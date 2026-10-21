Ελεγκτικό Συνέδριο: «Προβλήματα και κενά στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ» – Τι αναφέρει σε έκθεσή του

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, πραγματοποίησε ελέγχους στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσίευσε η οποία αποσκοπεί στη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη επαρκών δικλίδων ασφαλείας στη διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού, διατύπωσε ορισμένα προβλήματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΣ οι αδυναμίες που ανέδειξε ο έλεγχος στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είναι οι εξής:
1. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ δεν έχει ακόμα εκδοθεί με συνέπεια:
- Δυσχέρειες στην ορθολογική κατανομή του προσωπικού
- Σύγχυση αρμοδιοτήτων
- Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης
2. Το πληροφοριακό σύστημα δεν υποστηρίζει:
- Την παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης των φαρμάκων
- Τον μηχανισμό ειδοποίησης για την απομείωση αποθεμάτων βάσει κριτηρίων ασφαλείας (ροή κατανάλωσης)
- Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιμέρους αποθηκών φαρμάκων
3. Προβλήματα απογραφής υλικού των αποθηκών φαρμάκων:
- Μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων: Οι απογραφές δεν γίνονται πάντα έγκαιρα.
- Ασυμφωνίες πληροφοριακού συστήματος αποθεμάτων – φυσικής αποθήκης λόγω:
- Παλαιότερων εκκρεμοτήτων που δεν έχουν τακτοποιηθεί
- Καθυστερήσεων στην καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα της πραγματικής εξαγωγής των φαρμάκων από την αποθήκη
4. Ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν ενεργοποιηθεί επαρκώς καθώς:
- δεν διενεργούνται συστηματικά έλεγχοι στα φαρμακεία
- η οργάνωση και λειτουργία των φαρμακείων δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΟΠΥΥ.
5. Μεμονωμένες περιπτώσεις όπου εντοπίστηκε η μη τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών:
- Περί οργάνωσης των χώρων των φαρμακείων
- *Περί ελάχιστου απαιτούμενου εξοπλισμού για τη συντήρηση του φαρμακευτικού υλικού.
- Περί προστασίας του χώρου από κακόβουλες ενέργειες.