Οργή Μακρόν για τις αντιδράσεις ηγετών στις ταραχές στη Γαλλία: «Απαράδεκτα τα σχόλια – Κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη μας»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντονη ενόχληση και ανοιχτή επίθεση εξαπέλυσε ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά ξένων ηγετών και πολιτικών παραγόντων, κατηγορώντας τους ότι εκμεταλλεύονται τα βίαια επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου στη Γαλλία και αναπαράγουν ψευδείς ειδήσεις που παράγονται από Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Από τη Ντόχα του Κατάρ, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε λόγο για «ορατή χειραγώγηση πληροφοριών» και ξεκαθάρισε ότι η γαλλική κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί την παραποίηση της πραγματικότητας.

«Απαράδεκτες και αστείες δηλώσεις»

Όπως μεταδίδει ο Guardian, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ένας έκδηλα εκνευρισμένος Μακρόν δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα γεγονότα στο εξωτερικό.

«Είδαμε, για παράδειγμα, εικόνες παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη να απεικονίζουν σκηνές που στην πραγματικότητα δεν συνέβησαν ποτέ στη Γαλλία. Κάποιοι ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι μας κατέκλυσαν ορδές μεταναστών και ισλαμιστών – πράγμα απολύτως ψευδές», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας εξέφρασε την απογοήτευσή του για την «ορατή χειραγώγηση πληροφοριών» γύρω από τις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τις αντιδράσεις «απαράδεκτες και ανόητες από πολλές πλευρές, συμπεριλαμβανομένων ξένων ηγετών».

Στο στόχαστρο ο Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Οι αιχμές του Γάλλου Προέδρου φωτογραφίζουν ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα συνέδεσε τις λεηλασίες και τα επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου με τη μεταναστευτική του ατζέντα, σημειώνει το δίκτυο BFMTV.

Βρισκόμενος αντιμέτωπος με μια επισφαλή πολιτική θέση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών λόγω του υψηλού πληθωρισμού, ο Αμερικανός Πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε τη βία για να ενισχύσει την αντιμεταναστευτική και αντι-ισλαμική ρητορική του, υποστηρίζοντας ότι η Γαλλία «καταλήφθηκε, λεηλατήθηκε και κάηκε από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές».

Παρόμοιες δηλώσεις, συνδέοντας τις διαμαρτυρίες με το μεταναστευτικό, έκαναν και Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο Ούγγρος Πέτερ Μάγιαρ και ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Μακρόν σημείωσε με έμφαση ότι τον ενόχλησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι πολιτικοί ηγέτες «είτε στην περιοχή μας είτε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, επαναλαμβάνουν αφελείς ισχυρισμούς που παράγονται από AI ή απηχούν αφηγήματα που ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να διαδώσουν… είναι σαφές ότι κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη μας».

«Αυτά τα σχόλια αποκαλύπτουν ποιος αγαπά τη Γαλλία και ποιος όχι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Γάλλος Πρόεδρος.

«Δεν υπήρξε ξένη εμπλοκή, αλλά εκ των υστέρων χειραγώγηση»

Παρότι ο Εμανουέλ Μακρόν διευκρίνισε ότι δεν διαπίστωσε «καμία ορατή ξένη παρέμβαση στα ίδια τα γεγονότα», υπογράμμισε ότι παρατήρησε «ξένη χειραγώγηση πληροφοριών» κατόπιν εορτής.

Ο Γάλλος Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι με την επιστροφή του στο Παρίσι την Πέμπτη θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με υπουργούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, προκειμένου να λάβει μια «λεπτομερή ενημέρωση» για τα όσα συνέβησαν, αλλά και για τον σχεδιασμό των μέτρων ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων του Σαββατοκύριακου.