Βραζιλία: Κλείνει η ψαλίδα μεταξύ Μπολσονάρου και Λούλα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης

Στις δύο ποσοστιαίες μονάδες περιορίζεται το προβάδισμα του Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Datafolha που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών στις 25 Οκτωβρίου.
Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συγκεντρώνει το 47% της πρόθεσης ψήφου, έναντι 45% του Λούλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.
Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, την περασμένη εβδομάδα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγούνταν με 49%, ενώ ο νυν πρόεδρος συγκέντρωνε 45%, γεγονός που καταδεικνύει τη συρρίκνωση της διαφοράς μεταξύ των δύο υποψηφίων.
🇧🇷 ELEIÇÕES 2026 | PRESIDENTE
VOTOS VÁLIDOS
🔵 Flávio Bolsonaro (PL): 51% (−1)
🔴 Lula (PT): 49% (+1)
VOTOS TOTAIS
🔵 Flávio Bolsonaro (PL): 47% (−2)
🔴 Lula (PT): 45% (=)
⚪ Branco/nulo: 6% (+1)
❔ Indecisos: 2% (+1)
📊 Datafolha/Folha
📅 13-14/out
2.520 entrevistados • ±2 p.p. • Presencial
Registro TSE: BR-00466/2026
— Eixo Político (@eixopolitico) October 15, 2026