Βραζιλία: Κλείνει η ψαλίδα μεταξύ Μπολσονάρου και Λούλα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις δύο ποσοστιαίες μονάδες περιορίζεται το προβάδισμα του Φλάβιο Μπολσονάρου έναντι του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Datafolha που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ενόψει του δεύτερου γύρου των εκλογών στις 25 Οκτωβρίου.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής, πρωτότοκος γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συγκεντρώνει το 47% της πρόθεσης ψήφου, έναντι 45% του Λούλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, την περασμένη εβδομάδα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου προηγούνταν με 49%, ενώ ο νυν πρόεδρος συγκέντρωνε 45%, γεγονός που καταδεικνύει τη συρρίκνωση της διαφοράς μεταξύ των δύο υποψηφίων.