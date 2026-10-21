Έκρηξη σε κτίριο στον Κολωνό – Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε πριν από λίγο σε κτίριο στην οδό Ακαδημίας Πλάτωνος 107, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από την έκρηξη, που σημειώθηκε στην είσοδο του κτιρίου, δεν προκλήθηκε φωτιά, ενώ τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα (3 πολίτες και ένας αστυνομικός).

Οι 3 πολίτες έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ ο αστυνομικός διεκομίσθη στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Εξερράγη βαλίτσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι έχει στην κατοχή του ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες θέλει να παραδώσει στις αρχές. Στο σημείο μετέβη αστυνομικό κλιμάκιο, και όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην είσοδο του κτιρίου πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός,

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου κατά την καταγγελία ήταν μία βαλίτσα με τα ναρκωτικά, η βαλίτσα εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας αστυνομικός και τρεις πολίτες που ήταν στην περιοχή.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ομάδα ΟΠΚΕ και της Πυροσβεστικής. Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό να διερευνώνται.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.