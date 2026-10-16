Βραζιλία: Κλείνει η ψαλίδα μεταξύ Μπολσονάρου και Λούλα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης

Το προβάδισμα του Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, περιορίζεται στις δύο ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Datafolha. Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής συγκεντρώνει το 47% της πρόθεσης ψήφου έναντι 45% του Λούλα, λίγο πριν τον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 25 Οκτωβρίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις δύο ποσοστιαίες μονάδες περιορίζεται το προβάδισμα του Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Datafolha ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών.
  • Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής συγκεντρώνει το 47% της πρόθεσης ψήφου, έναντι 45% του Λούλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.
  • Η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων συρρικνώνεται, καθώς στην προηγούμενη δημοσκόπηση ο Μπολσονάρου προηγούνταν με 49%, ενώ ο νυν πρόεδρος συγκέντρωνε 45%.

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Στις δύο ποσοστιαίες μονάδες περιορίζεται το προβάδισμα του Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Datafolha που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών στις 25 Οκτωβρίου.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συγκεντρώνει το 47% της πρόθεσης ψήφου, έναντι 45% του Λούλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, την περασμένη εβδομάδα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγούνταν με 49%, ενώ ο νυν πρόεδρος συγκέντρωνε 45%, γεγονός που καταδεικνύει τη συρρίκνωση της διαφοράς μεταξύ των δύο υποψηφίων.

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