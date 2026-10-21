Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η κοινωνική οργή που ξέσπασε στους δρόμους της Γαλλίας δεν χρειάστηκε τη Μόσχα για να γεννηθεί. Χρειάστηκε, όμως, μόλις λίγες ημέρες για να μετατραπεί σε πεδίο μιας ευρύτερης επιχείρησης παραπληροφόρησης, στην οποία ρωσικά δίκτυα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και ακροδεξιοί παράγοντες επιχείρησαν, ο καθένας για τους δικούς του σκοπούς, να εκμεταλλευτούν τη βία και την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Από κατασκευασμένα δημοσιεύματα μέχρι συντονισμένες αναρτήσεις που συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, η κρίση στη Γαλλία ανέδειξε έναν διαφορετικό κίνδυνο: την ικανότητα ξένων και εγχώριων παραγόντων να αξιοποιούν μια πραγματική κοινωνική κρίση, ενισχύοντας την πόλωση και υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, χωρίς να χρειάζεται να έχουν προκαλέσει οι ίδιοι την αποσταθεροποίηση.

Οι μαζικές διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, με αιτήματα που αφορούσαν την ακρίβεια, τις κοινωνικές ανισότητες και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, εξελίχθηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις. Καταστήματα λεηλατήθηκαν, δημόσια κτίρια δέχθηκαν επιθέσεις και εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ εικόνες καταστροφής κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το National Security News, οι -αρχικά- μαθητικές κινητοποιήσεις είχαν ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου, με αφετηρία μια απεργία εκπαιδευτικών σε σχολείο της Κρετέιγ, προτού επεκταθούν σε εκατοντάδες σχολικές μονάδες και εξελιχθούν σε πανεθνικό κίνημα.

Στις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου συμμετείχαν περίπου 550.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ τα συνδικάτα ανέβασαν τον αριθμό στις 800.000.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις, με επιθέσεις σε δημόσια κτίρια στη Μασσαλία, στη Λιλ και στο Μπορντό, αλλά και σοβαρά επεισόδια κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Στη Λιμόζ, το δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες και το καμπαναριό του κατέρρευσε. Η γαλλική κυβέρνηση έκανε λόγο για περίπου 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικούς και χωροφύλακες, αν και οι αριθμοί αυτοί, σύμφωνα με σχετική έκθεση, χρειάζονταν περαιτέρω επαλήθευση.

Όπως μετέδωσε το Europeans Today, επικαλούμενο τη Le Monde, οργανωμένες ομάδες της Ακροαριστεράς είχαν προετοιμαστεί για συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ στα επεισόδια συμμετείχαν και άτομα που εκμεταλλεύτηκαν την αναταραχή για να πραγματοποιήσουν λεηλασίες. Ορισμένες ομάδες επιτέθηκαν σε καταστήματα και αντάλλασσαν πληροφορίες μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

Από το TikTok στις υποψίες για ξένη παρέμβαση

Η ίδια η κινητοποίηση είχε μια ασυνήθιστη αφετηρία. Ένα βίντεο που έγινε δημοφιλές στο TikTok -πλέον δεν είναι διαθέσιμο- συνέβαλε στην καθιέρωση της 17ης Οκτωβρίου ως ημερομηνίας διαμαρτυρίας, ενώ στη συνέχεια κυκλοφόρησαν αφίσες δημιουργημένες με Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσα από λογαριασμούς που είτε είχαν δημιουργηθεί πρόσφατα είτε είχαν αλλάξει όνομα.

Αυτή η διαδικτυακή δραστηριότητα προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο οργανωμένης χειραγώγησης των κινητοποιήσεων.

Ωστόσο, η γαλλική υπηρεσία παρακολούθησης ξένων ψηφιακών παρεμβάσεων, Viginum, είχε εξετάσει τη διαδικτυακή κινητοποίηση πριν από τις διαδηλώσεις και, σύμφωνα με τη Le Monde, εντόπισε μόνο περιορισμένη ξένη επιρροή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει τεκμηριωθεί ότι η Ρωσία οργάνωσε, καθοδήγησε ή προκάλεσε τις ταραχές. Κι αυτό το συμπέρασμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το βάρος των καταγγελιών που διατυπώθηκαν τις επόμενες ημέρες.

Ο Πατρίκ Μολινόζ, αντιπρόεδρος της γαλλικής Ένωσης Δημάρχων, υποστήριξε, σύμφωνα με το Euronews, ότι η πρόσφατη βία ήταν «εντελώς διαφορετική» από προηγούμενα κύματα διαμαρτυριών, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι υπήρξε «ορισμένη» ρωσική παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επιθέσεις ήταν «προμελετημένες», χωρίς, ωστόσο, να παρουσιάζονται δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Μόσχα βρισκόταν πίσω από την οργάνωση των επεισοδίων.

“Russian interference is quite certain.” Patrick Molinoz, Vice-President of the Region of Bourgogne-Franche-Comté, tells #EuropeToday about the destruction happening during protests in France. https://t.co/H3ofb8OU9L — euronews (@euronews) October 20, 2026



Την ίδια στιγμή, οι Financial Times ανέφεραν ότι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και αξιωματούχοι ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο ξένης παρέμβασης κατά τη διάρκεια των γαλλικών ταραχών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, φιλορωσικοί και ακροδεξιοί λογαριασμοί διέδωσαν βίντεο βίας και παραπλανητικές αφηγήσεις, με στόχο την κορύφωση της αναταραχής.

Ερευνητές που επικαλείται η εφημερίδα συνέδεσαν την ενίσχυση της προβολής των επεισοδίων και τη διάδοση ψευδών ισχυρισμών με τη φιλοκρεμλινική επιχείρηση Storm-1516 και το δίκτυο Matryoshka.

EU probes pro-Kremlin disinformation around French riots https://t.co/TyeqSMrfUd — Financial Times (@FT) October 21, 2026



Ωστόσο, η διασπορά παραπληροφόρησης γύρω από μια διαδήλωση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι οι φορείς της παραπληροφόρησης οργάνωσαν τη διαδήλωση ή επηρέασαν άμεσα τη βία στους δρόμους.

Η επιχείρηση Doppelgänger και τα 7,4 εκατομμύρια προβολών

Η προσπάθεια εκμετάλλευσης της γαλλικής δυσαρέσκειας φαίνεται ότι είχε αρχίσει αρκετές εβδομάδες πριν από τις συγκρούσεις της 17ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με έρευνα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Alliance4Europe, που παρουσιάστηκε από το BFMTV, φιλορωσικά δίκτυα παραπληροφόρησης επιχείρησαν να αξιοποιήσουν την κοινωνική οργή στη Γαλλία ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι συντάκτες της μελέτης ξεκαθαρίζουν ότι το κίνημα ήταν εξ ολοκλήρου γαλλικό και αναπτύχθηκε στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς ξένη παρέμβαση στη δημιουργία του. Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι ξένοι παράγοντες, κυρίως συνδεδεμένοι με τη Ρωσία, προσπάθησαν στη συνέχεια να διεισδύσουν στο περιβάλλον πληροφοριών που είχε διαμορφωθεί στο διαδίκτυο γύρω από τις κινητοποιήσεις.

Η οργάνωση εξέτασε συνολικά 547.471 αναρτήσεις σε πλατφόρμες όπως το X, το TikTok, το YouTube, το Facebook και το Telegram, καθώς και σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους. Ανέλυσε επίσης 12.839 σχόλια κάτω από τα βίντεο με τη μεγαλύτερη απήχηση.

Η έρευνα εντόπισε συντονισμένη δραστηριότητα από την 1η Σεπτεμβρίου, την οποία οι αναλυτές χαρακτήρισαν στοχευμένη επιχείρηση και όχι μαζική εκστρατεία.

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αποτέλεσε το φιλορωσικό δίκτυο παραπληροφόρησης Doppelgänger, το οποίο χρησιμοποίησε αυτοματοποιημένους λογαριασμούς στο X, με παράλληλη αναπαραγωγή περιεχομένου σε ρωσόφωνα κανάλια του Telegram, μέσω πολωνικού ιστότοπου-αντιγράφου του φιλοκρεμλινικού δικτύου Pravda.

Από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου, το δίκτυο δημοσίευσε 639 συντονισμένα μηνύματα, σε 22 συγχρονισμένα κύματα, στα γαλλικά, αγγλικά, πολωνικά και γερμανικά. Οι αναρτήσεις συγκέντρωσαν περίπου 7,4 εκατομμύρια προβολές.

Βασικός στόχος τους ήταν να συνδέσουν τη δυσαρέσκεια των Γάλλων για το κόστος ζωής με την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, καλλιεργώντας την αντίληψη ότι τα χρήματα που κατευθύνονταν προς το Κίεβο στερούσαν πόρους από τη γαλλική κοινωνία.

Χαρακτηριστικό ήταν το μήνυμα που επαναλαμβανόταν στις δημοσιεύσεις: «Κάθε ευρώ που δίνεται στο Κίεβο είναι ένα ευρώ που κλέβεται από την ευημερία μας».

Παράλληλα, οι λογαριασμοί επικαλούνταν το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, επιχειρώντας να αναζωπυρώσουν τη μνήμη μιας προηγούμενης περιόδου έντονης κοινωνικής σύγκρουσης, κατά την οποία είχαν επίσης καταγραφεί προσπάθειες ενίσχυσης της δυσαρέσκειας από φιλορωσικά δίκτυα.

The Yellow Vest workers movement is standing in solidarity with the student protesters and unfurled a banner atop the Statue de la République in Paris, France that reads: “2026, the Police mutilate high school students!” https://t.co/m47rPG15J9 — Vegas ʷ̣ (@vegasyx) October 17, 2026



Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης πολιτικοί που υποστήριζαν το Κίεβο, κυρίως εκπρόσωποι του κεντρώου χώρου, της δημοκρατικής Αριστεράς και των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, το δίκτυο προέβαλλε θετικά ορισμένες προτάσεις του Ζαν-Λικ Μελανσόν, αλλά και ενός ανώνυμου «πατριωτικού» υποψηφίου, χωρίς να ταυτίζεται αποκλειστικά με συγκεκριμένη πολιτική παράταξη.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπούσε περισσότερο στην ενίσχυση των πολιτικών αντιθέσεων παρά στην προώθηση ενός ενιαίου κομματικού μηνύματος.

Στο ίδιο διάστημα, η εταιρεία Alethea εντόπισε, μεταξύ 7 και 9 Οκτωβρίου, κύμα αποσταθεροποιητικών μηνυμάτων με στόχο τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027.

Kατασκευασμένα ρεπορτάζ και προσπάθεια ενοχοποίησης των μεταναστών

Η προπαγανδιστική δραστηριότητα δεν σταμάτησε όταν ξέσπασαν τα επεισόδια. Αντίθετα, η πραγματική βία στους γαλλικούς δρόμους πρόσφερε νέο υλικό για την κατασκευή παραπλανητικών αφηγήσεων.

Σύμφωνα με αξιολόγηση 15 σελίδων της Disinformation Commission, με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου, την οποία παρουσίασε το National Security News, ρωσικά δίκτυα, ιρανικοί κρατικοί παράγοντες και ακροδεξιοί λογαριασμοί επιχείρησαν να παρουσιάσουν τη Γαλλία ως μια χώρα που βυθίζεται στο χάος.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι διαμαρτυρίες αποτελούν εγχώριο κοινωνικό κίνημα και ότι δεν βρέθηκαν αποδείξεις πως κάποιο ξένο κράτος τις ξεκίνησε ή τις καθοδηγεί.

Παράλληλα, όμως, διαπιστώνει ότι διαφορετικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν την κρίση, προωθώντας συχνά ψευδείς ισχυρισμούς.

Ειδικότερα, το ρωσικό δίκτυο Matryoshka φέρεται να δημιούργησε περίπου 20 κατασκευασμένα ειδησεογραφικά ρεπορτάζ μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Cet après-midi, le mode opératoire informationnel russe #Matryoshka a diffusé 10 faux récits à propos des manifestations en France. Amplifiées artificiellement par des bots, les vidéos Matryoshka ont une très faible portée organique sur X. Le but de la Social Design Agency (SDA) est d’obtenir des retombées médiatiques. Il suffit donc de ne pas relayer ces contenus, fut-ce pour les démentir, pour qu’ils n’aient pas le moindre impact. — David Colon (@Colon_David) October 19, 2026



Τα δημοσιεύματα εμφανίζονταν σαν να προέρχονταν από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς ενημέρωσης, όπως το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η Deutsche Welle και η Le Monde.

Μεταξύ των ψευδών ισχυρισμών που διακινήθηκαν ήταν ότι 54 Γάλλοι εκπαιδευτικοί είχαν σκοτωθεί, ότι ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ είχε χρηματοδοτήσει τις ταραχές και ότι ο πάπας Λέων είχε ακυρώσει επίσκεψη εξαιτίας επιθέσεων από μουσουλμάνους μαθητές.

Η μέθοδος του Matryoshka βασίζεται στην πλαστοπροσωπία αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης και στην επισήμανση λογαριασμών οργανισμών επαλήθευσης γεγονότων, ώστε να προσελκύεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στο κατασκευασμένο περιεχόμενο.

Παρά την παραγωγή αυτών των ψευδών ειδήσεων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση συγκέντρωσε σχετικά περιορισμένη διαδικτυακή επισκεψιμότητα.

Μεγαλύτερη απήχηση είχαν άλλες μορφές παραπληροφόρησης, οι οποίες συνέδεαν τη βία με μετανάστες και μουσουλμάνους, επιχειρώντας να παρουσιάσουν τα επεισόδια ως αποτέλεσμα μιας ευρύτερης εθνοτικής ή θρησκευτικής σύγκρουσης.

Η έρευνα της Alliance4Europe κατέγραψε ότι οι αναρτήσεις που ενοχοποιούσαν μετανάστες εμφανίζονταν πολύ συχνότερα στα αγγλικά παρά στα γαλλικά, με ποσοστά 18,7% και 3% αντίστοιχα.

Ενδεικτική ήταν η ψευδής πληροφορία ότι μετανάστες είχαν πυρπολήσει το δημαρχείο της Λιμόζ. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός κυκλοφόρησε στα αγγλικά έξι ώρες νωρίτερα απ’ ό,τι στα γαλλικά, ενώ η διάδοσή του ήταν 3,6 φορές μεγαλύτερη.

Witnesses say masked protesters set fire to Limoges town hall, which officials say is now ‘largely lost’. In Paris, fires, looting and tear gas marked a night of unrest as cost-of-living protests raged on throughout the country. https://t.co/5ywUwfsQvW — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 18, 2026



Η χρονική και γλωσσική διαφοροποίηση υποδηλώνει ότι ένα σημαντικό μέρος της παραπληροφόρησης απευθυνόταν όχι μόνο στη γαλλική κοινωνία, αλλά και σε διεθνές ακροατήριο.

Παλιά βίντεο παρουσιάστηκαν ως νέες ταραχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα ακόμη συμπέρασμα της Disinformation Commission: η μεγαλύτερη απήχηση παραπλανητικού περιεχομένου δεν προήλθε από τις κρατικά συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Ρωσίας ή του Ιράν, αλλά από ακροδεξιούς influencers στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

Η έκθεση κατονομάζει τον Βρετανό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον και τους Αμερικανούς σχολιαστές Άλεξ Τζόουνς και Μπένι Τζόνσον, μεταξύ εκείνων που αναπαρήγαγαν ή προώθησαν παλαιότερα βίντεο, παρουσιάζοντάς τα ως εικόνες από τις πρόσφατες γαλλικές ταραχές.

Ένα από τα βίντεο, που έδειχνε οχήματα να καίγονται, προερχόταν στην πραγματικότητα από διαδηλώσεις Κούρδων στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2022. Η ανάρτηση του Ρόμπινσον συγκέντρωσε περίπου 800.000 προβολές, ενώ άλλος λογαριασμός που αναπαρήγαγε το ίδιο υλικό ξεπέρασε τα οκτώ εκατομμύρια.

Αντίστοιχα, ανακυκλώθηκαν πλάνα από λεωφορείο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες τον Ιανουάριο του 2023, καθώς και βίντεο από πανηγυρισμούς οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν τον Μάιο του 2026, μετά την κατάκτηση του Champions League.

Το υλικό παρουσιάστηκε ως απόδειξη ότι η Γαλλία είχε περιέλθει σε κατάσταση γενικευμένης αναρχίας.

Older Frenchman asks rioters to stop destroying property. Their response? They abuse him, call him “racist”. The legacy media and politicians have weaponised “racism” against the people. This is the result .

https://t.co/2H3ja6nJb8 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 18, 2026



Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το παραπλανητικό περιεχόμενο που διακινήθηκε από ακροδεξιούς influencers συγκέντρωσε περίπου δεκαπλάσιο κοινό από την κρατικά συνδεδεμένη προπαγάνδα που εξετάστηκε.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης εμπορικούς λογαριασμούς, μεταξύ άλλων με δραστηριότητα συνδεδεμένη με τη Δυτική Αφρική, οι οποίοι διέδιδαν παραπλανητικό υλικό με στόχο τα διαφημιστικά έσοδα.

Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία συνεργασίας μεταξύ των ρωσικών ή ιρανικών κρατικών επιχειρήσεων και των ακροδεξιών influencers.

Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με τους συντάκτες της, είναι ότι διαφορετικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν ανεξάρτητα την ίδια κοινωνική κρίση, επιδιώκοντας διαφορετικά πολιτικά ή οικονομικά οφέλη.

Στο στόχαστρο και η Τεχνητή Νοημοσύνη

Μια ακόμη διάσταση της υπόθεσης αφορά την προσπάθεια διείσδυσης της παραπληροφόρησης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης και στις απαντήσεις συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την Alliance4Europe, το φιλοκρεμλινικό δίκτυο Pravda δημοσίευσε περισσότερα από 1.000 άρθρα σε 28 ιστότοπους και εννέα γλώσσες, με το 78% των δημοσιεύσεων να πραγματοποιείται μετά τις ταραχές.

Στο 90% των περιπτώσεων, το ίδιο περιεχόμενο αναδημοσιευόταν από έναν ιστότοπο σε άλλον μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Revendications détournées, faux récits: des semaines avant les manifestations du 17 octobre, des comptes pro-russes ont amplifié et attisé la colère des Français

https://t.co/JwG0V1FPwn — BFM (@BFMTV) October 21, 2026



Η πρακτική αυτή δεν αποσκοπούσε απαραίτητα στην προσέλκυση πραγματικών αναγνωστών. Όπως εξηγεί η οργάνωση, αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής κορεσμού των μηχανών αναζήτησης και των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης με συγκεκριμένες αφηγήσεις.

Η Alliance4Europe εξέτασε δέκα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και διαπίστωσε ότι περίπου στο ένα τρίτο των περιπτώσεων αναπαρήγαγαν ισχυρισμούς του δικτύου Pravda.

Παράλληλα, σύμφωνα με παρατηρήσεις της NewsGuard, ένα chatbot παρέπεμψε στον γαλλόφωνο ιστότοπο του ρωσικού δικτύου ως αξιόπιστη πηγή.

Η πρακτική αυτή συνδέεται με τη λεγόμενη LLM grooming, μια μέθοδο χειραγώγησης πληροφοριών που επιδιώκει να επηρεάσει τα δεδομένα στα οποία εκπαιδεύονται τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs).

Ο κίνδυνος είναι ότι η μαζική αναπαραγωγή του ίδιου ισχυρισμού σε διαφορετικούς ιστότοπους μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση πολλαπλών ανεξάρτητων πηγών, ακόμη και όταν το περιεχόμενο προέρχεται από ένα ενιαίο δίκτυο προπαγάνδας.

Η Disinformation Commission πραγματοποίησε ξεχωριστό έλεγχο, εξετάζοντας 24 απαντήσεις από το ChatGPT, το Gemini της Google και το Perplexity σχετικά με τις γαλλικές ταραχές.

Σε αυτή τη δοκιμή, κανένα από τα συστήματα δεν αναπαρήγαγε τους ψευδείς ισχυρισμούς. Ωστόσο, το Perplexity συμπεριέλαβε ιστότοπο του δικτύου Pravda στις πηγές του και στις δύο περιπτώσεις που ρωτήθηκε αν η Ρωσία ευθυνόταν για τα επεισόδια.

Το Ιράν και η διπλωματική αντιπαράθεση με το Παρίσι

Η Ρωσία δεν ήταν η μόνη χώρα που επιχείρησε να αξιοποιήσει τις γαλλικές ταραχές για την προώθηση της δικής της πολιτικής ατζέντας.

Σύμφωνα με την Disinformation Commission, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών και οι διπλωματικές αποστολές της Τεχεράνης δημοσίευσαν 34 αναρτήσεις μεταξύ 21 Σεπτεμβρίου και 9 Οκτωβρίου, οι οποίες συγκέντρωσαν περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια προβολές.

Τα μηνύματα κατηγορούσαν τη Γαλλία για υποκρισία και εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών στην αντιμετώπιση των διαδηλωτών, συγκρίνοντας τη στάση του Παρισιού απέναντι στις εγχώριες κινητοποιήσεις με την κριτική που ασκεί σε άλλες κυβερνήσεις.

Η αντιπαράθεση έλαβε και διπλωματικές διαστάσεις.

Στις 7 Οκτωβρίου, η Γαλλία κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις σχετικά με τη διάδοση, όπως ανέφερε το Παρίσι, ψευδούς διαδικτυακού περιεχομένου από επίσημους λογαριασμούς του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η έκθεση της Alliance4Europe καταγράφει με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση τα ιρανικά ΜΜΕ στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι γαλλόφωνες υπηρεσίες των Press TV και IRNA αφιέρωσαν μεταξύ 34% και 37% του συνολικού περιεχομένου τους στις γαλλικές ταραχές, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο οποιουδήποτε ρωσικού μέσου που εξετάστηκε.

France needs to make a choice: stand with its own students or continue supporting wars? #TheInsight https://t.co/fNxBylvgp7 — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) October 19, 2026



Αυτό καθιστά το Ιράν ιδιαίτερα δραστήριο παράγοντα στην επικοινωνιακή εκμετάλλευση της κρίσης, παρότι η δράση του ακολούθησε διαφορετική κατεύθυνση από τις επιχειρήσεις των ρωσικών δικτύων.

Η απάντηση της Μόσχας

Η ρωσική κυβέρνηση, από την πλευρά της, απέρριψε τις κατηγορίες περί ανάμειξης στις γαλλικές ταραχές, ενώ παράλληλα αξιοποίησε τα επεισόδια για να ασκήσει κριτική στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τη Moscow Times, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια «μεγάλη κρίση», χαρακτηρίζοντας τις αναταραχές φαινόμενα που βρίσκονται πλέον στα όρια του χάους.

«Είναι δύσκολο να πούμε αν πρόκειται για συστημική ή μη συστημική κρίση, αλλά είναι σαφές ότι πρόκειται για μια μεγάλη κρίση. Πρόκειται για αναταραχές που, στην πραγματικότητα, βρίσκονται ήδη στα όρια του χάους», ανέφερε.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε ότι τα γεγονότα αποτελούν σαφή ένδειξη κρίσης, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι πρόκειται για εσωτερική υπόθεση των ευρωπαϊκών χωρών.

Απαντώντας στις κατηγορίες περί ρωσικής ανάμειξης, δήλωσε: «Κανείς, πουθενά, δεν παίρνει πλέον στα σοβαρά τέτοιες παράλογες κατηγορίες. Ούτε καν στην ίδια την Ευρώπη».

Ανάλογη στάση υιοθέτησε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επιλεκτική επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, επικαλέστηκε δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν ότι θα είναι «ανυποχώρητος» απέναντι σε όσους διαδηλωτές καταφεύγουν στη βία, διερωτώμενη πώς συμβαδίζει αυτή η στάση με τις δυτικές αναφορές στην ελευθερία της έκφρασης.

«Με άλλα λόγια, όταν οι Γάλλοι λεηλατούν το Παρίσι, αυτό απαιτεί απερίφραστη καταδίκη και αυστηρά μέτρα, αλλά όταν διαδηλωτές σε άλλες χώρες λεηλατούν πόλεις, υποτίθεται ότι πρέπει να παρακολουθούμε σιωπηλά, ξαναδιαβάζοντας τις οργισμένες ανακοινώσεις του Μεγάρου των Ηλυσίων για το απαράδεκτο της καταστολής των διαδηλώσεων», έγραψε.

Η Ζαχάροβα κατέληξε ζητώντας συνεπή κριτήρια αντί για τα «ατελείωτα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Δύσης» στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών.

Παράλληλα, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS χαρακτήρισε τα επεισόδια «πογκρόμ», ενώ φιλοκρεμλινικά κανάλια διέδωσαν εκτενώς εικόνες καταστροφών.

Η πολιτική πόλωση και οι προεδρικές εκλογές του 2027

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετη πολιτική σημασία καθώς η Γαλλία πλησιάζει στις προεδρικές εκλογές του 2027, με την κοινωνική δυσαρέσκεια και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σύμφωνα με μεγάλη δημοσκόπηση της Ipsos BVA που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, η Μαρίν Λεπέν συγκέντρωνε ποσοστά μεταξύ 33% και 35% σε διαφορετικά σενάρια για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν κινούνταν μεταξύ 15,5% και 17%, ενώ ο Εντουάρ Φιλίπ, από τον χώρο της κεντροδεξιάς, συγκέντρωνε μεταξύ 14% και 21%, ανάλογα με τους υποψηφίους που περιλαμβάνονταν σε κάθε σενάριο.

Τα στοιχεία αυτά δεν αποδεικνύουν ότι η παράταση της κοινωνικής αναταραχής θα ωφελήσει συγκεκριμένο υποψήφιο ή πολιτικό χώρο. Αναδεικνύουν, ωστόσο, το ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις παραπληροφόρησης.

Η Disinformation Commission αμφισβήτησε επίσης την επάρκεια των στοιχείων που επικαλέστηκε η γαλλική κυβέρνηση για να αποδώσει στο κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) ρόλο στην οργάνωση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι τα σχετικά στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών είχαν περιορισμένη γεωγραφική κάλυψη.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι, καθώς πλέον υπάρχει άφθονο αυθεντικό οπτικό υλικό από σοβαρά επεισόδια, οι μελλοντικές επιχειρήσεις χειραγώγησης ενδέχεται να επικεντρωθούν λιγότερο στην κατασκευή ανύπαρκτων περιστατικών και περισσότερο στην παραπλανητική απόδοση ταυτότητας στους διαδηλωτές.

Με άλλα λόγια, πραγματικές εικόνες βίας μπορούν να συνοδεύονται από ψευδείς ισχυρισμούς ότι οι δράστες είναι μετανάστες, ισλαμιστές ή ξένοι υποκινητές.