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Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/11) η επιχείρηση απεγκλωβισμού εκδρομέων από τα οχήματά τους, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης, εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος» που σφυροκοπά τη χώρα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στη 1 το μεσημέρι, σήμερα, μέσω του 112.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμένα αυτοκίνητα εκδρομέων, στο χιόνι, που έφτανε σε ύψος τα 40 εκατοστά, κοντά στο ορεινό καταφύγιο του Μπούρινου. Οι επιβαίνοντες ζήτησαν βοήθεια για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν μηχανήματα έργου του Δήμου Βοΐου, προκειμένου να βοηθήσουν στη διάνοιξη του χιονισμένου δρόμου, που οδηγεί στο καταφύγιο.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δυσκολίες στην προσέγγιση των εγκλωβισμένων ατόμων, λόγω του παγετού και της ολισθηρότητας, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απομακρύνουν τους 13 εκδρομείς και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, τα άτομα παρελήφθησαν από λεωφορείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.