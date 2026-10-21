Ελεγκτικό Συνέδριο: «Προβλήματα και κενά στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ» – Τι αναφέρει σε έκθεσή του

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Το Ελεγκτικό Συνέδριο, πραγματοποίησε ελέγχους στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσίευσε η οποία αποσκοπεί στη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαρκών δικλίδων ασφαλείας στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού, διατύπωσε ορισμένα προβλήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣ οι αδυναμίες που ανέδειξε ο έλεγχος στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είναι οι εξής:

1. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόμα εκδοθεί με συνέπεια:

Δυσχέρειες στην ορθολογική κατανομή του προσωπικού

Σύγχυση αρμοδιοτήτων

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης

2. Το πληροφοριακό σύστημα δεν υποστηρίζει:

Την παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης των φαρμάκων

Τον μηχανισμό ειδοποίησης για την απομείωση αποθεμάτων βάσει κριτηρίων ασφαλείας (ροή κατανάλωσης)

Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους αποθηκών φαρμάκων

3. Προβλήματα απογραφής υλικού των αποθηκών φαρμάκων:

Μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων: Οι απογραφές δεν γίνονται πάντα έγκαιρα.

Ασυμφωνίες πληροφοριακού συστήματος αποθεμάτων – φυσικής αποθήκης λόγω:

Παλαιότερων εκκρεμοτήτων που δεν έχουν τακτοποιηθεί

Καθυστερήσεων στην καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα της πραγματικής εξαγωγής των φαρμάκων από την αποθήκη

4. Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν ενεργοποιηθεί επαρκώς καθώς:

δεν διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι στα φαρμακεία

η οργάνωση και λειτουργία των φαρμακείων δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ.

5. Μεμονωμένες περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε η μη τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών: