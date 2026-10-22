Γαλλία: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος ανθρώπου από τον ιό Σαμόντα – Εξαπλώνεται σε χώρες της Ευρώπης

Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας εντόπισαν τον ιό Σαμόντα σε ασθενή που έχασε τη ζωή του, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα ο ιός δεν θεωρούνταν ότι μεταδίδεται στον άνθρωπο αλλά καθησυχάζοντας πως δεν υφίσταται απειλή για το ευρύ κοινό. Ο ιός, που προσβάλλει κυρίως ζώα και μεταδίδεται από σκνίπες, καταγράφει φέτος εξάπλωση σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο.

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Διεθνή Νέα

ιός Σαμόντα
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον εντοπισμό του ιού Σαμόντα σε ασθενή που έχασε τελικά τη ζωή του προχώρησαν οι γαλλικές υγειονομικές αρχές, καθησυχάζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν υφίσταται απειλή για το ευρύ κοινό.
  • Ο ιός μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν ότι μεταδίδεται στον άνθρωπο, πλήττει κυρίως ζώα, μεταδίδεται από το τσίμπημα σκνίπας και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο.
  • Φέτος εξαπλώνεται ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αφότου ανιχνεύθηκε στη Γερμανία τον Αύγουστο, με πρόσφατα κρούσματα να καταγράφονται στην Ελβετία, την Αυστρία, το Τζέρσεϊ και την Ιρλανδία.

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Στον εντοπισμό του ιού Σαμόντα -που προσβάλλει κυρίως ζώα- σε ασθενή που έχασε τελικά τη ζωή του προχώρησαν οι γαλλικές υγειονομικές αρχές, καθησυχάζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν δεν υφίσταται απειλή για το ευρύ κοινό.

Ο ιός μέχρι σήμερα δεν θεωρούνταν ότι μεταδίδεται στον άνθρωπο, ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικά

Ο ιός Σαμόντα είναι εντομογενής, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Νιγηρία στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και έκτοτε έχει εντοπιστεί σποραδικά σε ζώα στην Αφρική και την Ιαπωνία.

Πλήττει κυρίως ζώα, όπως βοοειδή, πρόβατα, κατσίκες, άλογα και αλπακά, ενώ μεταδίδεται από το τσίμπημα σκνίπας.

Εξάπλωση στην Ευρώπη και πιθανή μόλυνση

Σύμφωνα με τον The Indepedent, φέτος εξαπλώνεται ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αφότου ανιχνεύθηκε στη Γερμανία τον Αύγουστο. Πρόσφατα κρούσματα έχουν καταγραφεί επίσης στην Ελβετία, την Αυστρία και το Τζέρσεϊ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον ιό Σαμόντα, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.


Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επικρατέστερη άποψη είναι ότι ο ασθενής πιθανόν να μολύνθηκε στην ανατολική Γαλλία, όπου ο ιός κυκλοφορούσε μεταξύ ζώων κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026.


Νωρίτερα μέσα στον μήνα, αναφέρει το δίκτυο RTE, ο ιός ανιχνεύθηκε σε δείγματα βοοειδών από δύο φάρμες στην Κομητεία Κορκ, σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας της Ιρλανδίας.

Όπως επισημάνθηκε, αυτή ήταν η πρώτη φορά που «αυτός ο αναδυόμενος ιός εντοπίζεται στην Ιρλανδία».

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