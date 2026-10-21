Αντιπαράθεση στη Βουλή για τις φοιτητικές διαδηλώσεις και τους αστυνομικούς ελέγχους

Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης προκάλεσε στη Βουλή η διαχείριση των σημερινών διαδηλώσεων από την Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2024. Εκπρόσωποι κομμάτων της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν αστυνομικούς ελέγχους και προσπάθεια εκφοβισμού των διαδηλωτών, ενώ η Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας τόσο των πολιτών που συμμετέχουν ειρηνικά στις κινητοποιήσεις όσο και των περιουσιών τους.

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης τα αιτήματα μαθητών και φοιτητών για στέγαση, σίτιση και μετακίνηση, καθώς και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά εξαιτίας της ακρίβειας.

ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλουν αστυνομικούς ελέγχους και εκφοβισμό

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, κατήγγειλε την παρουσία και τη δράση της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούνται έλεγχοι σε νέους που επιχειρούν να προσεγγίσουν τις διαδηλώσεις.

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ θέλει να καταγγείλει την προσπάθεια αστυνομοκρατίας που έγινε και που γίνεται ακόμη και τώρα στο κέντρο της Αθήνας, για τον έλεγχο από την αστυνομία κάθε νέου που προσπαθεί να προσεγγίσει το κέντρο και ιδιαίτερα μαθητών και φοιτητών», ανέφερε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές προκάλεσαν αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους εργαζομένους, ενώ εκτίμησε ότι δεν πρόκειται να περιορίσουν τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

«Αυτή η προσπάθεια βρήκε απέναντί της τη σθεναρή και αποφασιστική αντίσταση καθηγητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και βεβαίως και των εργαζομένων. Όσες κινήσεις και να κάνει η κυβέρνηση, με την αστυνομοκρατία, τη συκοφαντία, τις απειλές στα σχολεία, τον προκλητικό και προληπτικό εκφοβισμό των νέων, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το διογκούμενο κύμα οργής και αγανάκτησης. Ήδη τα συλλαλητήρια είναι πολύ μαζικά, μαζικότατα. Το ποτάμι της νεολαιίστικης οργής και του ξεσηκωμού δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω και αυτό ας το λάβει καλά υπόψη της η κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Ανάλογες αιτιάσεις διατύπωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στις κινητοποιήσεις.

«Τελικά η συνταγή της προληπτικής υπερδιόγκωσης της φοβίας, της τρομοκράτησης των παιδιών μας, των δασκάλων μας, των γονέων, τελικά έπιασε, όπως σχεδιάστηκε», δήλωσε.

Ο κ. Γιαννούλης υποστήριξε ότι τις τελευταίες δύο ημέρες πολίτες που επιχειρούν να προσεγγίσουν τα σημεία συγκέντρωσης των διαδηλωτών παρεμποδίζονται, επικαλούμενος και τα επιχειρησιακά σχέδια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί την εκδήλωση επεισοδίων ή την άσκηση βίας, επισημαίνοντας πως φτάνουν μηνύματα από διάφορες περιοχές της χώρας ότι ορισμένοι ενδέχεται να επιχειρήσουν να προκαλέσουν εκτεταμένα επεισόδια.

«Κανένας μας δεν θέλει ούτε επεισόδια ούτε την άσκηση βίας από καμία πλευρά», τόνισε.

Μηταράκης: Η ΕΛΑΣ οφείλει να προστατεύσει διαδηλωτές και περιουσίες

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νότης Μηταράκης επισήμανε ότι το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση κατοχυρώνεται συνταγματικά, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη της αστυνομίας να αποτρέψει τη δράση ομάδων που επιδιώκουν επεισόδια.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις των πολιτών προστατεύονται από το Σύνταγμα και είναι βασικό συστατικό του δημοκρατικού πολιτεύματος», ανέφερε.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας, πρόσθεσε:

«Το κρίσιμο είναι η Ελληνική Αστυνομία να προστατεύσει τους πολίτες που θέλουν ειρηνικά να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις, να αποφύγουμε αυτό που δυστυχώς έχουμε δει στο παρελθόν, με οργανωμένες ομάδες που έχουν αυτοσκοπό τη βία, να παρεισφρήσουν ανάμεσα στους ειρηνικούς διαδηλωτές. Αυτό είναι ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας να το προασπίσει, όπως και να προασπίσει την περιουσία των πολιτών. Είδαμε, δυστυχώς, σκηνές σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου ανάμεσα στους ειρηνικούς διαδηλωτές παρεισέφρησαν αναρχικά στοιχεία, τα οποία είχαν στόχο να σπάσουν καταστήματα, να λεηλατήσουν τα εμπορεύματα. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν θα θέλαμε να το δούμε στη χώρα μας».

Κεφαλά και Τσιρώνης για τα αιτήματα μαθητών και φοιτητών

Στις αιτίες που οδηγούν τους νέους στις κινητοποιήσεις αναφέρθηκε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση.

«Τα δικά σας παιδιά μπορεί να μη διαδηλώνουν γιατί τα έχουν όλα λυμένα, αλλά τα δικά μας είναι εκεί έξω», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι, εάν η κυβέρνηση δεν επιθυμεί τις διαδηλώσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που οδηγούν τους νέους στους δρόμους.

Στα ζητήματα της φοιτητικής μέριμνας στάθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπύρος Τσιρώνης, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές και φοιτητές.

«Από χθες οι φοιτητές, οι μαθητές βγαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας κάτι στοιχειώδες, το αυτονόητο: να μπορούν να σπουδάσουν. Ζητούν στέγη, σίτιση, μετακίνηση, ζητούν αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και περισσότερες θέσεις στις φοιτητικές εστίες», ανέφερε.

Ο κ. Τσιρώνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σκηνές που έστησαν φοιτητές στο Σύνταγμα, προκειμένου να αναδείξουν το πρόβλημα της στέγασης.

«Χθες έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα για να κάνουν ορατό ένα πρόβλημα που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μόνο με ανακοινώσεις. Πραγματικά, έπρεπε όλοι να έχουμε συγκλονιστεί βλέποντας τα παιδιά μας εκεί έξω σε σκηνές. Νέοι άνθρωποι που στήνουν σκηνές για να ακουστεί ότι δυσκολεύονται να βρουν ένα δωμάτιο για να σπουδάσουν. Τα αιτήματά τους είναι απολύτως δίκαια», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι νέοι που συμμετέχουν ειρηνικά στις κινητοποιήσεις πρέπει να προστατεύονται από άτομα που επιχειρούν να παρεισφρήσουν στις διαδηλώσεις για ιδιοτελείς σκοπούς και να προκαλέσουν επεισόδια.

Ελληνική Λύση: Σύνδεση των κινητοποιήσεων με την ακρίβεια

Στις οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό συλλαλητήριο δεν περιορίζεται στα προβλήματα της Παιδείας, αλλά αποτελεί και συνέπεια της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης.

Απευθυνόμενος στον παριστάμενο υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά, τον κάλεσε να εξετάσει κατά πόσο οι αριθμοί του προϋπολογισμού ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των πολιτών.

«Σηκώστε λίγο το κεφάλι σας από τα στοιχεία που μελετάτε, ανοίξτε το παράθυρο και δείτε εκεί έξω τον κόσμο και αν ανταποκρίνονται τα νούμερα του προϋπολογισμού στον κόσμο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, παρουσίασε στοιχεία για την αύξηση των τιμών από το 2019 έως το 2026, υποστηρίζοντας ότι το μοσχάρι έχει ανατιμηθεί κατά 75%, το αρνί κατά 65%, ο καφές κατά 73%, τα τυριά κατά 45%, τα φρούτα κατά 30%, τα ψάρια κατά 35%, το ψωμί κατά 60% και τα φάρμακα κατά 25%.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης συνέδεσε τις συγκεκριμένες ανατιμήσεις με την κοινωνική δυσαρέσκεια και τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη.

«Εδώ είναι η απάντηση γιατί η Ευρώπη είναι στους δρόμους. Ο κόσμος πεινάει και βλέπει ξοφλημένους ηγέτες να μην μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων», κατέληξε.