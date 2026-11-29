Με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επί ώρες σφυροκόπησε εκ νέου σήμερα η Ρωσία το Χάρκοβο τραυματίζοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί ενός έτους και ένα πεντάχρονο αγόρι.

Από τις πρωινές ώρες, ρωσικά drones άρχισαν να στοχεύουν την πόλη του Χάρκοβο, καταστρέφοντας καταστήματα και μια στάση μέσων μαζικής μεταφοράς. Μετά από μια σύντομη παύση, η Ρωσία έπληξε ξανά την πόλη το μεσημέρι, προκαλώντας έκρηξη που τραυμάτισε 11 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των μικρών παιδιών, και πυρκαγιά σε ταχυδρομικό κέντρο, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του Χαρκόβου, Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Λίγες ώρες αργότερα, τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε λεωφορείο και τραμ στα βορειοανατολικά της πόλης, σύμφωνα με τον Σινιεχούμποφ. Οι ρωσικές επιθέσεις συνέχιζαν να σφυροκοπούν την πόλη την ώρα της δημοσίευσης του ρεπορτάζ, αν και δεν είχαν αναφερθεί περαιτέρω απώλειες.

Οι επιθέσεις σημειώνονται καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε έναν ακόμη νυχτερινό βομβαρδισμό εναντίον Ουκρανών αμάχων, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην Οδησσό, τη Ζαπορίζια και το Κρεμεντσούκ. Παράλληλα, η Ρωσία στοχεύει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας καθώς πέφτει η θερμοκρασία, σε μια προσπάθεια να αποκόψει μεγάλες πόλεις από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Εν μέσω κρίσιμης έλλειψης συστημάτων αεράμυνας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς αξιωματούχους να πιέσουν τους διεθνείς εταίρους που δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους για την παροχή αναχαιτιστικών πυραύλων.

«Υπήρξε έκθεση από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας της Ουκρανίας σχετικά με το τι προετοιμάζουν οι Ρώσοι — πλήγματα, παραγωγή πυραύλων και αποθήκευση αποθεμάτων. Όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τους εταίρους στην Ουκρανία κατανοούν ξεκάθαρα τι πρέπει να γίνει», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Οι εταιρείες ενέργειας έχουν δηλώσει ότι δυσκολεύονται να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις τους απέναντι στον τεράστιο όγκο ρωσικών drones και πυραύλων, λόγω του ελλείμματος αεράμυνας. Μετά από αρκετά πρόσφατα επιτυχημένα πλήγματα —μεταξύ των οποίων και στον μεγαλύτερο υποσταθμό της Ευρώπης την περασμένη εβδομάδα— έχουν επιβληθεί διακοπές ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών περιοχών της.

«Περάσαμε οκτώ μήνες αποκαθιστώντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και το ηλεκτρικό μας δίκτυο για τον επερχόμενο χειμώνα. Οι Ρώσοι πέρασαν οκτώ μήνες κατασκευάζοντας περισσότερους πυραύλους, drones και κάθε είδους όπλα για να εξαπολύσουν τρομοκρατικές επιθέσεις», δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα Kyiv Independent ο Μαξίμ Τιμτσένκο, διευθύνων σύμβουλος της DTEK, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας της Ουκρανίας.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 1.960 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), πάνω από 1.600 κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες και 8 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας.