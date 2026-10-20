Ρωσία: Πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στην Αγία Πετρούπολη – Σε επιφυλακή οι υγειονομικές Αρχές

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Πέντε κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων (monkey pox ή mpox) επιβεβαιώθηκαν στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών Αρχών, οι οποίες επιχειρούν να εντοπίσουν τις επαφές των ασθενών και να αποτρέψουν περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Οι πέντε ασθενείς είχαν εισαχθεί στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα, καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα που δημιουργούσαν υποψίες μόλυνσης. Παρότι οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη νόσο, όλοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, με ήπια έως μέτρια συμπτώματα.

Σύμφωνα με το TVP World, που επικαλείται το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων Μπότκιν της Αγίας Πετρούπολης, όπου παρακολουθείται η πορεία της υγείας τους.

Οι πέντε άνθρωποι είχαν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι γιατροί υποψιάστηκαν ότι ενδέχεται να είχαν προσβληθεί από τον ιό.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν στη συνέχεια τη μόλυνσή τους.

Σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών – Άγνωστη η προέλευση των κρουσμάτων

Η ρωσική ομοσπονδιακή υπηρεσία προστασίας καταναλωτών και δημόσιας υγείας, Rospotrebnadzor, ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες ιχνηλάτησης των επαφών των ασθενών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να εντοπίσουν άτομα που ενδεχομένως εκτέθηκαν στον ιό, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων μολύνσεων.

Παράλληλα, εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω μετάδοσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί πού και με ποιον τρόπο μολύνθηκαν οι πέντε ασθενείς, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τις πιθανές διαδρομές μετάδοσης.

Οι Αρχές δεν έχουν επίσης διευκρινίσει εάν τα κρούσματα συνδέονται μεταξύ τους.

Πέντε άτομα υπό παρακολούθηση και στην περιοχή της Μόσχας

Η επιβεβαίωση των κρουσμάτων στην Αγία Πετρούπολη έρχεται λίγες ημέρες μετά από ξεχωριστό περιστατικό στην περιοχή της Μόσχας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, στις 15 Οκτωβρίου πέντε άνθρωποι τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση, καθώς είχαν έρθει σε επαφή με πρόσωπο για το οποίο υπήρχαν υποψίες μόλυνσης από mpox.

Οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες προχώρησαν στην παρακολούθησή τους στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων.

Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι συγκεκριμένοι πέντε άνθρωποι έχουν νοσήσει, ούτε προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες κάποια σύνδεση με τα επιβεβαιωμένα περιστατικά της Αγίας Πετρούπολης.

Τι είναι η mpox και ποια συμπτώματα προκαλεί

Η mpox, γνωστή παλαιότερα ως ευλογιά των πιθήκων, είναι ιογενής νόσος που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της γρίπης, καθώς και χαρακτηριστικές δερματικές βλάβες.

Στα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνονται ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, οι μυϊκοί πόνοι και η εμφάνιση εξανθημάτων ή βλαβών στο δέρμα.

Ο ιός ενδημεί σε περιοχές της Αφρικής και μεταδίδεται κυρίως μέσω άμεσης, στενής επαφής με μολυσμένο άνθρωπο ή ζώο.

Παρότι η νόσος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και ακόμη και θάνατο, οι περισσότερες λοιμώξεις έχουν σχετικά ήπια πορεία και υποχωρούν μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Πότε ο ΠΟΥ κήρυξε διεθνή υγειονομική έκτακτη ανάγκη

Η εξάπλωση της mpox είχε προκαλέσει διεθνή ανησυχία το 2024, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την έξαρση της νόσου κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αύξηση των κρουσμάτων, η οποία ενίσχυσε τους φόβους για ευρύτερη μετάδοση.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ΠΟΥ ήρε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, καθώς είχε καταγραφεί μείωση τόσο των μολύνσεων όσο και των θανάτων, ενώ η επιδημιολογική κατάσταση είχε τεθεί υπό καλύτερο έλεγχο.

Στην Αγία Πετρούπολη, οι πέντε ασθενείς παραμένουν υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι ρωσικές υγειονομικές Αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση, προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση των λοιμώξεων και να περιορίσουν το ενδεχόμενο εμφάνισης πρόσθετων κρουσμάτων.