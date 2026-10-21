Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Συνελήφθησαν Λιόλιος, Τσαρούχα και ακόμη 4 άτομα – Η καταγγελία του Αμαρουσίου, οι μάρτυρες-κλειδιά και τα 800.000 ευρώ

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Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενο κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τη δικαστική διερεύνηση να περιλαμβάνει περίπου 50 αναμετρήσεις διαφόρων κατηγοριών, από το 2016 έως το 2026.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και τρεις εν ενεργεία διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής που υπηρετεί ως ειδικός σύμβουλος διαιτησίας και ένας επιχειρηματίας, πρώην αθλητής.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10), αστυνομικοί συνέλαβαν στο αεροδρόμιο τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, κατά την επιστροφή της από την Τουρκία, όπου είχε μεταβεί για να διευθύνει αγώνα του EuroCup την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαιτητής οδηγείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Η καταγγελία του Αμαρουσίου και οι δύο μάρτυρες

Αφετηρία της εισαγγελικής έρευνας αποτέλεσε η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τον Απρίλιο του 2026, σχετικά με τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της. Ακολούθησαν πρόσθετες καταγγελίες και καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίες συνέβαλαν στη συγκέντρωση στοιχείων για τη φερόμενη χειραγώγηση αγώνων.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να διαδραμάτισαν δύο πρώην διαιτητές, οι οποίοι προσήλθαν αυτοβούλως στις εισαγγελικές Αρχές και κατέθεσαν όσα γνώριζαν για τις καταγγελλόμενες παράνομες πρακτικές.

Οι δύο μάρτυρες φέρονται να παραδέχθηκαν ότι στο παρελθόν είχαν λάβει χρήματα προκειμένου να συμμετάσχουν σε χειραγώγηση αγώνων. Μέσα από τις καταθέσεις τους περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι συγκεκριμένες ενέργειες, ενώ παρέδωσαν μηνύματα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Η αυτοβούλως παρεχόμενη συνεργασία τους με τις εισαγγελικές Αρχές φέρεται να τους εξασφαλίζει απαλλαγή από ποινικές ευθύνες για τις πράξεις που κατήγγειλαν.

Από τα σχολικά πρωταθλήματα έως την Α1

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα αφορούν φερόμενες περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων σε διαφορετικά επίπεδα του ελληνικού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν περίπου 50 αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεκαετία 2016-2026. Στις υπό διερεύνηση αναμετρήσεις περιλαμβάνονται παιχνίδια της Α1 και της Α2 κατηγορίας, καθώς και εφηβικών και σχολικών πρωταθλημάτων. Παράλληλα, εξετάζεται μία αναμέτρηση που διεξήχθη στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των ερευνών, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων εντοπίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, χρηματικό ποσό που προσεγγίζει τις 800.000 ευρώ, για το οποίο φέρεται να μην υπάρχει επαρκής νόμιμη οικονομική αιτιολόγηση ως προς την προέλευσή του.

Οι ποινικές διώξεις και οι απολογίες

Με βάση το υλικό που συγκεντρώθηκε, ο Αθλητικός Εισαγγελέας Απόστολος Γραμμένος προχώρησε στις σχετικές ενέργειες, που οδήγησαν στην έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν δωροδοκία και δωροληψία βάσει της αθλητικής νομοθεσίας.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την Πέμπτη (22/10), προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται.