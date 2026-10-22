Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι 6 συλληφθέντες – Αρνείται την κατηγορία ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Προθεσμίες για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε συλληφθέντες, που κατηγορούνται για την υπόθεση που αφορά καταγγελίες για χειραγώγηση αγώνων και έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής θα απολογηθεί ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, στις 10 το πρωί της Κυριακής θα απολογηθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ προθεσμία για την Δευτέρα (26/10) ζήτησαν και έλαβαν οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (22/10) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδεία ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα που αφορούν κατά περίπτωση δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά την διερεύνηση από τον αθλητικό Εισαγγελέα καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων σε όλες τις κατηγορίες και αφορούν τον επικεφαλής της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας κι έναν επιχειρηματία – πρώην αθλητή.

Πρόσωπα από το περιβάλλον τους υποστήριζαν ότι μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων που τους αποδίδονται, ενώ αμφισβητούσαν πληροφορίες ότι είχαν κληθεί προηγουμένως για εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Αρνείται την κατηγορία ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΕΟΚ αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται. Ο κορυφαίος θεσμικός παράγοντας του αθλήματος αναμένει να έχει πλήρη εικόνα του κατηγορητηρίου, στο οποίο φαίνεται να καταγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά.

Η πλευρά του θεωρούμενου ως βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση φέρεται να προετοιμάζεται να αντικρούσει τις δύο καταθέσεις, που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές από τον αθλητικό εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του προέδρου της ΕΟΚ, οι δύο νυν μάρτυρες περιλαμβάνονται σε μήνυση που είχε καταθέσει το 2022 κατά συνολικά τεσσάρων προσώπων σχετικών με το μπάσκετ, για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Τι λέει ο διαιτητής για τις 820.000 ευρώ

Πλήρη άρνηση διατυπώνει και ο διαιτητής που θα απολογηθεί αύριο. Αναφορικά με τις 820.000 ευρώ που φέρεται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος σκοπεύει να προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες, που -όπως υποστηρίζει- δικαιολογούν το ποσό.

Εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή

Σε μια νέα εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης (22/10), έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στις συλλήψεις

Κατά τη δικογραφία, ο χρονικός ορίζοντας της υπό ποινικό έλεγχο υπόθεσης φαίνεται να αφορά σε τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις – καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Τον Αύγουστο του 2026 άρχισε η έρευνα. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον ανακριτή, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία εικοσιτετράωρα αποφάσισε να εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος των έξι κατηγορουμένων.

Αυτό συνέβη, καθώς θεωρήθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, με το σκεπτικό ότι ορισμένοι εξ αυτών, είναι ακόμα εν ενεργεία παράγοντες στο μπάσκετ.

Στο στόχαστρο 50 αγώνες

Περίπου 50 αγώνες μπάσκετ από όλες τις κατηγορίες τίθενται στο στόχαστρο των δικαστικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο υλικό που περιήλθε στα χέρια του Αθλητικού Εισαγγελέα ήταν καταγγελία που έγινε τον περασμένο Απρίλιο από την ΚΑΕ Αμαρουσίου. Η καταγγελία αφορούσε στη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της.

Η εισαγγελική έρευνα εμπλουτίστηκε και με άλλες καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων. Δύο από τους μάρτυρες έδωσαν καταθέσεις που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές καθώς εισέφεραν στοιχεία για τον τρόπο που στήνονται αγώνες. Η γνώση τους είναι πρωτογενής καθώς φαίνεται να ομολόγησαν ότι έχουν δεχθεί στο παρελθόν χρήματα για στημένους αγώνες.

Η αυτόβουλη πρωτοβουλία τους να συνεργαστούν με την εισαγγελική Αρχή, τους απάλλαξε από ποινικές ευθύνες εφόσον κατήγγειλαν όσα γνώριζαν για παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Στο υλικό της εισαγγελικής έρευνας περιλαμβάνονται μηνύματα και άλλα στοιχεία, που παραπέμπουν σε χειραγώγηση αγώνων τόσο στην κορυφαία κατηγορία όσο και σε άλλες, ακόμη και σε εφηβικά αλλά και σχολικά πρωταθλήματα. Η όλη δράση εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, με αντικείμενο περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας στο εξωτερικό.