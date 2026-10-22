Νατσιός: Μόνη εθνική στάση η ανακήρυξη ΑΟΖ στα 12 ναυτικά μίλια

«Την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. ως απάντηση στο σύμφωνο Άγκυρας-Τρίπολης» ζήτησε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Ionion fm, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, και πρότεινε «να θεσπιστεί ως δεσμευτικό όργανο για την εξωτερική πολιτική το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών».

«Το σύμφωνο Άγκυρας-Τρίπολης είναι το αποτέλεσμα της συντονισμένης δράσης του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και του επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν. Οι καιροί ου μενετοί. Χρειάζεται άμεση αντίδραση από πλευράς Αθηνών με ενημέρωση και ενεργοποίηση των συμμάχων μας στην περιοχή, με εκ νέου διεθνοποίηση του ζητήματος και έμφαση στην πλήρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και, βέβαια, με άμεση ανακήρυξη της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ, μια πάγια εθνική θέση που στηρίζει η «Νίκη», ανέφερε ο κ. Νατσιός και πρόσθεσε:

«Η πολιτική του διδύμου Γεραπετρίτη-Μητσοτάκη στο λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο συνιστά παταγώδη αποτυχία, πανωλεθρία. Να απορριφθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο, γραμμές βάσης και 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα παντού, ανακήρυξη ΑΟΖ με βάση τη μέση γραμμή για τα νησιά, οριοθέτηση ΑΟΖ με την Κύπρο με πλήρη επήρεια των νήσων. Αυτή είναι η μόνη εθνική στάση που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση. Εμείς, πριν καν πάμε στο πεδίο, οπισθοχωρούμε. Αυτή η τακτική οπισθοχώρηση οδηγεί μαθηματικώς σε παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε..

«Πρότασή μας είναι να θεσπιστεί ως δεσμευτικό όργανο για την εξωτερική πολιτική το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών», τόνισε ο κ. Νατσιός.