Ορμούζ: Δύο τάνκερ προσέκρουσαν σε νάρκες, αναφέρουν οι IRGC – Έκκληση του Κατάρ στο Ιράν να σταματήσει τις «απερίσκεπτες επιθέσεις»

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Tο Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε την πρόσκρουση δύο δεξαμενόπλοιων σε θαλάσσιες νάρκες νότια των Στενών του Ορμούζ, καθώς και την κατάρριψη αμερικανικού drone, την ώρα που το Κατάρ απευθύνει δραματική έκκληση για άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και επιστροφή στη διπλωματία.

Η ανακοίνωση των IRGC

Σύμφωνα με επίσημη δήλωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, δύο δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες και ακινητοποιήθηκαν νότια των Στενών του Ορμούζ, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες, χωρίς πάντως να διευκρινίζεται πότε ακριβώς επλήγησαν τα τάνκερ.

Παράλληλα, στη δήλωση επιβεβαιώνεται ότι ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε από το Ιράν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

Σε αυστηρό τόνο, οι IRGC προειδοποίησαν: «Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά. Η διέλευση από τη ναρκοθετημένη διαδρομή είναι παράνομη και δεν θα επιφέρει τίποτα άλλο από την καταστροφή των περιουσιακών στοιχείων των παραβατών, και εάν αυτές οι κακόβουλες ενέργειες από το αλαζονικό καθεστώς των ΗΠΑ συνεχιστούν, οι πετρελαϊκές εταιρείες θα αναγκαστούν να πληρώσουν μεγαλύτερο τίμημα».

Η αντίδραση του Κατάρ

Απέναντι στο κλίμα ασφυκτικής πίεσης, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ζήτησε από το Ιράν να σταματήσει τις «απερίσκεπτες επιθέσεις» του στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η κρίση ΗΠΑ-Ιράν απαιτεί ειρηνική διευθέτηση και πως «όσο πιο γρήγορα φτάσουμε σε μια λύση, τόσο το καλύτερο».

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο επικεφαλής επικοινωνίας του υπουργείου επισήμανε τα εξής σημεία:

Από την πλευρά του Ιράν, πρέπει να εφαρμοστούν οι διεθνείς νόμοι για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Όλες οι χώρες της περιοχής θα επηρεαστούν σε περίπτωση που διακοπεί το διαδίκτυο , συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Το Ιράν οφείλει να σταματήσει τις απερίσκεπτες επιθέσεις του στα Στενά του Ορμούζ που βλάπτουν την περιοχή και τους ανθρώπους της .

. Μια ειρηνική λύση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι η μόνη λύση που διαφυλάσσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Η αναφορά του Κατάρ στους κινδύνους από τυχόν διακοπή του διαδικτύου συνδέεται άμεσα με τις απειλές του εκπροσώπου των IRGC, Χοσέιν Μοχεμπί.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ο Μοχεμπί χαρακτήρισε τα υποθαλάσσια καλώδια επικοινωνιών που διέρχονται κάτω από τα Στενά του Ορμούζ ως «νέους στόχους», υποστηρίζοντας ότι από εκεί περνά «όλο το διαδίκτυο και τα εμπορικά δεδομένα».

Ο Ιμπραχίμ μιν Σουλτάν Ιμπραχίμ Αλ Χασμί, διευθυντής επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, πρόσθεσε ότι η χώρα ελπίζει «να καταλήξει σε μια λύση [στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν] το συντομότερο δυνατό».

«Πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι, να εργαστούμε σκληρά και να έχουμε επίγνωση των απαιτήσεων για την επίτευξη μιας λύσης. Η στρατιωτική λύση δεν υπάρχει. Η κλιμάκωση δεν πρέπει να υπάρχει. Μια ειρηνική λύση πρέπει να είναι στο τραπέζι».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ είχε επαφές με τους ομολόγους του από το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κατά τις τηλεφωνικές αυτές συνομιλίες, επιβεβαίωσε ότι «το Κατάρ στηρίζει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες και τις προσπάθειες που αποσκοπούν στο άνοιγμα της ελεύθερης θαλάσσιας ναυσιπλοΐας για χάρη όλων των χωρών», προσθέτοντας πως «αυτό θα φέρει ειρήνη στην περιοχή».