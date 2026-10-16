Ρούμπιο προς Λίβανο: Να μην επιστραφούν στη Χεζμπολάχ τα κατασχεθέντα εκρηκτικά

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζήτησε από τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιστροφής στη Χεζμπολάχ μισού τόνου εκρηκτικών που κατασχέθηκε από τις λιβανέζικες αρχές, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη λογοδοσίας όσων εμπλέκονται στην αποστολή.

Η παρέμβαση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας την Πέμπτη, σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Χεζμπολάχ διεκδικεί το φορτίο

Η Χεζμπολάχ παραδέχτηκε την Πέμπτη ότι το φορτίο των εκρηκτικών της ανήκει, υποστηρίζοντας ότι προοριζόταν για την «αντίσταση» κατά του Ισραήλ. Ο βουλευτής της οργάνωσης, Χάσαν Φαντλάλα, ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων και την επιστροφή του οχήματος μαζί με το φορτίο του, χαρακτηρίζοντάς τα μέσα που χρησιμοποιούνται κατά του Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου διαβεβαίωσε τον Ρούμπιο ότι ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας εφαρμόζουν τις αποφάσεις για την κατάσχεση όπλων και πυρομαχικών, την απαγόρευση ένοπλων διαδηλώσεων και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας.

Πιέσεις των ΗΠΑ για απευθείας επικοινωνία Λιβάνου–Ισραήλ

Κατά την ίδια επικοινωνία, ο Ρούμπιο επέκρινε επίσης τον νόμο του 1955 που απαγορεύει τις απευθείας σχέσεις με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τον εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι ο νόμος είναι ανεφάρμοστος και τάχθηκε υπέρ της απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων και τον περιορισμό λανθασμένων εκτιμήσεων.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαισίου που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, υπό την προϋπόθεση του αφοπλισμού της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.