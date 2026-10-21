Ελεγκτικό Συνέδριο: «Προβλήματα και κενά στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ» – Τι αναφέρει σε έκθεσή του

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σειρά προβλημάτων στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), στο πλαίσιο ελέγχου για την ύπαρξη επαρκών δικλίδων ασφαλείας. Οι αδυναμίες εντοπίζονται στη μη έκδοση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε ελλείψεις του πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση αποθεμάτων και ημερομηνιών λήξης, καθώς και σε προβλήματα απογραφής. Παράλληλα, καταγράφεται ανεπαρκής ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών και μεμονωμένες αποκλίσεις από τις προδιαγραφές οργάνωσης, εξοπλισμού συντήρησης και προστασίας των χώρων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΟΠΥΥ
Φωτογραφία: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ανέδειξε ελλείψεις σε δικλίδες ασφαλείας, καθώς και προβλήματα λόγω της μη έκδοσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
  • Το πληροφοριακό σύστημα δεν υποστηρίζει την παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης των φαρμάκων, τον μηχανισμό ειδοποίησης για την απομείωση των αποθεμάτων, ούτε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους αποθηκών.
  • Διαπιστώνονται προβλήματα στην έγκαιρη απογραφή με ασυμφωνίες μεταξύ συστήματος και φυσικής αποθήκης, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν ενεργοποιηθεί επαρκώς και δεν διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, πραγματοποίησε ελέγχους στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσίευσε η οποία αποσκοπεί στη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαρκών δικλίδων ασφαλείας στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού, διατύπωσε ορισμένα προβλήματα.

Κλιμακώνεται η κόντρα Σαμαρά με τη ΝΔ: Το νέο «επεισόδιο» με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ και η αντίδραση της κυβέρνησης

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣ οι αδυναμίες που ανέδειξε ο έλεγχος στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είναι οι εξής:

1. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόμα εκδοθεί με συνέπεια:

  • Δυσχέρειες στην ορθολογική κατανομή του προσωπικού
  • Σύγχυση αρμοδιοτήτων
  • Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης

2. Το πληροφοριακό σύστημα δεν υποστηρίζει:

  • Την παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης των φαρμάκων
  • Τον μηχανισμό ειδοποίησης για την απομείωση αποθεμάτων βάσει κριτηρίων ασφαλείας (ροή κατανάλωσης)
  • Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους αποθηκών φαρμάκων

3. Προβλήματα απογραφής υλικού των αποθηκών φαρμάκων:

  • Μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων: Οι απογραφές δεν γίνονται πάντα έγκαιρα.
  • Ασυμφωνίες πληροφοριακού συστήματος αποθεμάτων – φυσικής αποθήκης λόγω:
  • Παλαιότερων εκκρεμοτήτων που δεν έχουν τακτοποιηθεί
  • Καθυστερήσεων στην καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα της πραγματικής εξαγωγής των φαρμάκων από την αποθήκη

4. Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν ενεργοποιηθεί επαρκώς καθώς:

  • δεν διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι στα φαρμακεία
  •  η οργάνωση και λειτουργία των φαρμακείων δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ.

5. Μεμονωμένες περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε η μη τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών:

  • Περί οργάνωσης των χώρων των φαρμακείων
  • *Περί ελάχιστου απαιτούμενου εξοπλισμού για τη συντήρηση του φαρμακευτικού υλικού.
  • Περί προστασίας του χώρου από κακόβουλες ενέργειες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ