Γιάννης Βρούτσης για τις συλλήψεις στο μπάσκετ: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

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Στις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, με αφορμή τις καταγγελίες που διερευνώνται και τις 6 συλλήψεις, αναφέρθηκε με γραπτή δήλωσή του ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης. Ο υφυπουργός εξέφρασε τον προβληματισμό του για την υπόθεση, υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και επισήμανε τον ρόλο των θεσμικών μηχανισμών ελέγχου στην αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων.

Η δήλωση του Γιάννη Βρούτση

Αναλυτικά, στη γραπτή δήλωσή του ο υφυπουργός Αθλητισμού αναφέρει:

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις σοβαρές και δυσάρεστες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Μας λυπούν και μας προβληματίζουν βαθιά οι καταγγελίες που διερευνώνται και οι οποίες φέρεται να αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Δικαιοσύνης, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ανακριτική διαδικασία, η οποία, ως γνωστόν, είναι μυστική, και να αναμένουμε τα πορίσματά της.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναγνωρίσουμε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ), τον μηχανισμό του Υπουργείου Αθλητισμού για την αντιμετώπιση χειραγωγημένων αγώνων.

Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου λειτουργούν και πως η Πολιτεία διαθέτει τα εργαλεία και τη βούληση να αναδεικνύει υποθέσεις που χρήζουν διερεύνησης και να τις παραπέμπει ανάλογα.

Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία.

Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».