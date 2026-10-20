Γαλλία: Εύθραυστη ηρεμία μετά τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας – Νέες διαδηλώσεις προ των πυλών, «φωτιά» στην οικονομία και 149 προφυλακίσεις

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Προσωρινή ανάσα στη γαλλική κυβέρνηση έδωσαν οι νυχτερινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν σε περιοχές του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων, έπειτα από το κύμα βίαιων επεισοδίων που συγκλόνισε τη χώρα το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, η κοινωνική ένταση παραμένει, με μαθητές, φοιτητές και «Κίτρινα Γιλέκα» να προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις για το Σάββατο (24/10).

Την ίδια ώρα, 149 άνθρωποι έχουν προφυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στην οικονομία, με το κόστος δανεισμού της Γαλλίας να εκτοξεύεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί επιχειρεί να αποκαταστήσει την ηρεμία, μετά τις εκτεταμένες λεηλασίες και καταστροφές που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου.

Les couvre-feux ciblés ont contribué au calme de cette nuit.

Je remercie les policiers et les gendarmes qui ont veillé à leur application, ainsi que les préfets pour leur mobilisation. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Ασφαλιστικές εισφορές 2027: Πόσο αναμένεται να αυξηθούν για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ce soir, de nouveaux couvre-feux seront décidés là où la situation le nécessite. Ces décisions seront prises sur le terrain, par les préfets, en lien avec les maires. @NunezLaurent — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 20, 2026

Οι Αρχές έχουν ενισχύσει την αστυνομική παρουσία σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, ενώ οι τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας φαίνεται πως περιόρισαν τα επεισόδια κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς νέες κινητοποιήσεις βρίσκονται ήδη στα σκαριά.

Λεκορνί: «Οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας συνέβαλαν στην ηρεμία»

Ο Γάλλος πρωθυπουργός εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασής τους. «Οι στοχευμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας συνέβαλαν στην ηρεμία της χθεσινής νύχτας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Λεκορνί διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί ενδέχεται να παραταθούν και τις επόμενες ημέρες, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Στο κέντρο του Παρισιού, αστυνομικές δυνάμεις εκκένωσαν και φρουρούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας την πλατεία Δημοκρατίας, ενώ ελικόπτερο επιτηρούσε την περιοχή από αέρος.

Στη Λιλ, όπου η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορούσε αποκλειστικά ανηλίκους, αστυνομικοί περιπολούσαν στο κέντρο της πόλης και πραγματοποιούσαν ελέγχους ταυτότητας σε περαστικούς.

Τα μέτρα εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο ανά περιοχή, ανάλογα με την έκταση των προηγούμενων επεισοδίων και τις εκτιμήσεις των τοπικών Αρχών για τον κίνδυνο νέων ταραχών.

Μασσαλία: Νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους από την Τρίτη

Στη Μασσαλία, που βρέθηκε στο επίκεντρο των ταραχών του Σαββατοκύριακου, οι τοπικές Αρχές προχωρούν σε πρόσθετα μέτρα.

Ο δήμαρχος Μπενουά Παγιάν ανακοίνωσε ότι από το βράδυ της Τρίτης (20/10) θα ισχύσουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας για ανηλίκους στις εμπορικές περιοχές που υπέστησαν τις σοβαρότερες καταστροφές.

Η απόφαση λαμβάνεται μετά τις λεηλασίες και τις επιθέσεις σε καταστήματα, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις της πόλης.

Πρόκειται για διαφορετικό μέτρο από την προσωρινή απαγόρευση συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων που είχε επιβληθεί τη Δευτέρα, από τις 12:00 έως τις 20:00.

Η νέα ρύθμιση αφορά συγκεκριμένες περιοχές και ανηλίκους κατά τις νυχτερινές ώρες, όχι γενική απαγόρευση μετακίνησης όλων των κατοίκων.

149 προφυλακίσεις – Περίπου 2.500 άνθρωποι παρέμεναν υπό κράτηση

Η δικαστική αντιμετώπιση των επεισοδίων βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM ότι 149 άνθρωποι που συνελήφθησαν το Σαββατοκύριακο έχουν προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης τους.

Σε ξεχωριστή τηλεοπτική του εμφάνιση το βράδυ της Δευτέρας, ανέφερε ότι περίπου 2.500 άνθρωποι παρέμεναν υπό αστυνομική κράτηση για ανάκριση.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν την έκταση της αστυνομικής και δικαστικής κινητοποίησης, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι οι δράστες των βίαιων επεισοδίων θα αντιμετωπίσουν ποινικές συνέπειες.

Ο Λεκορνί είχε ήδη προαναγγείλει μαζικές διώξεις και είχε υποστηρίξει ότι οι ταραχές οργανώθηκαν από ομάδες της άκρας Αριστεράς και παραβατικά στοιχεία.

«Συνεχίζουμε» – Μαθητές και «Κίτρινα Γιλέκα» προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις

Παρά τη σχετική ηρεμία στους δρόμους, οι διοργανωτές των διαδηλώσεων δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να υποχωρήσουν.

«Συνεχίζουμε», ανέφερε σε ανάρτησή της η UNEF, μία από τις μεγαλύτερες φοιτητικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γαλλίας.

Η οργάνωση δεσμεύτηκε ότι θα διατηρήσει την πίεση προς τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την κυβέρνησή του, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εκπαίδευση.

Οι κινητοποιήσεις μαθητών λυκείων κατά της υποβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων και της ανεπαρκούς χρηματοδότησης της εκπαίδευσης έχουν πλέον συνδεθεί με ένα ευρύτερο κύμα δυσαρέσκειας για την ακρίβεια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα προβλήματα στην υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και τις κοινωνικές παροχές, με ολοένα περισσότερους πολίτες να εκφράζουν την αίσθηση ότι βασικές ανάγκες τους δεν καλύπτονται επαρκώς.

Παράλληλα, ομάδες που αυτοπροσδιορίζονται ως «Κίτρινα Γιλέκα» απευθύνουν καλέσματα για νέες κινητοποιήσεις κατά της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Το κίνημα, που είχε εμφανιστεί το 2018, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Μακρόν, με αφορμή τα σχέδια αύξησης της φορολογίας στη βενζίνη, είχε προκαλέσει επί μήνες αποκλεισμούς δρόμων και σοβαρά επεισόδια.

Τα τελευταία χρόνια η δράση του είχε περιοριστεί, ωστόσο η νέα κοινωνική ένταση φαίνεται να επαναφέρει ομάδες υποστηρικτών του στους δρόμους.

Για το προσεχές Σάββατο (24/10) προγραμματίζονται νέες διαδηλώσεις, αν και τα μεγαλύτερα γαλλικά συνδικάτα, μεταξύ των οποίων η CGT, δεν έχουν συνταχθεί με τα σχετικά καλέσματα.

«Κάποια πράγματα πήγαν καλά και κάποια τα κάναμε θάλασσα»

Η σχετική αποκλιμάκωση ακολουθεί τις παραδοχές της κυβέρνησης για τις σοβαρές αστοχίες στη διαχείριση των επεισοδίων.

Τη Δευτέρα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δεσμεύτηκε ότι οι Αρχές θα αντλήσουν διδάγματα από όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο.

«Υπήρξαν πράγματα που πήγαν καλά και πράγματα που τα κάναμε θάλασσα», παραδέχθηκε.

«Η αποφασιστικότητά μου να αποκαταστήσω την τάξη είναι απόλυτη», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά την έντονη κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση, επειδή μεγάλα τμήματα των κέντρων του Παρισιού, της Μασσαλίας και της Λυών έμειναν ουσιαστικά απροστάτευτα απέναντι σε ομάδες που προχώρησαν σε καταστροφές και λεηλασίες.

Για την κυβέρνηση, η επαναφορά της ηρεμίας αποτελεί πλέον προϋπόθεση όχι μόνο για την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και για τη διαχείριση της οικονομικής και πολιτικής κρίσης.

Cette nuit à Paris. Un hélicoptère ratisse le centre et la Place de la République pour réprimer tout rassemblement. Voilà ce que Macron a fait de notre pays. https://t.co/4pEIHUkCbf — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) October 20, 2026

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 το κόστος δανεισμού της Γαλλίας

Οι συνέπειες της αναταραχής έχουν περάσει και στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Σήμερα, Τρίτη (20/10), οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων συνέχισαν να αυξάνονται, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την προοπτική νέων διαδηλώσεων και περαιτέρω πολιτικής αστάθειας.

Η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών, δηλαδή από το 2002.

Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για το γαλλικό Δημόσιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να προωθήσει τον προϋπολογισμό της.

Η κρίση εκτυλίσσεται περίπου έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις να εμφανίζουν υποψηφίους της Ακροδεξιάς και της ριζοσπαστικής Αριστεράς στις πρώτες θέσεις.

Πολιτικές διαβουλεύσεις την Πέμπτη – Στο τραπέζι η αντιπολίτευση

Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το αδιέξοδο και να επαναφέρει την πολιτική συζήτηση στον προϋπολογισμό, ο Λεκορνί κάλεσε κυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα κόμματα σε διαβουλεύσεις την Πέμπτη (22/10).

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα στείλει εκπρόσωπο. Αντίθετα, παραμένει αβέβαιο εάν η Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν θα συμμετάσχει.

Οι συνομιλίες θεωρούνται κρίσιμες για την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει την πολιτική αντιπαράθεση και να εξασφαλίσει στήριξη για τις επόμενες οικονομικές αποφάσεις.

Από τη Γαλλία στην Ιταλία και την Αλβανία – Εξαπλώνεται η κοινωνική αναταραχή

Η γαλλική κρίση εξελίσσεται παράλληλα με νέες κινητοποιήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και τις κυβερνητικές πολιτικές έχει επίσης οδηγήσει σε συγκρούσεις.

Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να εξετάσει την αντίδρασή της στα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο και σε άλλες πόλεις του βορρά, όπως η Μπολόνια, η Μπρέσια, το Μπέργκαμο και το Τορίνο.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ανακοίνωσε ότι η απάντηση θα περιλαμβάνει την αποστολή 500 στρατιωτών για την προστασία του Μιλάνου.

Στην κύρια εμπορική περιοχή της πόλης, ορισμένα καταστήματα κάλυψαν τις βιτρίνες τους με προστατευτικά ή απομάκρυναν προϊόντα από τις προθήκες τους, μετά τις λεηλασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters, το κέντρο του Μιλάνου παρέμενε ήρεμο την Τρίτη.

Στην Αλβανία, διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους είναι φοιτητές, συνέχισαν για έβδομη διαδοχική ημέρα τις κινητοποιήσεις στα Τίρανα εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι εξελίξεις στις τρεις χώρες αναδεικνύουν ένα ευρύτερο κλίμα κοινωνικής δυσαρέσκειας στην Ευρώπη, με τις κυβερνήσεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Για τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, η νυχτερινή ηρεμία αποτελεί μόνο μια προσωρινή ανάσα. Το επόμενο κρίσιμο τεστ θα έρθει το Σάββατο, όταν οι διαδηλωτές επιστρέψουν στους δρόμους, ενώ η κυβέρνηση καλείται ταυτόχρονα να αποκαταστήσει την ασφάλεια, να καθησυχάσει τις αγορές και να αποτρέψει μια βαθύτερη πολιτική κρίση.