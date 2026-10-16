Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Έρικ Ντίτερς για την υπόθεση των 100.000 δολαρίων

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Αγωγή για δυσφήμηση κατά της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και της νομικής της ομάδας κατέθεσε την Πέμπτη σε δικαστήριο της πολιτείας του Κεντάκι ο Ρεπουμπλικάνος δωρητής Έρικ Ντίτερς, κλιμακώνοντας τη δικαστική αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τις καταγγελίες του σε βάρος της.

Ο Ντίτερς είχε ισχυριστεί ότι η Γκίλφοϊλ του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια, προκειμένου να εξοφλήσει λογαριασμό της American Express, υποσχόμενη σε αντάλλαγμα να τον βοηθήσει μέσω των διασυνδέσεών της με την κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού της.

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε δημόσια τη γνησιότητα των γραπτών μηνυμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντίτερς και τα οποία δημοσιεύθηκαν από διάφορα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το CBS News.

Σύμφωνα με τον Ντίτερς, η νομική ομάδα της Γκίλφοϊλ υποστήριξε σε δήλωσή της προς τη Wall Street Journal ότι εκείνος τής όφειλε χρήματα και δεν είχε εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Η εφημερίδα δημοσίευσε μέρος της δήλωσης των δικηγόρων της, σύμφωνα με την οποία η Γκίλφοϊλ «δικαιούνταν το υπόλοιπο ποσό για τα ταξίδια και την υποστήριξη αυτών των πατριωτικών εκδηλώσεων». Ο Ντίτερς αρνείται ότι οφείλει τα συγκεκριμένα χρήματα.

Σε δήλωσή του με αφορμή την κατάθεση της αγωγής, ο Ρεπουμπλικανός δωρητής ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ και οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν ψευδείς τις καταγγελίες του και δήλωσαν έτοιμοι να τις αντικρούσουν δικαστικά.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και οι δικηγόροι της ισχυρίστηκαν ότι οι καταγγελίες μου ήταν ψευδείς και ότι θα τις αντιμετώπιζαν με αποφασιστικότητα. Τώρα μπορούν να το κάνουν στο Κεντάκι», δήλωσε χαρακτηριστικά.