ήπιαμε».

Η τοποθέτηση του κ. Καλογερόπουλου προκάλεσε αμηχανία στους δημοσιογράφους και γέλια στους συνομιλητές του, με τον βουλευτή της ΝΔ να επισημαίνει: «Ελληνικά το είπα, ε βέβαια».

Στη συνέχεια, ο κ. Καλογερόπουλος άσκησε κριτική στους χειρισμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι «καθόμασταν και περιμέναμε για κάτι που είναι παράνομο και δεν ισχύει με το Διεθνές Δίκαιο».

«Η εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ σοβαρή και δυστυχώς από αστοχίες που έχουν γίνει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο ο Τούρκος ζητάει έγγραφη ενημέρωση» κατέληξε ο βουλευτής της ΝΔ.

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