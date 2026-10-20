Γαλλία: Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες συνοικίες του Παρισιού – Στους δρόμους ο στρατός για τις νέες διαδηλώσεις

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Νέα απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε στο Γαλλία, περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας και της περιοχής Λεζ Αλ, από σήμερα στις 11.00 το βράδυ έως αύριο, Τετάρτη, στις 6 το πρωί, μετά τα μαζικά βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με εντολή της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού.

Το μέτρο αυτό μπορεί να συνεχίσει να ισχύει για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, έγραψε η αστυνομία του Παρισιού στην πλατφόρμα Χ.

Μια άλλη εντολή απαγορεύει “οποιαδήποτε συγκέντρωση που δεν έχει λάβει άδεια να πραγματοποιηθεί” από σήμερα στις 8 το βράδυ έως αύριο, Τετάρτη, στις 6 το πρωί, συγκεκριμένα περιμετρικά του Μεγάρου των Ηλυσίων, της Εθνοσυνέλευσης, της Γερουσίας, της διάσημης λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων και σιδηροδρομικών σταθμών.

Στους δρόμους ο στρατός για τις νέες διαδηλώσεις

Παράλληλα η κυβέρνηση της Γαλλίας, προχωρά στην ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων προχωρά, ενόψει των νέων μαζικών διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο (24/10), καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να αποτρέψει την επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων που συγκλόνισαν τη χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε την Τρίτη (20/10) ότι στρατιώτες της επιχείρησης Sentinelle θα αναπτυχθούν για τη φύλαξη ευαίσθητων σημείων, προκειμένου να αποδεσμευτούν αστυνομικοί και χωροφύλακες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων ταραχών. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προανήγγειλε «μαζική» κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ δεν αποκλείονται νέες απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον Λοράν Νουνιές κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά τις βίαιες συγκρούσεις, τις πυρκαγιές και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Γάλλος υπουργός επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνδράμουν την αστυνομία κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου.

Νουνιές: «Θα αναπτύξουμε τη δύναμη Sentinelle» – Ποια θα είναι η αποστολή του στρατού

Ο υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων αποσκοπεί πρωτίστως στην ενίσχυση της προστασίας συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και στη διευκόλυνση του έργου της αστυνομίας.

«Θα αναπτύξουμε τη δύναμη Sentinelle, προφανώς για να υποκαταστήσει δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, κυρίως ώστε να αποδεσμεύσουμε αστυνομικούς και χωροφύλακες για την αποστολή τους στη διατήρηση της δημόσιας τάξης», δήλωσε στην Εθνοσυνέλευση.

Ο Νουνιές προειδοποίησε ότι η αντίδραση των Αρχών σε τυχόν νέα επεισόδια θα είναι «αποφασιστική».

Η επιχείρηση Sentinelle αποτελεί υφιστάμενο στρατιωτικό μηχανισμό προστασίας της γαλλικής επικράτειας, ο οποίος ενεργοποιήθηκε το 2015, με κύρια αποστολή την προστασία ευαίσθητων εγκαταστάσεων και την αντιμετώπιση απειλών κατά της ασφάλειας.

Στρατιώτες της έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για τη φύλαξη σιδηροδρομικών σταθμών, αεροδρομίων και άλλων κρίσιμων υποδομών, καθώς και για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη διάρκεια μεγάλων εκδηλώσεων.

Η νέα απόφαση προβλέπει την αξιοποίηση στρατιωτικών μονάδων σε σταθερά σημεία φύλαξης, ώστε οι αστυνομικές δυνάμεις να μπορούν να επικεντρωθούν στις διαδηλώσεις και στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων βίαιων επεισοδίων.

Δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν ο αριθμός των στρατιωτών που θα κινητοποιηθούν, ούτε οι ακριβείς τοποθεσίες ανάπτυξής τους.

Λεκορνί: «Μαζική» αστυνομική παρουσία το Σάββατο

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε προαναγγείλει σημαντική ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στις νέες κινητοποιήσεις.

Μιλώντας ενώπιον των βουλευτών, ο Γάλλος πρωθυπουργός παρουσίασε την κατάσταση ως μια επιλογή «ανάμεσα στη βία και τη Δημοκρατία», επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες του ότι ομάδες της άκρας Αριστεράς επιχείρησαν να μετατρέψουν τις διαδηλώσεις σε οργανωμένη εξέγερση.

«Η αποκατάσταση της τάξης αποτελεί προϋπόθεση για οτιδήποτε άλλο», τόνισε.

Ο Λεκορνί αναγνώρισε ότι υπήρξαν σοβαρές αδυναμίες στον αστυνομικό σχεδιασμό και στη συλλογή πληροφοριών πριν από τα επεισόδια του περασμένου Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να αντιμετωπίσει και τα ουσιαστικά αιτήματα των μαθητών και φοιτητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.

Εκατοντάδες συλλήψεις και νέες διαδηλώσεις το Σάββατο

Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των εκτεταμένων επεισοδίων του Σαββατοκύριακου.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, ανακοίνωσε ότι 149 άνθρωποι είχαν τεθεί υπό προσωρινή κράτηση εν αναμονή της δίκης τους, ενώ περίπου 2.500 παρέμεναν υπό αστυνομική κράτηση για ανάκριση, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας.

Οι ταραχές προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε καταστήματα και δημόσια κτίρια, με την κυβέρνηση να δέχεται έντονη κριτική για την αδυναμία των αστυνομικών δυνάμεων να ελέγξουν εγκαίρως την κατάσταση.

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, φοιτητικές οργανώσεις έχουν ήδη απευθύνει νέα καλέσματα για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Η UNEF έχει διαμηνύσει ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, ζητώντας από την κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα για τη δημόσια εκπαίδευση και την αντιμετώπιση της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν οι νέοι.

Παράλληλα, ομάδες που αυτοπροσδιορίζονται ως «Κίτρινα Γιλέκα» καλούν σε νέες δράσεις κατά της εκτόξευσης των τιμών των καυσίμων.

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: να αποτρέψει νέα βίαια επεισόδια, χωρίς να επιδεινώσει την κοινωνική δυσαρέσκεια που έχει ήδη προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναταραχή των τελευταίων ετών.

Η απόφαση να αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμεις της Sentinelle, παράλληλα με τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας, αποτυπώνει την ένταση των ανησυχιών στο Παρίσι, καθώς το Σάββατο πλησιάζει και οι διαδηλωτές ετοιμάζονται να επιστρέψουν στους δρόμους.