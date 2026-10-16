UKMTO: «Σοβαρή» η απειλή για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ – Πολύ πιθανές νέες επιθέσεις

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Σε επίπεδα «σοβαρής» απειλής παραμένει ο κίνδυνος για τα εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, με νέες επιθέσεις να θεωρούνται ιδιαίτερα πιθανές εν μέσω συνεχιζόμενης ιρανικής στρατιωτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με προειδοποίηση του βρετανικού κέντρου UKMTO.

Στην τελευταία ενημέρωσή του, η οποία εκδόθηκε για λογαριασμό του Κοινού Κέντρου Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC), το UKMTO κατέγραψε οκτώ επιθέσεις με βλήματα άγνωστης προέλευσης εναντίον πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ, στις 11 και 13 Οκτωβρίου.

Στα περιστατικά ενεπλάκησαν τέσσερα δεξαμενόπλοια και τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Μεταξύ αυτών ήταν το GFS Pride, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες και βυθίστηκε στις 14 Οκτωβρίου.

«Οι επιθέσεις, οι απόπειρες επιθέσεων και οι ενέργειες παρενόχλησης από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) συνεχίστηκαν», αναφέρει η προειδοποίηση, κάνοντας λόγο για υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παρακολούθηση εμπορικών πλοίων και προειδοποιήσεις μέσω ασυρμάτου.

Παράλληλα, η εμπορική ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα που καταγράφονταν πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, οι διελεύσεις πλοίων με τη συνδρομή των ΗΠΑ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε περίπου 30 ημερησίως το τελευταίο τετραήμερο.

Το UKMTO προειδοποίησε επίσης ότι τα πλοία που έχουν ενεργοποιημένα τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αποτελέσουν στόχο επίθεσης ή να λάβουν εντολή να εκτραπούν προς θαλάσσιες διαδρομές υπό ιρανικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, από την 1η Μαρτίου έχουν καταγραφεί συνολικά 149 περιστατικά ναυτικής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.