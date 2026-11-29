Με τη Χώρα των Βάσκων να κρατά συχνά το «κλειδί» των κοινοβουλευτικών ισορροπιών στην Ισπανία, η σημερινή κάλπη δοκιμάζει όσο ποτέ τις αντοχές του ιστορικού Βασκικού Εθνικιστικού Κόμματος «PNV» απέναντι στη ραγδαία άνοδο του αριστερού εθνικιστικού κόμματος «EH Bildu».

Σε «ανάλυση εξπρές», η εφημερίδα «EL PAÍS» καταγράφει το ενδεχόμενο μιας πρωτοφανούς πολιτικής ανατροπής, καθώς το «EH Bildu» απειλεί να ξεπεράσει για πρώτη φορά το Βασκικό Εθνικιστικό Κόμμα «PNV» τόσο σε ψήφους όσο και σε έδρες, αναδιαμορφώνοντας τον χάρτη της περιοχής.

Οι δύο εθνικιστικοί σχηματισμοί παίζουν αυτή τη φορά απέναντι σε έναν σκληρό αντίπαλο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Χώρας των Βάσκων (PSE-EE), το οποίο πριν από τρία χρόνια ήταν η πρώτη δύναμη σε ψήφους και καταγράφει πάντα ανοδική πορεία στις γενικές εκλογές. Υπάρχει μεγάλη προσμονή για το πώς θα κριθεί η μάχη μεταξύ του «EH Bildu» και του «PNV».

Υπενθυμίζουμε ότι στις βουλευτικές εκλογές του 2023, το PNV κατάφερε να προηγηθεί με διαφορά μόλις 1.106 ψήφων. Αυτή τη στιγμή το Bildu διαθέτει περισσότερους βουλευτές – κερδίζει με επτά έναντι έξι -, συνυπολογίζοντας όμως και τον βουλευτή του στη Ναβάρα.

Σε αυτές τις εκλογές, όμως, της 29ης Νοεμβρίου θα μπορούσε να συμβεί, για πρώτη φορά, το «EH Bildu», να ξεπεράσει το PNV τόσο σε ψήφους όσο και σε έδρες. «Βέβαια, δεν υπάρχει προηγούμενο ενός τέτοιου γεγονότος», αναφέρουν οι αναλυτές της «EL PAÍS».

Όταν το 2011 οι υποστηρικτές του Αρνάλντο Οτέγκι κατήλθαν με τον συνδυασμό Amaiur, εξασφάλισαν περισσότερες έδρες, αλλά με λιγότερες ψήφους από το PNV.

Στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του PNV έχουν δείξει σημάδια αδυναμίας απέναντι στη δυναμική του Bildu, καθώς αυτός ο συνασπισμός καταφέρνει να διατηρεί ολόκληρο το εκλογικό του ακροατήριο, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει μέρος των ψηφοφόρων, οι οποίοι πριν από 10 χρόνια εμπιστεύτηκαν τους Podemos και την ευρύτερη συνομοσπονδιακή αριστερά τα επόμενα χρόνια. Εάν επαληθευτούν τα προγνωστικά, αυτή η ανατροπή των συσχετισμών υπέρ του EH Bildu μπορεί να κοστίσει ακριβά στο PNV.

Όχι μόνο λόγω της πτώσης του στις κάλπες της 29ης Νοεμβρίου και του κινδύνου ακόμη και να χάσει την αυτοτελή κοινοβουλευτική του ομάδα κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά και επειδή το κόμμα του οποίου προεδρεύει ο Αϊτόρ Εστεμπάν θα έφτανε αποδυναμωμένο στις εκλογές για τα επαρχιακά κοινοβούλια και τους βασκικούς δήμους του επόμενου έτους.