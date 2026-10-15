Γιώργος Μαζωνάκης: Η νέα έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου, τα φιαλίδια και το κλειδωμένο ντουλάπι – «Η γιατρός ήταν πάρα πολύ ψύχραιμη»

Νέα στοιχεία προέκυψαν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (15/10), παρουσία εισαγγελέα, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατά τον νέο έλεγχο εντοπίστηκαν δύο φιαλίδια, τα οποία φαίνεται ότι περιείχαν Anexate, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο κλειδωμένο ντουλάπι που χρησιμοποιούσε η 56χρονη γιατρός.

Το Anexate αποτελεί αντίδοτο της μιδαζολάμης, της πρώτης κατασταλτικής ουσίας που, όπως αναφέρεται στο υλικό της υπόθεσης, χορηγήθηκε στον τραγουδιστή. Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τα δύο φιαλίδια βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της νέας έρευνας, ενώ στο γραφείο του κατηγορούμενου γιατρού δεν εντοπίστηκε κάτι.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή του αρμόδιου ανακριτή. Λίγο μετά τις 15:30, κλιμάκιο της Ασφάλειας, δύο δικαστικοί λειτουργοί, μεταξύ των οποίων μία εισαγγελέας, καθώς και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών, μετέβησαν στον χώρο. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο ιατρείο για περίπου δύο ώρες.

Σύμφωνα με το Star, στην απόφαση για νέο, εξονυχιστικό έλεγχο συνέβαλαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και μαρτυρίες εργαζομένων του ιατρείου.

Εργαζόμενη είχε αναφέρει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι στον χώρο υπήρχαν στοιχεία που σχετίζονταν με ουσίες που χρησιμοποιούνται για μέθη, κάνοντας αναφορά στην προποφόλη, τη μιδαζολάμη και το Anexate. Παράλληλα, είχε αναφερθεί σε κλειδωμένο χώρο φύλαξης, στον οποίο πρόσβαση είχε μόνο η 56χρονη γιατρός.

Νοσηλεύτρια του ιατρείου ανέφερε σχετικά στο Live News: «Εμείς, κάθε φορά που χρειαζόταν να κάνουμε κάτι ενδοφλέβιο, έπρεπε να πάμε να το ζητήσουμε. Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα που χρειαζόμασταν και μπορούσαμε να πάρουμε κατευθείαν από το ψυγείο, αλλά τα υπόλοιπα ήταν όλα στο γραφείο της γιατρού».

Οι αναζητήσεις της 56χρονης γιατρού για την προποφόλη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ψηφιακές αναζητήσεις που αποδίδονται στη 56χρονη γιατρό μετά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε το Live News, από την ανάκτηση των ψηφιακών πειστηρίων προέκυψε ότι η γιατρός πραγματοποίησε διαδοχικές αναζητήσεις σχετικά με την προποφόλη, τις παρενέργειές της και τον συνδυασμό της με τη μιδαζολάμη.

Στις 16:55, φέρεται να ρώτησε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης : «Προποφόλη, παρενέργειες».

: «Προποφόλη, παρενέργειες». Ένα λεπτό αργότερα, στις 16:56 , αναζήτησε: «Μυδρίαση, πτώση πίεσης».

, αναζήτησε: «Μυδρίαση, πτώση πίεσης». Στις 16:57:10, ακολούθησε η ερώτηση: «Αν είναι σε συνδυασμό με μιδαζολάμη;».

Οι συγκεκριμένες αναζητήσεις πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με την εκπομπή, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το Live News ανέφερε ακόμη ότι, λίγα λεπτά πριν από την εμφάνισή της στο αστυνομικό τμήμα και ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν, η 56χρονη πραγματοποίησε αναζήτηση στο Google για την προποφόλη και για το εάν η συγκεκριμένη ουσία διατίθεται σε χάπι. Στην παρουσίαση της εκπομπής διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις συνδέονταν με προσπάθεια διαμόρφωσης άλλοθι.

Οι μαρτυρίες για αδιαθεσίες στο ιατρείο

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και όσα έχουν καταθέσει εργαζόμενοι για περιστατικά αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια θεραπειών στο ιατρείο.

Εργαζόμενη ανέφερε στο MEGA ότι περιστατικά πτώσης της πίεσης και λιποθυμίας εμφανίζονταν αρκετά συχνά μετά τις θεραπείες και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ενημερωνόταν ο 58χρονος γιατρός.

«Φυσικά και τα γνώριζε. Σε περιπτώσεις που μας τύχαινε, και μάλιστα αρκετά συχνά, αμέσως μετά τη θεραπεία να πέφτει η πίεση ή να έχουμε κάποιες λιποθυμίες, η γιατρός φώναζε πάντα τον γιατρό», ανέφερε.

Στοιχεία περιλαμβάνονται και στην κατάθεση της κόρης του ζευγαριού, η οποία περιέγραψε δική της θεραπεία στο ιατρείο. «Τη δεύτερη φορά, μου έσπασαν τρεις φλέβες και είπα στη μητέρα μου να σταματήσουμε. Τότε εκείνη ήρθε μέσα και μου έβαλε κάτι στον ορό. Μετά μπόρεσε να βρει φλέβα και συνεχίσαμε μέχρι τις 12 το βράδυ. Τη ρώτησα τι μου έβαλε και μου είπε κάτι που δίνουν στην κολονοσκόπηση. Ο πατέρας μου ήξερε ότι έκανα τη θεραπεία. Του το είχε ανακοινώσει η μητέρα μου. Εκείνη με έπεισε να το κάνω».

Την ίδια ώρα, εξακολουθούν να μην έχουν εντοπιστεί η κουβέρτα με την οποία είχε σκεπαστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και ένας φλεβοκαθετήρας. Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ανέφεραν, από την πλευρά τους, ότι η νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να αποδεσμευθεί ο χώρος και να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη, καθώς οι γιατροί είχαν ζητήσει να μη συνεχίσουν να επιβαρύνονται οικονομικά για το ιατρείο.

Τι συνέβη μετά τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη

Νέα μαρτυρία για όσα φέρεται να συνέβησαν στο ιατρείο μετά την αποχώρηση του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ παρουσιάστηκε στην εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις».

Εργαζόμενη, η οποία βρισκόταν εκείνη την ώρα με άλλη ασθενή σε διπλανό δωμάτιο, περιέγραψε την επιστροφή της κατηγορούμενης γιατρού στον χώρο και τη συνέχιση θεραπείας που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι το ΕΚΑΒ έφτασε στις 4:20. «Δεν πάμε ακριβώς με την ώρα. Στις 4:20 ήρθε το ΕΚΑΒ. Είπαμε ότι τους είδα να φεύγουν. Δεν μπήκα καν στο δωμάτιο, γιατί έπρεπε να προστατέψω την άλλη ασθενή», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση της γυναίκας που βρισκόταν μαζί της, απάντησε: «Ήταν πάρα πολύ ανήσυχη, γιατί είδε ότι γινόταν ο χαμός. Οπότε, κάποια στιγμή, έκλεισε και λίγο την πόρτα, λόγω όλης αυτής της φασαρίας, για να μην ταραχθεί».

Η εργαζόμενη ανέφερε ότι η 56χρονη γιατρός επέστρεψε στο δωμάτιο μετά την αποχώρηση του ασθενοφόρου που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η θεραπεία της Σελεστίν.

«Μπήκε πολύ αργότερα, αφού έφυγε ο Μαζωνάκης με το ΕΚΑΒ. Μπήκε γιατί δεν θα μπορούσε κανείς να τελειώσει τη θεραπεία της Σελεστίν. Έπρεπε να τελειώσει η θεραπεία, έπρεπε να επιστρέψει το αίμα. Έχει μία διαδικασία», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, το προσωπικό δεν χειριζόταν το συγκεκριμένο μηχάνημα και για τον λόγο αυτό ήταν αναγκαία η παρουσία της γιατρού. «Εμείς δεν γνωρίζουμε όλα αυτά, γιατί δεν ακουμπάμε το μηχάνημα. Οπότε ήταν υποχρεωμένη να έρθει για να τελειώσει τη θεραπεία. Άλλαξε ρούχα και ήρθε για να τελειώσει τη θεραπεία».

Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, η εργαζόμενη υποστήριξε ότι δόθηκε οδηγία για λήψη αίματος, προκειμένου να ακολουθήσει ακόμη μία θεραπεία. «Μου είπε να πάρουμε αίμα για να κάνουμε stem cells αμέσως μετά», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη διαδικασία, απάντησε: «Είναι το Myracell, τα stem cells».

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για διαφορετική θεραπεία από εκείνη που είχε προηγηθεί, ενώ αναφέρθηκε και στο κόστος της. «Χωρίς να είμαι σίγουρη, γιατί αυτά είναι δουλειά της Γραμματείας, πρέπει να ήταν γύρω στα 1.600 ευρώ».

Η εργαζόμενη περιέγραψε ακόμη τη συμπεριφορά των δύο γιατρών μετά την αναστάτωση που είχε προηγηθεί, αναφέροντας ότι διέκρινε έντονο άγχος στον άνδρα γιατρό, όχι όμως και στη 56χρονη. «Νομίζω ότι εκεί που κατάλαβα διαφορά ήταν στον γιατρό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αγχωμένος εκείνη τη στιγμή και φαινόταν πάνω του. Στη γιατρό δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Ήταν πάρα πολύ ψύχραιμη», είπε.

Σε ερώτηση εάν η γιατρός επέστρεψε στο δωμάτιο σαν να επρόκειτο για μια συνηθισμένη ημέρα, η μάρτυρας απάντησε καταφατικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις οδηγίες που, όπως υποστήριξε, έδωσε η γιατρός: «Απλώς να κάνουμε τα stem cells, να τελειώσουμε τη θεραπεία εκεί. Οπότε εξήγησε και στη Σελεστίν ότι “θα την τελειώσουν τα κορίτσια και εγώ φεύγω γιατί έχω μια δουλειά”».

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Η εργαζόμενη ανέφερε ακόμη ότι, εκείνη τη χρονική στιγμή, η πελάτισσα δεν είχε ενημερωθεί για όσα είχαν προηγηθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται.