Βαθμολογία UEFA: Στη 10η θέση η Ελλάδα – Άλμα χάρη στις νίκες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA ανέβηκε η Ελλάδα, χάρη στις νίκες του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ και του Παναθηναϊκού επί της Μπόρατς, οι οποίες απέφεραν συνολικά 800 βαθμούς.
Η χώρα μας έφτασε τους 45.812 βαθμούς, αφήνοντας πίσω την Πολωνία (45.525) και την Τσεχία (45.325), με τη μάχη για τη διατήρηση της θέσης να παραμένει ανοιχτή.
Η βαθμολογία της UEFA
9. Τουρκία: 51.075 βαθμοί (4/5 ομάδες)
10. ΕΛΛΑΔΑ: 45.812 βαθμοί (4/5 ομάδες)
11. Πολωνία: 45.525 βαθμοί (4/5 ομάδες)
12. Τσεχία: 45.325 βαθμοί (2/5 ομάδες)
13. Νορβηγία: 39.812 βαθμοί (4/5 ομάδες)
Εφόσον η Ελλάδα διατηρήσει τη 10η θέση στο τέλος της σεζόν, ο πρωταθλητής της αγωνιστικής περιόδου 2027-2028 θα εξασφαλίσει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.